Comment utiliser Google Pay sur une montre Samsung Galaxy

Nous vous expliquerons, étape par étape, comment configurer Google Wallet sur votre Galaxy Watch et comment créer un raccourci vers ladite application sur votre montre.

C’est aussi simple d’installer et de configurer Google Wallet sur votre Galaxy Watch

Le marché de la smartwatch Android est dominé par la Samsung Galaxy Watch, d’autant plus que la société coréenne a décidé de miser sur une version customisée de Wear OS baptisée One UI Watch, laissant de côté son mythique système d’exploitation Tizen. Ainsi, malgré le fait que les dernières montres Samsung utilisent le système d’exploitation de Google, elles continuent de privilégier leurs services par rapport à ceux des grands G.

Une bonne preuve en est que, si vous achetez une Samsung Galaxy Watch5 ou une Galaxy Watch4 et que vous souhaitez payer avec la montre, par défaut vous ne pouvez utiliser que le service de paiement de la firme coréenne, Samsung Pay.

Mais tout a une solution, donc si vous avez une smartwatch Samsung et que vous utilisez habituellement Google Pay pour effectuer des paiements sans contact, ne désespérez pas car, ci-dessous, nous allons vous expliquer comment vous pouvez utiliser le système de paiement Google sur votre Galaxy Watch.

Comment configurer Google Wallet sur votre Samsung Galaxy Watch

La première chose que vous devez faire pour pouvoir effectuer des paiements avec votre Samsung Galaxy Watch en utilisant Google Pay est d’installer l’application Google Wallet sur la montre et pour cela, il vous suffit de glisser de bas en haut sur l’écran principal de votre smartwatch, appuyez sur l’icône Play Store, cliquez sur le bouton loupe, recherchez l’application Google Wallet, appuyez dessus pour accéder à son menu et cliquez sur le bouton Installer.

Après avoir installé Google Wallet sur votre Galaxy Watch, vous devrez l’ouvrir pour le configurer et lorsque vous le ferez, la première chose que vous verrez est un message qui vous indiquera qu’il est nécessaire d’établir un verrouillage de l’écran pour des raisons de sécurité, pouvoir pour choisir entre un code PIN, un schéma ou un mot de passe .

Une fois que vous avez choisi la méthode de blocage qui vous plaît le plus, vous devrez appuyer sur l’icône avec le signe « + » pour ajouter une nouvelle carte ou cliquer sur la carte que vous avez déjà ajoutée dans Google Pay pour vérifier auprès de votre banque et ainsi pouvoir effectuer des paiements avec depuis votre montre.

Dans l’un ou l’autre des deux cas, vous devez renseigner les données que l’application vous demande et, lorsqu’elle vous le demande, vérifier vos données via l’application de votre banque sur votre terminal.

Une fois ce processus terminé, vous aurez déjà la ou les cartes de débit ou de crédit configurées dans Google Wallet sur votre Galaxy Watch et pour effectuer un paiement, vous n’aurez qu’à ouvrir l’application, sélectionner la carte avec laquelle vous souhaitez payer et apporter la montre plus près du point de vente.

Comment avoir un raccourci vers Google Wallet sur votre Samsung Galaxy Watch

Pour vous faciliter l’accès à Google Wallet sur votre Galaxy Watch, nous allons vous indiquer deux astuces simples, grâce auxquelles vous pourrez avoir un accès direct à l’application Google Payments sur votre smartwatch Samsung.

La première d’entre elles consiste simplement à accéder au tiroir d’applications de votre Galaxy Watch, maintenez enfoncée l’icône Google Wallet qui se trouvera en bas et faites-la glisser vers le haut de celle-ci.

Mais si vous souhaitez ouvrir l’application Google Wallet plus rapidement, vous pouvez également configurer votre montre pour qu’elle s’ouvre en appuyant deux fois sur son bouton d’accueil, qui est celui situé dans la partie supérieure droite.

Pour ce faire, faites d’abord glisser votre doigt depuis le haut de l’horloge pour afficher le panneau des paramètres rapides et appuyez sur l’icône d’engrenage qui apparaît dans le coin supérieur droit.

Ensuite, faites défiler vers le bas, appuyez sur l’option Fonctions avancées, puis sur le bouton Personnaliser les touches. Une fois dans cette section, accédez à la section Bouton de démarrage, appuyez sur le bouton Double-clic et sélectionnez l’application Google Wallet.

Une fois cela fait, chaque fois que vous appuyez deux fois sur le bouton Accueil de votre Galaxy Watch, l’application Google Wallet s’ouvrira et vous pourrez effectuer un paiement avec la carte que vous avez configurée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :