Comment utiliser Authenticator pour implémenter la sécurité sur Twitter

L’arrivée d’Elon Musk sur Twitter est un véritable casse-tête. Nous avons perdu l’accès aux API qui existaient déjà et maintenant toutes les nouvelles intéressantes vont à Twitter Blue, leur abonnement payant. Comme si cela ne suffisait pas, il a supprimé la sécurité en deux étapes via SMS. Maintenant, c’est quelque chose d’exclusif à Twitter Blue. Cependant, nous pouvons utiliser d’autres outils tels que Microsoft Authenticator. Aujourd’hui, nous vous apprenons à activer la sécurité en deux étapes avec cet outil.

Implémentez une sécurité en deux étapes sur Twitter avec Authenticator

La sécurité en deux étapes garantit que personne ne peut accéder à notre compte. Cela nous donne un degré de sécurité plus élevé et cela incombe aux applications qui nous offrent un code temporaire pour nous connecter. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils nous permettent de bénéficier d’une sécurité améliorée. La méthode est très simple, il faut aller dans plus d’options, Paramètres puis dans la zone Sécurité et accès au compte. Là, nous devons entrer l’authentification à deux facteurs et désactiver la vérification par SMS.

Ensuite, cliquez sur Application d’authentification et nous configurerons notre compte. C’est au moment où nous voyons le code QR que nous devons configurer le compte avec Microsoft Authenticator. Une fois configuré, nous accéderons en toute sécurité à Twitter en deux étapes.

L’avantage est qu’Authenticator dispose d’une sécurité en deux étapes et de sauvegardes dans le cloud pour faciliter l’accès à une sauvegarde. De la part des Netcost-Security, nous vous recommandons d’utiliser des applications telles que Authenticator ou Google Authenticator pour configurer et enregistrer vos identifiants.