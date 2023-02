Hygiéniquement propre : voici comment laver votre linge

Le linge lavé pue-t-il encore ? Avez-vous peur de la contagion ? Comment le linge est-il hygiéniquement propre ? – Il y a deux réponses : Les germes doivent être tués pendant le lavage. Cela se produit soit par une température élevée, soit par des produits chimiques.

L’hygiène est un must absolu en cas de maladie, pour les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées – chaque fois que le corps est si faible qu’il doit être protégé contre les bactéries, les virus, les spores fongiques, les acariens et les allergènes.

La chaleur tue les bactéries

Les bactéries sont-elles tuées à 30 degrés ? Le linge est-il hygiéniquement propre à 40 degrés ? Les bactéries meurent à différentes températures, certaines même à 55 degrés.

S’il vous plaît ne le faites pas : si le linge fraîchement lavé pue, il n’est pas hygiéniquement propre (Image : )

Le programme à 60 degrés de la machine à laver est donc généralement suffisant. Mais attention : le programme éco à 60 degrés lave aussi bien que le programme normal à 60 degrés – mais pas à exactement 60 degrés, mais à des températures plus basses. En cas de doute, vous devez vous abstenir de l’éco-programme.

Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il fasse 95 degrés, uniquement dans des cas particuliers où une hygiène stricte est requise – et bien sûr uniquement si le linge est adapté à ces températures élevées.

Le bon détergent suffit

Les sous-vêtements étaient lavés à 60 degrés au moins. Il s’agissait pour la plupart de tueurs d’amour en coton à côtes fines. Aujourd’hui, cependant, les instructions de lavage indiquent souvent : un maximum de 40 degrés. Ce sous-vêtement a l’air bien et s’adapte bien car il est fait de fibres synthétiques.

Détergent en poudre avec eau de javel ou détergent liquide avec tensioactifs – qu’est-ce qui lave de manière hygiénique ? (Image : Peter Giesecke)

30 ou 40 degrés suffisent pour garder vos sous-vêtements propres et hygiéniques. Dans ce cas, ce n’est pas la température qui assure l’hygiène, mais le détergent. Les tensioactifs qu’il contient dissolvent les graisses et détruisent ainsi de nombreux virus – dont le coronavirus SARS-CoV-2. Si vous recherchez une lessive contenant le plus de tensioactifs possible, utilisez une lessive liquide à la place de la lessive en poudre.

Mais il y a aussi un argument qui parle pour la lessive en poudre et contre la lessive liquide. Une étude de 2010 publiée dans l’International Journal of Hygiene and Environmental Health montre que faire fonctionner le cycle à 40 degrés pendant au moins une heure et utiliser un détergent puissant avec de l’eau de Javel tue les virus dans la machine à laver. Le détergent puissant n’est disponible que sous forme de poudre. L’étude a été commandée par la société de détergents à lessive Henkel, ce qui jette un doute sur sa crédibilité.

Cependant, l’étude reste incontestée sur ce point : plus la machine à laver fonctionne longtemps, mieux les bactéries restantes sont éliminées. – Soit dit en passant, les tensioactifs n’ont pas d’effet létal sur les spores fongiques. Ils ont besoin d’une température plus élevée de 50 à 60 degrés pour mourir.

Quelle est l’efficacité des désinfectants ?

Les rinceuses sanitaires contiennent des biocides qui tuent les virus, les germes et les champignons. Vous pouvez ajouter le rinçage à une température de lavage de 30 ou 40 degrés, car le linge lavé peut encore contenir des germes. A 60 degrés et plus, cela n’a plus de sens. Cela polluerait inutilement l’environnement.

La rinceuse hygiénique est une alternative si le linge ne supporte pas les hautes températures (Image : Peter Giesecke)

Il est préférable de doser le détergent hygiénique selon les instructions sur la bouteille et de le mettre dans le compartiment pour l’assouplissant. En conséquence, il n’atteint le linge que lors du dernier cycle de rinçage et le désinfecte sans être lavé à nouveau. Alternativement, vous pouvez également placer le linge dans un bain-marie avec la rinceuse hygiénique, c’est-à-dire à l’extérieur de la machine à laver.

Décidez vous-même : L’efficacité des détergents d’hygiène est controversée. C’est pourquoi je ne l’utilise personnellement que dans des cas exceptionnels lorsque rien d’autre n’a aidé – par exemple avec mes vêtements fonctionnels en laine mérinos, où je ne peux plus en retirer l’odeur de sueur une fois que je les ai mal séchés (trop lentement ).

Un bon effet secondaire : la lessive hygiénique nettoie également votre lave-linge de l’intérieur. Cependant, vous ne devez pas vous fier uniquement à cela lorsque vous nettoyez votre machine à laver.

Quel linge doit être lavé de manière hygiénique ?

Vous devez désinfecter le linge particulièrement contaminé par des germes, ainsi que ceux qui pourraient transmettre des germes aux personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les sous-vêtements, le linge de lit et les serviettes, mais aussi les chiffons de nettoyage, les torchons de cuisine et les serviettes de sol doivent être lavés de manière hygiénique.

Voici comment votre machine à laver vous aide

Si vous possédez une machine à laver de qualité et non bon marché, il y a de fortes chances qu’elle ait un programme Intensif ou Hygiène. Regarder attentivement. Il y a certainement des points sur ma molette de sélection de programme que je n’ai jamais remarqués, et encore moins utilisés – par exemple pour laver ma veste fonctionnelle avec une membrane.

Malheureusement, cette machine à laver n’a pas le programme d’hygiène

Je vais regarder de plus près le programme d’hygiène maintenant. En règle générale, il maintient la température élevée plus longtemps et rince particulièrement bien le linge lors des cycles suivants. Les machines à laver actuelles de Samsung disposent également d’un programme de vapeur hygiénique qui traite également le linge en profondeur avec de la vapeur.

Au fait : Le programme court lave de manière moins hygiénique que le programme standard correspondant. Cela est principalement dû au court terme. L’eau chaude et les produits chimiques contenus dans le détergent ont besoin de temps pour agir.

Conclusion : propreté hygiénique même à basse température

Comment éliminer les bactéries du linge ? Autrefois, la réponse était : lavage à chaud, ce qui signifiait généralement 60 degrés, parfois même 95 degrés. Mais une grande partie du linge ne supporte plus ces températures élevées. De plus, cela polluerait inutilement l’environnement et augmenterait la consommation électrique de votre lave-linge.

Il devient hygiéniquement propre même à basse température. Les tensioactifs du détergent liquide détruisent les virus et les bactéries. Le résidu est simplement rincé. Les machines à laver sont maintenant si efficaces. Si nécessaire, il vous suffit de sélectionner le programme hygiène, intensif ou allergie. De temps en temps, vous pouvez également ajouter au linge un rinçage hygiénique contenant des biocides.

Ainsi, vous obtenez une lessive à 30 degrés sans germes.

