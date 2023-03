Qu’est-ce que Tasker, comment ça marche et 28 utilisations très utiles que vous pouvez lui donner

On vous explique ce que c’est, à quoi ça sert, comment ça marche et ce qu’il faut faire pour profiter de Tasker, la super application d’automatisation.

Tasker, une application pour dominer complètement votre mobile Android avec des automatisations.

Nous allons explorer toutes les possibilités de Tasker, une application d’automatisation pour Android qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil. Pour que vous le connaissiez de fond en comble, nous vous expliquons de quoi il s’agit, à quoi il sert, comment il fonctionne et quelles sont ses fonctions utiles. Suivez-nous jusqu’au bout si vous voulez en savoir plus sur tout ce que Tasker peut faire pour vous. Apprenez les astuces les plus spectaculaires pour que votre mobile effectue des tâches par lui-même, sans votre intervention, au moment le plus opportun. C’est l’une des meilleures applications de productivité et nous lui consacrons ici un guide complet. Ne le manquez pas!

Qu’est-ce que Tasker et à quoi ça sert ?

Tasker est une application Android qui exécute automatiquement des tâches lorsque des circonstances spécifiques se produisent. De cette façon, l’utilisateur a un plus grand contrôle sur son appareil, alors qu’il peut négliger d’activer certaines actions.

Les tâches de Tasker sont définies comme des ensembles d’actions. Cela indique qu’ils contiennent, s’ils sont définis par l’utilisateur, plusieurs ordres ou commandes qui sont exécutés dans un contexte ou une scène spécifique. En d’autres termes, le paquet d’actions, la tâche, est lancé à un moment précis, à un endroit précis ou lorsqu’un geste précis est effectué sur l’appareil.

Malgré la complexité de cette application, les privilèges root ne sont pas requis. Toutes les actions sont disponibles sans que Tasker n’ait besoin d’accéder aux ressources système critiques en tant que root.

Vous pouvez télécharger Tasker depuis le Google Play Store pour environ 3 euros ou en profiter si vous êtes abonné au Play Pass. Il propose également une version d’essai de 7 jours sur son site officiel.

Télécharger Taskeur pour Android

Comment fonctionne Tasker ?

La première fois que vous ouvrez Tasker, vous pouvez choisir entre la version complète ou une variante minimale, appelée Tasky, dans laquelle il est beaucoup plus facile de générer des automatisations. Tout ce que nous allons vous expliquer ci-dessous est basé sur l’expérience complète de Tasker.

Une fois que vous avez accordé toutes les autorisations nécessaires, vous aurez devant vous l’interface de Tasker, qui est extrêmement simple. Dans l’application, vous trouverez quatre sections principales. Le premier est Profils, où vous devrez ajouter les paramètres qui lient les tâches aux scènes.

D’autre part, vous avez la section Tâches, qui est l’endroit où toutes les actions configurées apparaissent. Dans Scenes, pour sa part, il est possible de créer de petites applications, voire de générer visuellement une interface, pour développer des actions. Enfin, Variables est un magasin où sont stockées des variables générées par l’utilisateur qui peuvent être réutilisées encore et encore.

Nous n’allons pas vous tromper. Tasker est un outil complexe qu’il faut maîtriser. Notre conseil est de générer plusieurs automatisations de test et, de cette façon, petit à petit, vous pourrez atteindre son plein potentiel.

Exemple : Activer le mode silencieux lorsque vous rentrez chez vous

Voyons comment construire une automatisation simple avec Tasker étape par étape. De cette façon, vous apprendrez quels sont les éléments de l’interface que vous souhaitez maîtriser et quelles étapes doivent être suivies pour créer une routine.

Imaginez que vous vouliez demander à Tasker de mettre votre téléphone en mode silencieux chaque fois que vous rentrez chez vous.

Suivez ces étapes:

Allez dans Profils. Cliquez sur Plus. Sélectionnez l’emplacement. Marquez le point où se trouve votre maison. Attribuez un nom au profil, qui est celui qui comprend l’emplacement de votre maison.

Ensuite, lorsque vous avez déjà le profil, vous devez créer la tâche, c’est-à-dire l’ensemble des actions :

À côté du profil (l’emplacement, dans ce cas), il y a un bouton Nouvelle tâche. Tapez sur lui. Donnez-lui un nom, par exemple Mode silencieux. Appuyez sur le bouton Plus pour commencer à ajouter des actions. Parmi les options, vous verrez les entrées Scène et Variables. Appuyez dessus si vous en avez déjà créé un. Puisque nous voulons faire taire le téléphone, appuyez cette fois sur Audio puis sur Mode vibreur. Indique que le mode vibreur doit être activé.

Désormais, chaque fois que vous rentrerez chez vous, votre téléphone se mettra en mode silencieux (vibrer dans ce cas).

Routines Tasker que vous devriez essayer dès maintenant

Voici quelques exemples d’actions automatisées que vous pouvez effectuer depuis Tasker :

Bloquez l’accès aux applications sensibles avec un mot de passe, idéal pour protéger les plus petits ou préserver la confidentialité. Modifiez les paramètres du téléphone pour que l’écran reste toujours allumé lors de la lecture dans une application particulière. Modifiez la luminosité de l’écran à un certain moment. Augmentez le volume de la sonnerie au bureau et désactivez le verrouillage de l’appareil à la maison. Réglez une alarme avec une chanson aléatoire de votre bibliothèque musicale. Lisez à haute voix qui vous appelle. Lancez automatiquement votre application musicale préférée lorsqu’une carte SD musicale est insérée. Commencez votre journée en ouvrant une application particulière. Changer le fond d’écran en fonction de l’emplacement. Retournez le téléphone pour revenir à l’écran d’accueil. Créez des widgets pour activer ou désactiver le Bluetooth. Lance la boîte de dialogue de configuration sans fil Affiche un menu de tâches parmi lesquelles choisir à un moment précis. Envoyez un SMs d’urgence avec votre position GPS, Remappez les boutons de l’appareil photo. Mettez en pause la lecture de musique dans une application particulière et redémarrez-la lorsque vous la quittez Prenez des photos dans un certain laps de temps. faire une sauvegarde régulière d’un fichier sur la carte SD Suivez la localisation de votre téléphone par SMs en cas de vol. Alimente l’utilisation du bouton du casque. Par exemple, vous pouvez le configurer pour prendre une photo à distance ou accéder à la piste multimédia précédente en appuyant longuement. Enregistrez les heures d’appel et l’enregistrement du destinataire sur la carte SD. Affiche une fenêtre contextuelle lorsqu’un SMs arrive d’un numéro de téléphone particulier. Configurez un SMs pour féliciter quelqu’un un jour précis. Génère un rapport avec les niveaux de batterie au fil du temps dans un fichier sur la carte SD. Enregistrez les appels automatiquement et envoyez le fichier audio sur la carte SD. Activez le mode avion la nuit. Configurez un message automatisé qui est envoyé lorsque vous êtes en vacances. Il est envoyé à tous les contacts qui vous appellent. Lancez l’application musicale lorsque vous branchez les écouteurs.

Si vous voulez connaître plus d’exemples de routines Tasker et même les importer directement sur votre appareil, entrez Taskernet, un répertoire complet de routines. N’oubliez pas non plus que pour exécuter certaines actions de Tasker il est nécessaire de télécharger des add-ons et que certains peuvent être payants. L’un d’eux est AutoCast, qui permet à l’application d’interagir avec un Chromecast.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :