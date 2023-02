Comment savoir si vous êtes suivi avec un AirTag

Un AirTag peut être utilisé personnellement ou pour certaines utilisations illicites, telles que le suivi d’une personne. Nous vous apprenons à détecter si vous avez une clôture.

Les AirTags sont un excellent appareil pour un usage personnel, bien qu’ils admettent également d’autres utilisations moins légales.

Les Apple AirTags sont des appareils de suivi intégrés au réseau de recherche de l’entreprise. Par conséquent, au-delà de la lecture de son contenu via NFC, la compatibilité Android des AirTags est faible. Il s’agit d’un véritable problème de confidentialité, car si quelqu’un essaie de vous suivre et que vous n’avez pas d’iPhone, vous ne pourrez pas le comprendre en premier lieu.

Android n’est pas capable de détecter par lui-même s’il y a un AirTag près de l’utilisateur. Quelqu’un pourrait profiter de cette circonstance pour placer l’un de ces appareils dans une zone stratégique et connaître tous vos mouvements. Ça n’a pas l’air bien, non ? La solution se présente désormais sous la forme d’une application officielle. Nous vous expliquons comment savoir si quelqu’un vous suit avec un AirTag depuis un mobile Android.

Tracker Detector, l’appli d’Apple pour détecter un AirTag

Apple a une application officielle pour Android qui vous aide à trouver des trackers, c’est-à-dire des AirTags à proximité qui se sont séparés de l’utilisateur auquel ils appartiennent.

L’application est disponible sur le Google Play Store et vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Selon la description, l’utilité de cette application est de « trouver des objets qui ont été séparés de la personne à laquelle ils appartiennent et qui sont compatibles avec le réseau Apple Search ». De plus, la société explique que cet outil est compatible avec les AirTags et d’autres appareils intégrés au réseau Apple Search.

Et quel est le but ? Apple le dit très clairement : « Si vous pensez que quelqu’un utilise un AirTag ou un autre objet pour vous localiser, vous pouvez le rechercher pour le découvrir. »

Le fonctionnement de l’Apple Tracker Detector est très simple :

Ouvrez l’application. Cliquez sur le bouton Numériser. Attendez que le processus se termine. Consultez la liste des AirTag ou des appareils compatibles qui se trouvent à proximité.

Gardez à l’esprit que si certains appareils apparaissent dans la liste, cela n’indique pas toujours qu’ils vous espionnent. Il peut également s’agir de l’objet de quelqu’un qui a été perdu et qui contient un AirTag.

Pour détecter les appareils à proximité, l’application Apple utilise le Bluetooth de votre téléphone mobile. De plus, il permet de lancer un son sur l’AirTag pour le localiser facilement. Malheureusement, l’application ne fonctionne pas en arrière-plan.

AirGuard, open source et coulisses

AirGuard est une alternative à considérer si vous souhaitez recevoir des notifications en arrière-plan. Cette application est chargée de scanner en continu les dispositifs de suivi qui se trouvent près de chez vous.

Essentiellement, cela fonctionne de la même manière que la solution d’Apple. Grâce au Bluetooth, il détecte AirTag et d’autres appareils sur le réseau de recherche. De la même manière, il permet de jouer un son, tout comme la solution officielle.

Pour éviter toute confusion, gardez une trace des appareils détectés et de l’emplacement exact où ils ont été trouvés. L’application vous avertira si elle détecte le même tracker trois fois à différents endroits. Ainsi, il sera exclu qu’il s’agisse d’un AirTag situé dans un objet perdu ou quelqu’un proche de vous, comme un voisin.

Toutes les informations obtenues par l’application sont traitées localement et aucun serveur externe n’est utilisé. Ainsi, la confidentialité de cette application est garantie. Sans aucun doute, une solution bien plus complète que celle d’Apple elle-même.

Tracker Detect Pro pour AirTag, l’outil payant

La dernière option que nous proposons est Tracker Detect Pro pour AirTag. Dans ce cas, on parle d’une application premium, qui coûte environ 4 euros et vous permettra, comme le reste des propositions, de détecter un traceur à proximité.

Cependant, dans ce cas, une information est incluse que le reste des applications ne fournit pas : la distance à laquelle se trouve l’AirTag trouvé. De plus, il dispose d’un balayage automatique en arrière-plan et prend en charge la reproduction des sons pour localiser plus facilement l’appareil.

Alternatives à AirTag sur Android

Il existe plusieurs alternatives à AirTag sur Android. Tous sont compatibles avec Android et sont plus facilement détectables depuis le système d’exploitation de Google.

