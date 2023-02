Guide Twitter complet : 16 astuces

Nous vous expliquons les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de l’application Twitter.

Twitter est une application riche en fonctionnalités. Ici, nous vous indiquons les plus importants.

Nous allons vous expliquer quelles sont les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de l’application Twitter sur Android. De cette façon, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette plateforme et améliorer l’expérience utilisateur. Tout ce que nous vous expliquons vise à vous apprendre à maîtriser les fonctionnalités du client Twitter officiel pour, entre autres, faciliter la lecture des tweets, créer un meilleur contenu et personnaliser les paramètres selon vos besoins.

Déterminer qui lira un tweet

Changer l’audience d’un tweet est très simple. Cela vous permet de mieux cibler le contenu que vous publiez vers les personnes les plus appropriées.

Yo

Lorsque vous êtes sur le point de tweeter, appuyez sur Public. Ensuite, dans le sélecteur inférieur, sélectionnez si vous souhaitez que le tweet soit visible par le monde entier ou par un cercle spécifique d’utilisateurs.

Limitez les utilisateurs qui peuvent répondre à vos tweets

Si vous ne voulez pas que tout le monde réponde à un tweet, appuyez sur les trois points verticaux que vous verrez dans le coin supérieur droit et, dans le menu, appuyez sur Changer qui peut répondre.

Les options que Twitter vous propose sont Tout le monde, Les personnes que vous suivez ou Juste vous. Sélectionnez le plus pratique pour empêcher les utilisateurs non autorisés d’envoyer des réponses aux tweets que vous téléchargez.

Confirmez que quelqu’un ne vous a plus suivi

Il existe plusieurs applications pour savoir si quelqu’un vous a désabonné sur Twitter. Tous analysent l’activité de votre compte afin de détecter d’éventuelles fuites de followers. Certains des plus recommandés sont Who Unfollowed Me, Nomesigue ou Followers Analyzer pour Twitter.

Recevez des mises à jour de vos profils préférés

Rester à jour avec ce que vos profils préférés publient est très simple. Une fois que vous avez commencé à suivre un compte, une icône de cloche apparaîtra en haut du profil.

Cliquez dessus pour commencer à recevoir des mises à jour sur le contenu publié. Choisissez si vous souhaitez être informé des vidéos en direct que le profil démarre ou de tous les tweets.

Connaître tous les moyens de contacter Twitter

Avez-vous des problèmes avec Twitter? Vous souhaitez signaler un comportement inapproprié ? L’application Android plante-t-elle ? Il existe plusieurs façons de contacter l’équipe Twitter pour porter ces bugs et d’autres à l’attention des spécialistes.

Créer une salle sur Twitter Spaces

Twitter Spaces est une façon très différente de se connecter avec vos abonnés. L’intention des espaces est de générer des débats entre différents utilisateurs, avec la voix et non avec l’image et la vidéo.

Pour créer un espace de débat sur Twitter, il vous suffit d’appuyer sur le bouton pour envoyer un tweet et de sélectionner Espaces. Ensuite, définissez les paramètres de fonctionnement de l’espace et invitez d’autres personnes à vous rejoindre.

Différence entre un vrai compte et un bot ou un faux profil

Sur Twitter, vous pouvez tout trouver. Des profils très intéressants aux faux comptes et bots. Il existe un certain nombre de caractéristiques qui définissent les premiers faux comptes :

Ils n’ont aucune activité.

Ils apparaissent sans photo de profil ou se font voler une image ou la prendre sur Internet.

Ils suivent de nombreux comptes, mais n’ont aucun abonné.

Le modèle de messages est étrange. Parfois, ils ne publient pas de contenu original, mais répondent uniquement aux autres utilisateurs.

Au contraire, un bot est lié aux caractéristiques suivantes :

Publiez beaucoup de contenu.

Il fournit des données répétitives, bien que mises à jour.

Ils ne répondent pas aux utilisateurs. Au contraire, ils ne font que publier du contenu.

Générez des listes pour classer votre contenu

Pour créer des listes, il vous suffit d’ouvrir le menu latéral et de cliquer sur le bouton correspondant. Notre conseil est d’en activer un pour chaque thème et d’y inclure des comptes ou des hashtags associés.

Une fois que vous avez créé les listes dont vous avez besoin, il est possible d’ajouter un utilisateur depuis le menu principal de son profil, en appuyant sur Ajouter/supprimer des listes.

