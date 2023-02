Comment installer la version bêta d’iOS 16.4 pour obtenir de nouveaux emoji et ces autres nouvelles fonctionnalités

Vous voulez découvrir rapidement toutes les dernières fonctionnalités iOS ? Suivez la procédure d’installation de la version bêta d’iOS 16.4 sur iPhone (gratuitement) pour tester les nouveaux emoji, les capacités de Safari/navigateur, les nouvelles animations Apple Music, et plus encore.

Mise à jour 2/17 : la première version bêta publique d’iOS 16.4 est désormais disponible parallèlement à la version du développeur.

La version bêta d’iOS 16.4 n’est pas destinée par Apple à être installée sur votre iPhone principal, car les problèmes de performances et les bugs peuvent faire partie intégrante du processus de test. Cependant, les versions .x comme la 16.4 sont généralement stables.

La première version bêta d’iOS 16.4 est livrée avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de modifications, notamment de nouveaux emoji, de nouvelles capacités de navigateur Safari et tierces, la prise en charge de la 5G autonome, les modifications des raccourcis et du mode Focus, de nouvelles animations dans l’application Apple Music, une bascule bêta dans les paramètres. , et plus.

Nous verrons comment installer d’abord la version bêta publique gratuite, puis la version bêta pour les développeurs.

Comment installer la version bêta d’iOS 16.4

Installation de la version bêta publique d’iOS 16.4

Faites une nouvelle sauvegarde de votre iPhone Sur votre iPhone, rendez-vous sur le site Web de la version bêta publique d’Apple Appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit, connectez-vous si vous ne l’êtes pas déjà Assurez-vous maintenant que vous êtes sur le « Guide pour les bêtas publiques » iOS Balayez vers le bas et sous la section Commencer, appuyez sur inscrire votre appareil iOS Balayez à nouveau vers le bas et appuyez sur Télécharger le profil Appuyez sur Autoriser pour télécharger le profil, appuyez sur Fermer Allez dans Paramètres sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé en haut Appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit, entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez deux fois de plus sur Installer Votre iPhone vous demandera de redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage, revenez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle Vous devriez voir la version bêta publique d’iOS 16.4 disponible, appuyez sur Télécharger et installer

Suivez les instructions pour terminer l’installation ????.

Installation de la version bêta du développeur iOS 16.4

Si vous n’êtes pas déjà inscrit en tant que développeur Apple, vous devrez le faire (99 $/an).

Effectuez une nouvelle sauvegarde de votre appareil au cas où vous souhaiteriez ou auriez besoin de rétrograder Sur votre iPhone, rendez-vous sur le site Web des développeurs d’Apple Appuyez sur l’icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche, connectez-vous si vous n’êtes pas déjà sous Compte Maintenant, balayez vers le bas et choisissez Téléchargements de logiciels (sous Ressources supplémentaires) Appuyez sur Installer le profil à côté de la version bêta d’iOS 16.4 Appuyez sur Autoriser pour télécharger le profil, appuyez sur Fermer Allez dans Paramètres sur votre appareil et appuyez sur Profil téléchargé en haut Appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit – entrez votre mot de passe si nécessaire Lisez l’accord de consentement, puis appuyez deux fois de plus sur Installer Votre iPhone vous demandera de redémarrer pour terminer les modifications Après le redémarrage, revenez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle Vous devriez voir iOS 16.4 disponible, appuyez sur Télécharger et installer Lorsque iOS 16.4 est installé, Apple dit de se diriger vers Paramètres> Confidentialité et sécurité pour activer un nouveau mode développeur si vous travaillez sur le développement d’applications

Voici à quoi ressemble le début du processus :

Notamment, après la mise à jour vers iOS 16.4, l’un des changements est une bascule pour s’inscrire au logiciel bêta, à la fois pour les développeurs et le public, de sorte que vous n’aurez pas à repasser par le processus ci-dessus. Mais cela indique également que les développeurs ne pourront pas partager de profils bêta avec d’autres à l’avenir.

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :