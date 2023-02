Comment enregistrer n’importe quel son avec le mobile pour le définir comme alarme sans rien installer

Grâce à cette astuce simple de l’application Google Clock, vous pouvez créer vos propres tonalités de notification pour vos alarmes.

L’application Google Clock sur un mobile Android

Google dispose d’un écosystème complet d’applications Android qui nous sont très utiles au quotidien, comme son moteur de recherche, Google Photos, Google Translate ou Google Keep, mais, sans aucun doute, l’une des applications de la La société de montagne que nous utilisons le plus et dont nous ignorons la quasi-totalité de ses options est son application Horloge.

Pour cette raison, nous sommes ici aujourd’hui pour découvrir une fonction cachée de Google Clock, grâce à laquelle vous pourrez enregistrer n’importe quel son avec votre mobile et le définir comme sonnerie d’alarme.

Créez vos propres sons d’alarme avec Google Clock

Vous savez sûrement déjà que l’application Google Clock vous permet de régler des alarmes, de régler des minuteries et d’utiliser un chronomètre, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que cette application a récemment été mise à jour avec une fonctionnalité pratique avec laquelle vous pourrez créer une alarme personnalisée. tons.

C’est le cas, car avec l’application Google Clock, vous pourrez enregistrer un son avec votre mobile et le définir plus tard comme sonnerie par défaut d’une alarme.

Pour mener à bien cette tâche, la première chose à faire est d’ouvrir l’application Google Clock sur votre smartphone Android, de sélectionner une alarme déjà créée ou d’en créer une nouvelle et de cliquer sur la section Son de l’alarme, dans laquelle L’option par défaut apparaît généralement si vous avez attribué la tonalité par défaut ou Silence si vous choisissez de vous réveiller avec la vibration du terminal.

A continuación, te aparece un nuevo menú en el que puedes escoger una canción que tengas guardada en tu móvil o un tema desde YouTube Music o Spotify como tono de alarma, pero también te sale una opción llamada Grabar uno nuevo que es la que debes tocar dans ce cas.

Lorsque vous faites cela, l’enregistreur vocal Google s’ouvre et il vous suffit de cliquer sur le bouton circulaire rouge avec un point noir au centre pour commencer à enregistrer le son que vous souhaitez définir comme tonalité d’alarme, qui peut être un message vocal en direct ou un son que vous écoutez à ce moment-là.

Une fois le son enregistré, mettez le titre que vous voulez en l’écrivant dans la zone de texte en haut et cliquez sur le bouton Enregistrer qui se trouve dans le coin inférieur droit.

Enfin, sélectionnez l’audio que vous venez d’enregistrer dans la section Sons enregistrés et il sera désormais défini comme tonalité par défaut pour l’alarme que vous avez choisie.

Pour le moment, cette fonction n’est disponible que sur Google Pixels, mais nous ne pensons pas qu’il faudra longtemps pour atteindre d’autres téléphones Android via une future mise à jour.

Google Play Store | horloge google

