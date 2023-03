Voici comment ChatGPT peut vous aider à obtenir un nouveau travail logiciel

Les chatbots IA réécrivent les règles en 2023 alors que leur technologie, auparavant cloisonnée et restreinte, est devenue accessible aux masses. ChatGPT est le plus grand nom en ce moment, et (presque) tout le monde en a entendu parler : les recherches mondiales de Google pour le terme « ChatGPT » ont augmenté en popularité en janvier, avec un score de 92. Cela contraste radicalement avec novembre 2022, lorsque l’outil a été lancé et son score de popularité dans la recherche Google était inférieur à 1.

Ce n’est pas le seul là-bas, cependant, avec la nouvelle recherche Bing de Microsoft et Bard de Google offrant des alternatives. Elon Musk explorerait également le développement d’une alternative à ChatGPT. Ce n’est peut-être pas si surprenant : Musk a cofondé Open AI, le créateur de ChatGPT, en 2015 et en a été le président jusqu’en 2018.

Mais qu’est-ce que cela a à voir avec la recherche d’emploi? Beaucoup, en fait : alors que des millions d’internautes explorent les capacités des chatbots, ils découvrent certaines choses.

Prenez ChatGPT, par exemple. Un chatbot de traitement du langage naturel, les gens s’amusent beaucoup avec lui grâce à son interface simple – posez-lui une question ou donnez-lui une commande, et il créera des blagues, des poèmes ou même des scripts, en quelques secondes. Il peut aussi faire un peu plus. Il peut écrire du code, expliquer des sujets complexes en langage clair et résoudre des problèmes mathématiques. Et surtout, il peut également vous aider avec votre CV et vos lettres de motivation pour chaque emploi auquel vous postulez.

Comment? L’outil peut vous aider de deux manières principales. Il est essentiel de créer des curriculum vitae et des lettres de motivation personnalisés pour chaque emploi auquel vous postulez, mais cela peut prendre beaucoup de temps et un travail minutieux, car le but est de s’assurer que vous incluez autant de mots-clés de l’emploi. description possible.

Demandez à ChatGPT de « rédiger une lettre de motivation pour un poste de développeur de logiciels » et vous obtiendrez un modèle utile et bien structuré pour votre lettre. Tout ce que vous aurez à faire est d’ajouter vos informations personnelles pertinentes et votre expérience, et de l’envoyer. Une autre tâche fastidieuse lors de la recherche d’emploi consiste à rédiger un nouveau CV pour chaque emploi auquel vous postulez. Avec votre CV actuel ou principal à portée de main, invitez ChatGPT à « personnaliser mon CV pour ce rôle (titre du poste logiciel) chez (nom de l’entreprise) ». Collez l’offre d’emploi, ainsi que votre CV existant. Le résultat? Un CV personnalisé pour le travail.

Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour avoir une idée des questions d’entretien qui pourraient vous être posées pour un rôle spécifique, lui demander d’effectuer une analyse des mots clés sur les descriptions de poste et lui demander d’expliquer tous les sujets techniques que vous ne connaissez peut-être pas totalement.

Bien que cela n’automatise pas l’ensemble de votre recherche d’emploi, cela peut vous aider. Si vous voulez le mettre à l’épreuve, voici trois emplois logiciels qui valent le détour. De plus, trouvez-en beaucoup plus sur le site d’emploi Netcost-security.fr.

Développeur Java Full Stack, Fiserv, Berkeley Heights

Fiserv est une entreprise Fortune 500 et un leader mondial de la Fintech et des paiements. Il recherche un développeur Java Full Stack pour travailler en collaboration et avoir de l’expérience dans une gamme de technologies. Vous définirez l’architecture de la solution et aurez la ténacité et l’attention portée aux détails pour résoudre des problèmes complexes, tester et maintenir le code pour prendre en charge des solutions à grande échelle, et créer des applications hautes performances à l’aide de Spring Boot, en tirant parti des architectures de streaming et de cloud modernes de manière rapide. environnement rythmé et axé sur les résultats.

Vous aurez besoin de cinq ans d’expérience pratique actuelle dans le développement de logiciels à l’aide de Java/J2EE et de cinq ans d’expérience pratique actuelle de travail avec les frameworks Spring (Spring Boot, Spring MVC) et les API RESTful également. Postulez pour ce rôle ici.

Ingénieur principal en cyberlogiciel, Northrop Grumman, Colorado Springs

En tant que Cyber ​​Software Engineer, vous vous assurerez que la sécurité est intégrée tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Vous analyserez les risques à l’aide de méthodes telles que l’analyse structurée des risques, les modèles de menace et l’analyse du code source statique/dynamique, et analyserez les exigences et les contrôles de cybersécurité des programmes et des systèmes pour en déduire les exigences logicielles, concevoir des solutions et mettre en œuvre les meilleures pratiques de sécurité.

Vous devez avoir une vaste expérience du développement de logiciels et des systèmes de cybersécurité, ainsi que des meilleures pratiques logicielles, RMF et une variété d’outils de sécurité dans un environnement d’intégration continue. De plus, un baccalauréat en génie logiciel, en cybersécurité, en génie informatique, en physique, en mathématiques ou dans d’autres disciplines STEM. Quatre ans d’expérience connexe, une certification Sec + ou équivalente DoD 8570-M et une autorisation secrète DoD active sont également requises. Voir la description complète du poste ici.

Responsable principal du développement logiciel, SAIC, Chantilly

SAIC est l’un des principaux fournisseurs de systèmes pour la communauté du renseignement. Le responsable principal du développement logiciel doit être pratique et expérimenté dans tous les aspects du cycle de vie du développement logiciel. À la tête d’une équipe de développeurs qualifiés, vous appliquerez vos connaissances en génie logiciel pour aider à concevoir, concevoir et faciliter la création de solutions logicielles pour une grande variété d’applications.

Pour être éligible, vous aurez besoin, entre autres exigences, d’un TS / SCI actif avec autorisation polygraphique, d’un BS en mathématiques, statistiques, informatique, génie logiciel ou dans une discipline connexe, ainsi que de 18 ans d’expérience professionnelle. En savoir plus maintenant

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :