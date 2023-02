WhatsApp : comment savoir à quelle heure les messages ont été lus

Nous allons vous apprendre une astuce pour savoir à quelle heure les messages que vous avez envoyés par WhatsApp ont été lus. Cela vous aidera à la fois dans les groupes et dans les conversations individuelles. Et peu importe si le message a été envoyé à quelqu’un que vous venez d’ajouter à votre liste de contacts ou à la personne avec qui vous parlez le plus sur WhatsApp. Dans tous les cas, cette astuce vous aidera à révéler ces informations.

Comme cela arrive souvent dans ces cas, les informations fournies par WhatsApp sur les messages que vous envoyez ne sont pas toujours fiables. Pour cette raison, en plus de vous montrer comment connaître l’heure exacte à laquelle un message a été lu, nous vous expliquons également dans quelle mesure vous pouvez faire confiance aux données fournies par l’application pour chaque envoi.

Comment savoir à quelle heure les messages WhatsApp ont été lus étape par étape

Connaître le temps de lecture d’un message dans WhatsApp est très simple. Bien que les étapes que nous vous montrons ci-dessous ne présentent pas trop de complications, nous vous suggérons de lire la section suivante de ce guide. De cette façon, vous aurez une idée de la fiabilité des informations fournies par l’application.

Dans les deux cas, tout ce que vous avez à faire est d’entamer une conversation. Il peut s’agir d’un groupe ou d’un chat individuel, cela n’a pas d’importance.

Alors, faites un appui long sur l’un des messages que vous avez envoyé. Cela entraînera le changement des options de la barre supérieure et l’apparition de l’icône Information (i).

Tapez sur Information (i) pour voir toutes les données du message. La section Lire apparaît généralement dans la liste, l’heure d’ouverture de l’envoi n’est pas indiquée. De même, le moment où il a été livré est également fourni. De cette façon, vous saurez combien de temps s’est écoulé entre la remise du message et son ouverture par l’utilisateur.

L’exemple précédent a été complété dans une conversation individuelle. Si nous faisons la même chose dans un groupe, seule une liste apparaît avec l’heure d’ouverture. Nous n’avons pas, dans ce cas, d’informations sur les livraisons.

Ces étapes ne concernent pas uniquement les messages. Vous pouvez également faire de même avec des images, des vidéos, des notes vocales et d’autres contenus que vous envoyez via WhatsApp.

Minutieux! Ce que WhatsApp vous dit ne sera pas toujours réel

WhatsApp propose des données froides sans contexte. Qu’entendons-nous par là? Ce que vous verrez dans la section d’information de chaque message est l’heure à laquelle votre interlocuteur a ouvert la conversation et a examiné le message. Il est clair qu’il s’agit d’informations réelles, des données basées sur l’interaction des utilisateurs avec l’application. Cependant, cela n’indique pas toujours que le message a effectivement été lu.

Dans certains cas, les informations fournies par WhatsApp peuvent ne pas être conformes à la réalité. Rencontrons-les :

Message lu selon WhatsApp, mais pas pour le destinataire. Si vous envoyez plusieurs messages à la fois, le destinataire peut ouvrir la conversation et y jeter un coup d’œil rapide. L’application associera cette action à la lecture des messages, bien qu’en réalité votre interlocuteur n’ait peut-être pas pris le temps de lire tout ce que vous avez envoyé un par un.

Informations inconnues. Selon les paramètres de confidentialité de chaque utilisateur, vous ne saurez peut-être jamais quand un message a été lu. Si votre interlocuteur a désactivé le double chèque bleu, c’est-à-dire la confirmation de lecture du message, WhatsApp ne vous informera pas de l’heure exacte à laquelle il a lu votre envoi. Dans ce cas, dans la section Lire, deux traits d’union apparaîtront. Si cela se produit, ne faites pas d’effort pour le résoudre, il n’y a aucun moyen.

Lu sans confirmation. Une autre possibilité est que l’utilisateur lise les messages sans que la confirmation de lecture s’affiche, même s’il a maintenu la double vérification activée. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. Par exemple, quelqu’un pourrait voir les photos que vous envoyez ou lire les messages directement depuis la notification. Vous pouvez également si vous avez le widget WhatsApp sur votre écran d’accueil. Dans tous ces cas, vous ne verrez pas le temps de lecture réel, même si l’autre utilisateur a déjà vu ce que vous avez envoyé.

Le temps de lecture est toujours affiché dans les groupes. Fait intéressant, même si la confirmation de lecture a été désactivée, dans les groupes, vous saurez toujours à quelle heure vos messages ont été ouverts. Quelque chose de similaire se produit également avec les notes vocales, à partir desquelles vous pourrez toujours connaître le moment exact où elles ont été jouées.

Bref, les statistiques que l’application affiche pour chacun des messages ne sont pas toujours conformes à la réalité pour diverses raisons. Tenez compte des points mentionnés pour ne pas vous tromper lorsque vous vérifiez le temps de lecture d’un message sur WhatsApp.

