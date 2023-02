Twitter facturera l’authentification à deux facteurs par SMs – Comment utiliser Google Authenticator à la place

La dernière décision de Twitter sous Elon Musk est de commencer à facturer des frais pour l’utilisation de messages SMs pour l’authentification à deux facteurs. Pour éviter ces frais, voici comment utiliser Google Authenticator pour l’authentification à deux facteurs de Twitter.

Twitter facturera l’authentification à deux facteurs par SMs

À partir du 20 mars, Twitter commencera à exiger Twitter Blue pour l’utilisation de l’authentification à deux facteurs par SMs. Le changement a été officiellement annoncé aujourd’hui est certainement une étape majeure. Twitter indique qu’il désactivera simplement l’authentification à deux facteurs pour toute personne utilisant encore des clés SMs et ne paiera pas pour Blue à compter de la date limite du 20 mars.

Dans un article de blog, Twitter considère le changement comme une forme de sécurité, affirmant que l’authentification par SMs est « abusée » par les « mauvais acteurs ».

Bien qu’historiquement une forme populaire de 2FA, nous avons malheureusement vu la 2FA basée sur un numéro de téléphone être utilisée – et abusée – par de mauvais acteurs. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, nous n’autoriserons plus les comptes à s’inscrire à la méthode SMs/SMs de 2FA à moins qu’ils ne soient abonnés à Twitter Blue. La disponibilité des SMs 2FA pour Twitter Blue peut varier selon le pays et l’opérateur.

Cependant, Twitter autorisera toujours une authentification à deux facteurs avec l’utilisation de clés de sécurité physiques ou d’une application d’authentification.

Comment utiliser Google Authenticator avec Twitter

L’une des applications que vous pouvez utiliser pour l’authentification en deux étapes de Twitter provient de Google.

Google Authenticator est disponible depuis des années et constitue une méthode simple pour distribuer des codes à deux facteurs pour une variété d’applications et de services différents, et lier Twitter est également assez facile. La première étape consiste à télécharger Google Authenticator sur votre smartphone. L’application est disponible sur Google Play pour Android et sur l’App Store pour iOS. Ensuite, accédez aux paramètres « Sécurité et accès au compte » de votre compte Twitter. Sur le bureau, vous pouvez utilisez ce lien. À partir de là, utilisez le menu de sécurité et sélectionnez « authentification à deux facteurs ». Ensuite, sélectionnez « application d’authentification » et appuyez sur « Commencer » dans la fenêtre contextuelle suivante.

À partir de là, Twitter générera un code QR que vous pourrez scanner avec l’application Google Authenticator. Une fois ce code QR scanné, vos comptes seront liés et des codes à deux facteurs seront affichés dans l’application Authenticator. Lors de la connexion à Twitter, il vous sera demandé de saisir le code que l’application affiche actuellement, qui change toutes les 30 secondes.

Si vous utilisez actuellement SMs pour l’authentification à deux facteurs de Twitter, Google Authenticator est certainement une avancée en matière de sécurité.

Au-delà de Google Authenticator, vous pouvez également utiliser des applications telles que 1Password, Authy, etc. pour ces codes.

Plus sur Twitter :

Découvrez Netcost-security.fr sur YouTube pour plus d’informations :