Le fondateur de Twitter a lancé un nouveau Twitter pour battre Elon Musk, comment fonctionne Bluesky

Apparemment Bluesky ressemble beaucoup à Twitter, la grande différence sera à la base. En fait, le nouveau réseau social est décentralisé : les données, les algorithmes et la modération seront entre les mains des utilisateurs.

Il n’y a aucune volonté de prétendre qu’il s’agit de quelque chose de différent, Bluesky est le Twitter que Jack Dorsey, ancien PDG du réseau social, a voulu depuis quelques années maintenant. C’est la vraie concurrence, même interface, même bleu perpétuel qui revient toujours, même les entrées de type sont les mêmes. La grande différence se situe dans les coulisses du social : il est décentralisé. Avant, les termes centralisé et décentralisé étaient l’affaire des nerds, hackers, militants des droits numériques, donc méconnus du grand public. Ensuite, les règles opaques de modération, les intérêts des grandes entreprises à manœuvrer la visibilité sur les réseaux sociaux, les illustres bannissements de personnalités publiques, comme Donald Trump, on a commencé à parler de réseaux sociaux décentralisés.

Dans les périphéries du web, Mastodon similaire à Twitter existait déjà, Friendica à Facebook, Pixelfed à Instagram, Peertube à Youtube. Ce sont des alternatives démocratiques où les règles de modération ne viennent pas d’en haut mais d’en bas, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui décident de ce qui est poussé, censuré, pénalisé. Maintenant Bluesky entre également dans la liste, il y a deux grandes différences par rapport à tous les autres qui existent déjà : le nouveau réseau social porte la marque Jack Dorsey et arrive en pleine guerre contre Twitter.

Comment fonctionne Bluesky de Jack Dorsey

Bluesky a lancé le Beta Test sur l’App Store d’Apple le mardi 28 février, et une vraie concurrence pour Twitter va bientôt arriver sur le marché. L’application bêta peut être téléchargée depuis l’App Store, mais vous entrez uniquement sur invitation. Pour le moment, il est possible d’envoyer votre adresse e-mail pour rejoindre la liste d’attente. Selon le magazine de démarrage TechCrunch, l’interface de Bluesky est similaire à celle de Twitter. Les différences sont minimes, par exemple dans la zone de texte au lieu de « Qu’est-ce qui se passe », l’application demande « Qu’est-ce qui se passe? ». Il a également introduit un bouton pour ajouter 256 caractères et la possibilité de télécharger des photos. Mais ce sont des détails. Bluesky a été construit sur le modèle de Twitter, alors pourquoi les utilisateurs devraient-ils choisir le nouveau réseau social ? Compte tenu de toutes les difficultés et contrariétés de l’affaire, par exemple se reconstituer une fanbase, perdre ses posts, devoir escalader à nouveau le mur de la visibilité. Il est beaucoup plus facile de rester où vous êtes.

Twitter, Facebook, Instagram, ce sont tous des systèmes centralisés, la nouvelle application de Dosey ne l’est pas. C’est un réseau social décentralisé, cela indique qu’en plus de la modération du contenu entre les mains des utilisateurs, le réseau social permet également aux gens de garder le contrôle de leurs données et de choisir l’algorithme qui gère le contenu affiché. En fait, les utilisateurs auront accès à « un marché ouvert d’algorithmes ». C’est comme choisir un moteur de recherche pour avoir plus de contrôle sur le contenu qui sera affiché. Une façon de prendre ses distances avec la machine homologuée qui vise toujours et uniquement l’engagement. Les utilisateurs pourront également choisir de ne pas utiliser d’algorithmes s’ils le souhaitent.

Sera-ce la fin du Twitter d’Elon Musk ?

Jack Dorsey a pensé à lancer un réseau social décentralisé après l’interdiction de Twitter par Donald Trump en 2021. En fait, l’ancien PDG de Twitter avait pour objectif de créer des réseaux sociaux plus démocratiques et plus libres. Même Elon Musk, dès qu’il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, avait dit quelque chose de similaire. Dommage que sa version de la « liberté » n’ait été qu’un stratagème pour réduire les coûts, licencier des employés et affaiblir la modération, ouvrant également la porte à des contenus violents, offensants et potentiellement dangereux. Non seulement cela, il semble également qu’il ait modifié l’algorithme pour rendre ses tweets plus visibles. Bref, pas exactement l’idée la plus pure de liberté et de démocratie pour un réseau social. Si Dorsey joue bien ses cartes, il arrive au bon moment.

C’est vrai, Mastodon a déjà essayé de remplacer Twitter, mais après le départ de quelques utilisateurs, le phénomène de migration s’est arrêté, également en raison de certains défauts du réseau social moins immédiat par rapport à Twitter. Nous devons également considérer que les systèmes décentralisés ne sont pas encore si courants, mais les questions de sécurité, de modération et de manipulation algorithmique bousculent l’opinion publique. Et à la fin, il se pourrait bien que quelqu’un en ait marre des mèmes d’Elon Musk sur son flux.

