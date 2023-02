Comment utiliser Facebook sans utiliser Facebook : avec ces applications c’est possible

L’application Facebook est l’une des applications qui consomme le plus de ressources sur votre téléphone, notamment la batterie. Avec ces alternatives, vous pouvez envisager de dire au revoir.

Facebook a longtemps été l’un des réseaux sociaux les plus populaires. C’est quelque chose qu’on ne peut pas nier. On ne peut pas non plus nier que l’intérêt pour elle ne traverse pas son meilleur moment, tout comme on ne peut nier que son application mobile dévore les batteries comme s’il n’y avait pas de lendemain. Sans surprise, il apparaît toujours sur les listes d’applications qui consomment le plus de batterie.

Cependant, si vous appartenez à la base d’utilisateurs de ce réseau social, vous serez peut-être intéressé de savoir qu’il existe des applications tierces avec lesquelles maintenir les fonctionnalités. Certains d’entre eux n’incluent même pas de publicité et ne sont certainement pas aussi gonflés que l’application officielle. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que toute nouvelle importante apparaîtra d’abord dans l’application officielle et que les alternatives devront essayer de rattraper leur retard. Dans tous les cas, passons-les en revue.

LCR Facebook

Il s’agit d’une version modifiée de l’application Facebook officielle. Ce qui a été fait a été d’enlever une bonne partie de ce qui restait : adieu la publicité, aux recommandations de personnes que vous connaissez peut-être et une autre petite chose est partie à la poubelle. Comme il s’agit d’un projet personnel, cela peut ne pas fonctionner sur tous les téléphones, donc la seule chose que nous pouvons vous dire est de l’essayer et de voir comment se passe votre expérience.

Développeurs XDA | Télécharger Facebook LCR (Gratuit)

Facture

Folio est essentiellement un navigateur Web qui ne sert qu’à se connecter à Facebook. L’expérience utilisateur est donc très similaire à la connexion au réseau social à partir de votre propre navigateur. Il est à noter que ce n’est pas la même chose que d’utiliser l’application officielle, mais il faut s’y attendre. Folio contient de la publicité, mais en payant un petit montant, vous pouvez vous en débarrasser.

Google Play | Télécharger Folio (Gratuit)

Navigateur social convivial

Cette application est l’une des dernières à rejoindre la mêlée, offrant un support pour Facebook Messenger, la possibilité de personnaliser votre fil d’actualités, et bien plus encore. Il convient également de mentionner qu’il prend en charge Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Medium, Pinterest, Reddit, TikTok, Quora et Tumblr.

Google Play | Télécharger Friendly Social Browser (Gratuit)

Navigateur social simple

La fonctionnalité de Simple Social est très similaire à celle de Folio. Il possède toutes les fonctionnalités de base : interagir avec les publications, télécharger des photos et des vidéos, et offre un support pour Facebook Messenger. Vous pouvez également personnaliser les couleurs dans lesquelles vous verrez le fil d’actualités, mais c’est la fin. L’application est certainement à la hauteur de « simple ».

Google Play | Télécharger Simple Social Browser (Gratuit)

SlimSocial pour Facebook

Recommander cette appli, c’est jouer un peu à la roulette russe. C’est gratuit et sans publicité, basique dans ses fonctionnalités et fonctionnel (il vous permet de faire tout ce que fait Facebook, allez) mais… il a des périodes pendant lesquelles des bugs le rendent inutilisable. Bien sûr, quand ça marche, c’est merveilleux. Vous décidez si cela vaut le risque.

Google Play | Télécharger SlimSocial pour Facebook (Gratuit)

