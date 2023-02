Les meilleurs téléphones Samsung avec Dual SIM : guide d’achat

Vous avez besoin d’utiliser deux lignes téléphoniques dans le même terminal ? Regardez ces téléphones Samsung, les meilleurs Dual SIM que vous pouvez acheter maintenant.

Dans le catalogue mobile de Samsung, il existe d’excellents modèles Dual SIM // Image : .

Ce n’est pas l’une des spécifications auxquelles nous prêtons le plus d’attention lors de l’achat d’un téléphone portable, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas important. Nous faisons référence à la technologie Dual SIM, c’est-à-dire la double fente pour insérer deux cartes SIM dans le terminal et, ainsi, pouvoir utiliser deux lignes téléphoniques simultanément. Dans ce guide, nous nous concentrons sur le catalogue Samsung pour recommander les meilleurs téléphones de la firme avec Dual SIM.

C’est une fonctionnalité particulièrement intéressante si vous utilisez deux numéros de téléphone différents, par exemple, un professionnel et un personnel. Après avoir recommandé les meilleurs téléphones Dual SIM, vous ne trouverez dans ce guide que des modèles Samsung. En plus de parler des meilleurs smartphones de la firme avec Dual SIM en général, nous en sélectionnerons 3 bon marché afin que vous puissiez également choisir même si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent.

Meilleurs téléphones Samsung Dual SIM

Nous ne faisons aucune distinction de prix pour parler des meilleurs téléphones Samsung Dual SIM que vous pouvez acheter aujourd’hui. Si vous recherchez un bon terminal qui respecte les sections écran, caméras, batterie et processeur et qui dispose également d’un double emplacement SIM, faites attention à ces modèles.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Il ne fait aucun doute que le meilleur mobile Samsung aujourd’hui est le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, en plus d’être l’un des meilleurs mobiles du marché en général. Parmi ses caractéristiques, il y a ce double emplacement pour carte SIM. Une fois le plateau retiré, vous pouvez insérer deux cartes différentes pour les utiliser simultanément. Vous pouvez l’utiliser aussi bien pour le travail que pour les loisirs sans aucun problème, car son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 offre des performances spectaculaires.

Dans l’analyse du Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nous avons également vérifié que son écran AMOLED de 6,8 pouces est le meilleur sur le marché Android aujourd’hui, sa qualité est exquise. C’est aussi un bon achat pour l’autonomie offerte par sa batterie de 5 000 mAh, qui peut vous offrir jusqu’à une journée et demie d’autonomie en utilisation normale. Même si vous êtes exigeant, vous arriverez en fin de journée avec une batterie à revendre.

D’autre part, c’est aussi l’un des téléphones Samsung avec le meilleur appareil photo. Les performances de ses 5 objectifs sont très, très bonnes aussi bien en photo qu’en vidéo, vous ne regretterez pas de l’avoir choisi si vous aimez la photo. Vous pouvez acheter ce Samsung Galaxy S23 Ultra 5G avec un prix de départ de 1 409 euros dans la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est en vente dans un grand nombre de magasins, d’Amazon au site Web de Samsung, en via MediaMarkt et El Corte Inglés.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Une autre excellente option parmi les mobiles Samsung Dual SIM est le Samsung Galaxy S21 FE 5G, présenté début 2021. L’édition économique du Galaxy S21 offre à nouveau de bonnes fonctionnalités à un prix plus abordable. Parmi ces spécifications figure l’emplacement Dual SIM, qui vous permet d’utiliser deux lignes téléphoniques simultanément.

Il s’agit d’un mobile très complet, avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La puissance est assurée avec ce processeur Qualcomm Snapdragon 888 qui lui donne également une connectivité 5G. De plus, il est frappant que ce modèle soit déjà livré avec One UI 4 basé sur Android 12.

Le S21 FE 5G possède une triple caméra arrière et une bonne caméra frontale de 32 MP. Si vous êtes intéressé par son autonomie, sachez qu’il intègre une batterie de 4 500 mAh qui n’aura aucun problème à atteindre même deux jours d’utilisation. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est au prix de 759 euros dans sa version 6 Go + 128 Go, étant disponible dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés ou le propre site Web de Samsung.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy Fold 4 5G

La double SIM possède également le Samsung Galaxy Fold 4 5G, que vous reconnaîtrez rapidement car c’est l’un des rares téléphones pliables du marché. Comme vous le savez déjà, cette double SIM indique que vous pouvez utiliser deux cartes SIM en même temps, c’est-à-dire avoir deux lignes téléphoniques actives simultanément. Grâce à cette technologie, vous pouvez utiliser le Galaxy Z Fold 4 5G à des fins personnelles et professionnelles, évitant ainsi d’avoir toujours deux téléphones avec vous.

Dans l’analyse du Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, on vous avait déjà dit que ses deux écrans sont excellents, aussi bien celui déplié de 7,6 pouces que celui plié de 6,2 pouces. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, vous pouvez donc vous attendre à des performances de niveau, vous pouvez utiliser le terminal pour exécuter les tâches les plus complexes sans problème.

Il y a trois caméras que ce Galaxy Z Fold 4 5G équipe à l’arrière : principale de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 10 mégapixels, avec deux caméras à l’avant. Le smartphone dispose d’un système photographique polyvalent et de qualité, vous pouvez prendre de très bonnes photos. Enfin, la batterie de 4 400 mAh ne souffre pas pour atteindre le jour de l’autonomie.

La configuration inférieure Samsung Galaxy Z Fold 4 5G, avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, est au prix de 1 799 euros. Cependant, vous pouvez déjà trouver cette version et d’autres versions avec des réductions sur Amazon, dans PcComponentes, dans El Corte Inglés et dans la boutique Samsung.

Samsung Galaxy Fold 4 5G

SamsungGalaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G est un mobile de milieu de gamme qui dispose également de la technologie Dual SIM, mais qui vous permet d’étendre son stockage interne via une carte microSD. Son plateau ne comporte que deux emplacements, vous devrez donc choisir si vous souhaitez utiliser deux cartes SIM ou, au contraire, combiner une carte SIM avec une microSD.

Au-delà de la double SIM, le Samsung Galaxy A53 vaut le coup pour l’excellente qualité de son écran AMOLED de 6,4 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 hertz. Sous le châssis fonctionne le processeur Samsung Exynos 1280, qui est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM. Un autre point en faveur est le support offert par Samsung, avec 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Avec ce terminal, vous pouvez prendre de bonnes photos et vidéos, en particulier avec sa caméra arrière principale de 64 mégapixels. De plus, comme nous l’avons vérifié dans notre analyse du Samsung Galaxy A53 5G, sa batterie de 5 000 mAh peut atteindre deux jours d’autonomie lorsque nous ne sommes pas très intenses en utilisation. La charge rapide est de 25W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez acheter ce Samsung Galaxy A53 dans la boutique Samsung, chez PcComponentes et chez Amazon.

SamsungGalaxy A53 5G

Quel est le meilleur mobile Samsung avec Dual SIM ?

Le meilleur mobile Samsung avec Dual SIM est le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. En plus d’avoir un double emplacement pour les cartes nano SIM, ce terminal est équipé des meilleures spécifications que l’on peut actuellement trouver dans un mobile de la firme sud-coréenne, principalement le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen. Écran de 6 pouces. 0,8 pouces, c’est excellent.

Parmi les points forts du Samsung Galaxy S23 Ultra 5G figurent également le système photographique avancé et la grande autonomie offerte par la batterie de 5 000 mAh. Rappelons que vous pouvez l’acheter dans ses différentes versions de mémoire chez Amazon, sur le site de Samsung, chez MediaMarkt et El Corte Inglés.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

3 téléphones Samsung pas chers avec Dual SIM

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent sur un téléphone Samsung, mais que c’est une condition essentielle qu’il soit Dual SIM, ces téléphones bon marché avec deux slots SIM devraient figurer sur votre liste des possibles. Le budget maximum que nous avons utilisé pour la recherche est de 300 euros.

Samsung Galaxy A33 5G

Parmi les modèles Samsung bon marché avec Dual SIM, le Samsung Galaxy A33 5G se démarque, un milieu de gamme avec de bonnes performances même lorsque nous l’utilisons pour jouer. Parmi ses points forts figure également l’écran AMOLED de 6,4 pouces, la résolution Full HD + et le taux de rafraîchissement de 90 hertz, il est de bonne qualité. D’autre part, l’appareil photo principal de 48 mégapixels prend de bonnes photos, c’est aussi un bon achat à cet égard.

Enfin, il monte une batterie de 5 000 mAh qui dure jusqu’à deux jours avec une utilisation légère. Même si vous êtes plus exigeant, vous n’aurez pas à le recharger avant la fin de la journée. Comme nous l’avons mentionné, le Samsung Galaxy A33 5G dispose de deux emplacements pour carte SIM, bien qu’il prenne également en charge une carte microSD. Par conséquent, vous devrez choisir si vous souhaitez utiliser deux cartes SIM ou une SIM avec une microSD pour étendre sa mémoire interne.

Vous pouvez consulter notre analyse du Samsung Galaxy A33 5G pour connaître toutes les données concernant ce terminal. Il est en vente chez MediaMarkt, chez El Corte Inglés et dans la boutique officielle Samsung avec les remises habituelles.

Samsung Galaxy A33 5G

SamsungGalaxy A23 5G

Pour moins de 300 euros, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A23 5G, avec un plateau qui a de la place pour les deux cartes SIM et la carte microSD. Heureusement, avec ce terminal, vous n’avez pas à choisir si vous souhaitez utiliser deux lignes téléphoniques en même temps ou étendre sa mémoire interne. Outre ce détail, il se démarque par son processeur Qualcomm Snapdragon 695 qui offre de bonnes performances avec une utilisation basique et une connectivité 5G.

Le Samsung Galaxy A23 5G monte un grand écran avec une résolution Full HD+, quatre caméras à l’arrière et une grande batterie de 5 000 mAh qui n’aura aucun problème à surmonter le parcours de l’autonomie. Vous pouvez acheter ce smartphone sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et sur le site de Samsung.

SamsungGalaxy A23 5G

SamsungGalaxy M13

Parmi les meilleurs téléphones Samsung Dual SIM pas chers, on choisit aussi le Samsung Galaxy M13, adapté si votre budget avoisine les 150 euros. Le point positif de ce smartphone est qu’il dispose de trois emplacements différents sur son plateau : deux pour les cartes SIM et un pour la carte microSD. Grâce à ce détail, vous pouvez utiliser deux lignes téléphoniques en même temps tout en profitant de plus de mémoire pour installer des applications et enregistrer des fichiers.

SamsungGalaxy M13

Le Samsung Galaxy M13 est un mobile pas cher axé sur un usage basique. Il dispose d’un grand écran Full HD+ et d’un processeur octa-core avec suffisamment de puissance pour effectuer les tâches les plus quotidiennes. Sa triple caméra arrière est dirigée par un objectif de 50 mégapixels, tandis que la batterie de 5 000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie. Vous pouvez vous procurer ce Galaxy M13 chez PcComponentes, chez MediaMarkt, chez Amazon et dans la boutique officielle Samsung.

