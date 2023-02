Voici comment le créateur du premier iPhone USB-C à l’épreuve du futur AirPods Pro [Vidéo]

L’ingénieur en robotique Ken Pillonel a été le premier à transformer l’iPhone pour qu’il fonctionne avec un port USB-C en 2021. Depuis lors, il a créé un moyen de faire de même pour le boîtier AirPods et a même ouvert son processus. Maintenant, Ken est de retour avec les premiers AirPods Pro USB-C. Voici comment il l’a fait et comment vous pouvez aussi si vous êtes assez aventureux.

En plus d’ajouter la commodité de l’USB-C aux AirPods l’été dernier, une grande partie de la motivation de Ken était de montrer qu’ouvrir et remplacer la batterie dans un étui de chargement AirPods était possible – une alternative beaucoup plus écologique par rapport à la recommandation d’Apple de acheter un nouveau.

Après avoir réussi à modifier le boîtier de chargement des AirPods, Ken a reçu de nombreuses demandes de personnes souhaitant faire de même avec les AirPods Pro.

Apple ne conçoit pas son boîtier AirPods Pro pour qu’il soit ouvert (noté 0/10 pour la réparabilité par iFixit), mais c’est possible – bien que le processus puisse créer des dommages. Ainsi, en plus de concevoir un circuit imprimé et un support USB-C personnalisés, Ken a également créé un remplacement du boîtier inférieur AirPods Pro.

Et tout comme il l’a fait avec son projet l’été dernier, il a filmé le processus et mis à disposition gratuitement sur GitHub les ressources permettant à quiconque de faire de même. Vous pouvez également consulter plus de détails sur son site Web.

Module AirPods Pro USB-C

Découvrez comment Ken a réalisé ce dernier projet dans sa vidéo incroyablement détaillée et amusante :

Avis de Netcost-security.fr

C’est formidable de revoir Ken avec un aperçu des coulisses de la façon dont il a réalisé ce projet et de choisir d’ouvrir l’information pour ceux qui veulent l’essayer.

Comme la dernière fois, alors que la plupart des propriétaires d’AirPods Pro ne voudront pas s’attaquer à un projet comme celui-ci, Ken continue d’attirer l’attention sur les problèmes de fonctionnalité et de réparabilité d’Apple.

Notamment, maintenant que nous sommes en 2023, nous approchons du moment où Apple devrait lancer ses premiers AirPods et iPhone avec USB-C cet automne.

Et si vous êtes curieux de connaître d’autres moyens de vous débarrasser de manière responsable d’un étui AirPods, consultez notre guide :

