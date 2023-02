La première marque Android à copier l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro sera realme. Nous savons déjà comment cela fonctionnera.

Eh bien oui, comme prévu, la première marque à adopter les « îles dynamiques » sur Android sera realme, ce qui nous montre déjà comment elles fonctionnent avec le chargement SuperVOOC.

realme est la marque Android la plus intéressée par les « îles dynamiques ».

Il n’est pas clair pour moi que les gens aient besoin de Dynamic Islands sur leur téléphone Android, pas plus que Xiaomi quand Apple les a montrés avec l’iPhone 14, bien qu’en réalité nous devons admettre que le géant de Cupertino établit toujours la norme dans l’industrie et c’était n’était qu’une question de temps avant qu’un fabricant ou une application n’apporte cette idée à Android de manière plus officielle.

De leur côté, les applications sont disponibles depuis un certain temps sur le Play Store, alors que parmi les fabricants c’est toujours celui qui a vraiment fait le plus d’efforts pour amener les îles dynamiques d’Apple sur leurs mobiles, demandant même à leurs utilisateurs dans leurs communautés quel genre d’informations mettraient-ils dans ces boîtes noires pour beaucoup (moi parmi eux) totalement inutiles.

Eh bien, au final, ce sera vraiment qui s’aventurera réellement avec la première île dynamique Android « officielle », car comme nous l’ont dit les collègues de 9to5Google, la firme de Shenzhen a déjà la fonctionnalité pour les nouvelles versions de realme UI prêtes, nous laissant aussi entrevoir comment ils fonctionneront.

L’idée est la même, intelligente a priori afin de masquer le trou pour la caméra frontale en affichant des informations dans une boîte noire flottante et adaptable, où l’on pourrait avoir une minuterie, des commandes multimédias ou similaires, quelque chose qui dans Android est également intégré dans les barres de réglage rapide ou les écrans de verrouillage et toujours affichés générant des doublons.

Voilà plus ou moins à quoi ressemblerait l’île flottante realme, sans que l’on sache encore comment les chinois appelleront cette fonctionnalité au sein de leur firmware :

La personne qui a publié les images était Madhav Sheth lui-même, vice-président de realme, qui peu de temps après a supprimé les informations de ses réseaux sociaux, donnant de la crédibilité à une fuite involontaire, un geste que le responsable a fait tardivement pour la mémoire d’un Internet vorace.

Même les leakers ont récupéré une petite vidéo qui nous montre comment fonctionnent les îles dynamiques sur un mobile realme, du moins lorsque le téléphone n’a pas de batterie et que le chargeur rapide SuperVOOC est connecté, sans plus d’informations sur d’autres options qui pourraient fonctionner dans le happy black boîte.

Nous verrons donc à court terme si les développeurs de realme osent faire beaucoup plus de choses avec leur Dynamic Island, ou s’il ne s’agissait que d’un simple test de fonctionnalité. Il faudra également être vigilant pour voir si OPPO et OnePlus adopteront ces îles, puisque l’on sait déjà que les trois firmes se partagent des ressources et certaines équipes de R&D.

Pour l’instant, vous avez ici « Dynamic Island » de realme en mouvement !

Il semble qu'un bug étrange se soit produit dans la Matrice et ait provoqué une faille de l'espace-temps qui a un peu perturbé mon dernier voyage dans le futur…‍ Donc, encore un aller-retour plus tard, voici votre premier aperçu de #Vrai moic'est #MiniCapsule en action… Encore une fois, au nom de @smartprix – Steve H. McFly (@OnLeaks) 22 février 2023