Analysez les performances de vos tweets

Vous souhaitez en savoir plus sur l’impact de vos publications ? Ouvrez simplement un tweet et cliquez sur Afficher l’activité du tweet. Dans cette section, vous aurez des statistiques qui vous informent sur les performances de la publication.

En ce qui concerne les tweets des autres, il est possible de voir l’impact qu’ils ont eu et le nombre de vues, bien que, dans ce cas, Twitter n’offre pas de données au-delà du nombre d’impressions.

Ajouter un tweet aux favoris

En appuyant sur le bouton à côté d’un tweet, un menu inférieur apparaît dans lequel vous trouverez une fonction très intéressante.

Nous nous référons à l’élément Enregistrer. Grâce à ce bouton, vous pouvez facilement stocker tous les tweets qui ont retenu votre attention ou que vous souhaitez consulter à l’avenir. Pour récupérer le contenu enregistré, appuyez sur Éléments enregistrés dans le menu latéral.

Réalisez une enquête auprès de vos utilisateurs

Les tweets ont pris forme au fil des ans, ajoutant des éléments interactifs. C’est le cas des sondages, qui permettent de poser des questions à vos abonnés et de recevoir une réponse.

Il vous suffit de créer un nouveau tweet et d’appuyer sur le bouton Sondage, situé à côté de l’icône GIF, pour commencer. Ensuite, ajoutez une question et autant d’options que vous jugez appropriées. Choisissez la durée pendant laquelle l’enquête restera ouverte, envoyez-la et attendez que vos abonnés laissent leurs réponses.

Enregistrer une recherche pour plus tard

Le moteur de recherche Twitter est le point de départ de nombreux utilisateurs lorsqu’ils recherchent du contenu. Sans surprise, les développeurs ont ajouté un certain nombre de fonctionnalités très utiles liées à la recherche.

L’un d’eux consiste à enregistrer cette recherche. Après avoir saisi un terme dans la zone de texte, ouvrez le menu et cliquez sur cette option. Par la suite, chaque fois que vous appuyez sur la recherche, le ou les mots-clés apparaissent ancrés pour relancer la requête.

Ajoutez des stickers à vos photos et appliquez des modifications

Twitter intègre un éditeur d’images assez puissant. Avec lui, il vous sera très facile d’ajouter des étiquettes ou de modifier les paramètres d’une image pour la rendre spectaculaire.

Sélectionnez simplement une image dans la galerie et, lorsqu’elle a été insérée dans le tweet, appuyez dessus. Immédiatement, l’éditeur d’images s’ouvrira à partir duquel vous pourrez ajouter des stickers ou modifier certaines valeurs.

Ignorer des mots, des comptes ou des balises

Il y a sûrement des sujets que vous préférez ne pas apparaître sur votre chronologie. Twitter comprend un bloqueur de termes, de comptes et de balises qui vous aide à filtrer le contenu indésirable et à le supprimer automatiquement.

Il vous suffit d’ouvrir le menu latéral et d’aller dans Paramètres et assistance> Paramètres et confidentialité> Confidentialité et sécurité> Désactiver et bloquer. Dans cette section, vous verrez quatre sections :

comptes bloqués

comptes masqués

mots passés sous silence

notifications silencieuses

Utilisez chacun d’eux en fonction du contenu que vous souhaitez bloquer.

Ajouter une description d’image pour les personnes handicapées

Twitter vous permet d’ajouter une description à chaque image afin que les personnes malvoyantes et autres personnes handicapées puissent identifier le contenu. Sans aucun doute, c’est tout un geste d’investir quelques secondes pour décrire ce que vous téléchargez au profit des utilisateurs ayant l’un de ces problèmes.

Tout ce que vous avez à faire est de toucher le bouton ALT que vous verrez dans le coin inférieur de l’image que vous allez télécharger. Alors, écrivez une phrase qui explique ce qui apparaît dans le contenu graphique.

Désactiver votre compte

Enfin, la dernière astuce que vous devez connaître sur Twitter est de savoir comment désactiver votre compte. Après avoir ouvert le menu latéral, appuyez sur Paramètres et assistance > Paramètres et confidentialité > Votre compte. Ensuite, appuyez sur Désactiver le compte.

Enfin, confirmez que vous souhaitez mettre votre profil en pause avec le bouton Désactiver. Cette action peut être annulée dans les 30 jours. Passé ce délai, votre profil sera définitivement supprimé.

