Comment télécharger Android 14 pour les téléphones Pixel [Factory and OTA Images]

Nous avons atteint la partie spécifique de l’année où Google publie la première version de sa prochaine version Android. Comme nous nous y attendions, la première version d’aperçu pour les développeurs d’Android 14 est maintenant disponible. Cela commence le voyage Android 14 pour les développeurs d’applications tierces et les bêta-testeurs. Si vous avez un téléphone Pixel, vous pouvez télécharger ici l’image d’usine Android 14 Developer Preview 1 et l’image OTA.

Comme chaque année, Google suivra le même schéma pour la publication de ses développeurs et de ses versions bêta cette année également. La feuille de route commence à partir de février avec le premier aperçu du développeur jusqu’en août avec la version stable de la version publique. Le temps donné pour la construction stable peut changer en fonction de la situation.

Selon la feuille de route actuelle, il y aura deux aperçus pour les développeurs et un total de quatre versions bêta publiques. Cela indique donc qu’il y aura une mise à jour tous les mois avant la version stable. Mais cela n’intéressera que les utilisateurs de téléphones Pixel. Si vous avez un téléphone Pixel, vous pouvez commencer à tester Android 14 dès aujourd’hui.

Avant d’en arriver à la section de téléchargement, Google a apporté quelques modifications à la liste des appareils éligibles depuis l’année dernière que vous devez savoir. Voici la liste des téléphones Google Pixel éligibles pour Android 14.

Pixel 4a (5G)

Pixel 5 et 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 et 7 Pro

Si vous vous demandez ce qu’il y a de nouveau avec Android 14, examinons quelques-uns des principaux changements. La première version d’aperçu pour les développeurs d’Android 14 n’apporte pas de changements majeurs, mais il y a certainement beaucoup de petits changements pour améliorer l’utilisation d’Android. Et comme il ne s’agit que du premier aperçu pour les développeurs, nous verrons probablement de nombreux changements dans la prochaine version d’Android 14.

Android 14 Developer Preview 1 apporte différents paramètres de batterie qui ont maintenant deux modes pour l’économiseur de batterie. Les utilisateurs peuvent choisir entre un économiseur de batterie de base et un économiseur de batterie extrême. Il était disponible plus tôt, mais les premiers utilisateurs devaient activer l’économiseur de batterie de base pour obtenir l’option d’économiseur de batterie extrême.

Les autres modifications apportées à Android 14 DP1 incluent un tableau de bord de sécurité et de confidentialité raffiné, le dernier correctif de sécurité, le retour de l’utilisation du temps d’écran, l’option Fast Pair est de retour et quelques autres. Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus sur Android 14 DP1.

Télécharger Android 14 pour les téléphones Pixel

Comme vous le savez, Android est un produit Google, tout comme Pixel, les téléphones Pixel bénéficient évidemment d’avantages tels que l’obtention de chaque mise à jour Android avant tout autre téléphone Android. Cela étant dit, l’aperçu du développeur Android 14 est disponible pour les téléphones Pixel répertoriés ci-dessus.

Ainsi, si vous possédez un téléphone Pixel éligible, vous pouvez facilement télécharger et installer la dernière version d’Android 14 sur votre téléphone. Vous pouvez choisir entre les images Fastboot et les fichiers OTA en fonction du processus d’installation que vous souhaitez suivre.

Aperçu du développeur Android 14 1 Images Fastboot

Aperçu du développeur Android 14 1 Images OTA

Avant d’installer la mise à jour Android 13, voici quelques points à garder à l’esprit.

Faites une sauvegarde de toutes vos données présentes sur votre appareil vers un service de stockage en nuage comme Google Drive ou vers votre PC.

Toutes vos données seront effacées lorsque vous chargez l’aperçu du développeur (NA pour OTA)

Puisqu’il s’agit d’une toute première version, il peut y avoir des bugs allant de problèmes mineurs à ceux qui pourraient être insupportables.

Gardez une copie de la dernière version stable d’Android pour votre appareil disponible. Vous devrez peut-être revenir en arrière si les choses tournent mal.

La version bêta est disponible uniquement pour les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a 5G et de tous les appareils commercialisés, y compris le Pixel 7 Pro.

Si vous comptez utiliser une image OTA, il est recommandé de déverrouiller le chargeur de démarrage

