Voici comment l’édition des messages dans WhatsApp fonctionnera

Depuis l’année dernière, nous savons que WhatsApp prépare l’un des plus grands changements de son histoire, qui consiste à ajouter la possibilité de modifier les messages déjà envoyés dans le style de ce que proposent les plateformes alternatives, telles que Telegram. La fonctionnalité, qui est en développement depuis plusieurs mois, devrait débarquer dans l’application au cours de la prochaine année. Et aujourd’hui, de nouveaux indices suggèrent que son arrivée pourrait être imminente.

Les gens de WABetaInfo ont révélé une capture d’écran montrant comment cette fonction d’édition des messages envoyés par WhatsApp fonctionne dans une version récente de l’application. Pour le moment, il n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, mais tôt ou tard, il devrait être déployé via une mise à jour.

Les messages modifiés ne seront pas visibles pour les personnes utilisant les anciennes versions de WhatsApp

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, correspondant à la version 23.4.0.32 de WhatsApp pour iOS, WhatsApp prépare déjà l’arrivée de l’édition des messages. En fait, dans la capture d’écran, vous pouvez voir comment, si vous recevez un message qui a ensuite été modifié, il ne sera pas visible si vous avez installé une ancienne version de l’application de messagerie. Au lieu du message modifié, une invite apparaîtra invitant l’utilisateur à mettre à jour l’application vers la dernière version :

Comme on l’a appris, l’édition ne sera disponible que pour les messages texte. Les commentaires qui accompagnent les documents ou les fichiers multimédias partagés via l’application de messagerie ne peuvent pas être modifiés.

L’édition des messages envoyés est l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de WhatsApp, et avec un peu de chance, vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps avant de pouvoir en profiter. Afin de ne manquer aucune actualité, vous devez, dans la mesure du possible, maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version.

