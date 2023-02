Comment transférer de la musique sur votre Samsung Galaxy Watch pour l’écouter lorsque vous n’avez pas votre téléphone avec vous

Nous vous dirons, en détail, toutes les étapes que vous devez suivre pour enregistrer la musique et l’audio que vous avez téléchargés sur votre smartphone sur votre Galaxy Watch.

Profitez de vos chansons préférées hors ligne sur votre Galaxy Watch avec cette astuce simple

Le principal handicap des montres intelligentes Samsung et du reste des appareils avec Wear OS est qu’ils doivent disposer d’une connexion Internet, soit via l’application mobile, soit via une carte e-SIM, pour pouvoir exécuter la grande majorité de ses fonctions. . Mais, en ce sens, la Galaxy Watch permet tout de même de sauvegarder des chansons dans sa mémoire interne pour les écouter, même si vous n’avez pas votre mobile à proximité.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment transférer de la musique de votre mobile Android vers votre Samsung Galaxy Watch et comment la configurer pour que les nouvelles musiques que vous ajoutez à votre smartphone soient automatiquement enregistrées sur le montre.

Si facilement, vous pouvez enregistrer vos chansons préférées sur votre Samsung Galaxy Watch

La procédure pour transférer toute la musique de votre mobile vers votre Galaxy Watch est très simple et la première chose que vous devez faire est d’ouvrir l’application Galaxy Wearable sur votre Android, entrez dans le département Paramètres de la montre et cliquez sur l’option Gérer le contenu.

Ensuite, dans la section Musique, vous verrez trois boutons : Ajouter des pistes, Supprimer des pistes et Synchronisation automatique. Si vous souhaitez ajouter des chansons manuellement, entrez simplement l’option Ajouter des pistes, sélectionnez les pistes qui vous intéressent en cochant la case qui apparaît à gauche de chacune d’elles et appuyez sur le bouton Ajouter à la montre qui se trouve en haut à droite coin de l’écran.

Mais si vous préférez que toutes les chansons que vous téléchargez sur votre smartphone soient automatiquement ajoutées à votre Galaxy Watch, cochez le Switch à droite de l’option Synchronisation automatique, accordez les autorisations nécessaires sur la montre et appuyez sur le bouton Ajouter des pistes. Lorsque vous faites cela, une barre apparaîtra en haut avec la progression du transfert de toutes les chansons et en bas une liste avec toutes.

Vous devez savoir qu’en utilisant cette méthode, la musique et les fichiers audio que vous avez enregistrés sur votre terminal seront transférés, donc si vous ne souhaitez pas que ces derniers soient enregistrés, vous pouvez choisir les chansons manuellement ou, une fois tout le contenu a été transféré, entrez dans la section Supprimer les pistes, choisissez tous les fichiers audio et cliquez deux fois sur le bouton Supprimer.

Une fois cela fait, vous pourrez écouter toutes les chansons que vous avez transférées depuis le lecteur de musique de votre Galaxy Watch, auxquelles vous pouvez accéder depuis le tiroir de l’application ou en créant une carte de tiroir d’application sur votre montre. Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans le menu principal de l’application Galaxy Wearable, entrer dans la section Cartes, dans la section Ajouter des cartes, rechercher l’option Contrôleur multimédia, cliquer sur le signe « + » qui apparaît à droite de et cliquez sur le bouton Enregistrer.

