Galaxy S23 Ultra contre. haut de gamme 2023 : voici comment le meilleur de Samsung est comparé au meilleur du marché

Nous avons déjà le Samsung Galaxy S23 ici, et en quelques heures seulement nous avons eu le temps de le bricoler pour vous apporter nos premières impressions sur ce qui est déjà le meilleur smartphone Galaxy que Samsung ait fabriqué de toute son histoire. Et pourtant, il nous manquait des détails importants.

Évidemment, vous avez toutes les clés les plus importantes déjà analysées dans Netcost-security.fr, y compris les possibilités photographiques exceptionnelles, même si nous ne pouvions pas vous laisser sans la comparaison haut de gamme déjà traditionnelle qui accompagne la présentation de pratiquement n’importe quel produit phare qui se respecte.

En fait, compte tenu de l’énorme concurrence, cette fois la comparaison est sûrement plus importante que jamais, d’autant plus que beaucoup s’interrogent déjà sur l’évolution de Samsung au préalable, sans se replacer dans le contexte autour de ses rivaux pour l’évaluer pleinement.

Nous avons donc compilé toutes les fiches techniques des meilleurs mobiles que vous pouvez trouver sur le marché actuel, et dans cet article, nous partagerons avec vous ce tableau comparatif que tout le monde recherche lorsqu’il étudie un changement de téléphone.

Ce sont les derniers modèles des fabricants les plus pointus, dont Xiaomi, Google, OnePlus, vivo ou Apple, et même si nous oublierons sûrement un modèle qui manquera à certains d’entre vous, voici le meilleur du marché actuel montrant ses cartes avant certains Galaxy S23 Ultra prêts à rester à nouveau avec le trône Android.

Vous joindrez-vous à nous pour les voir face à face ?

Samsung Galaxy S23 Ultra, le comparatif sur papier face aux mobiles les plus premium du marché

Caractéristiques Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Max Vivo X90 Pro + Xiaomi 13 Pro OnePlus 11 Google Pixel 7 Pro Dimensions 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 160,7 x 77,6 x 7,9 mm 164,4 x 75,3 x 9,7 mm 162,9 x 74,6 x 8,4 mm 163,1 x 74,1 x 8,5 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Masse 234g 240g 221g 210g 205g 212g Écran 6,8″ dynamique AMOLED 2X QHD+ 1440p, 120Hz, HDR10+ 6,7″ LTPO Super Retina XDR OLED FHD+ 1290p, 120Hz, HDR10, Dolby Vision 6,78″ LTPO4 AMOLED QHD+ 1 440p, 1B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ 6,73″ LTPO OLED QHD+ 1 440p, 1B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ 6,7″ LTPO3 AMOLED QHD+ 1 440p, 1B couleurs, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ 6,7″ LTPO AMOLED – QHD 1 440p, 120 Hz, HDR10+ Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy Apple A16 bionique Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Google Tenseur G2 RAM 8 ou 12 Go 6 Go 12 Go 8 ou 12 Go 12 ou 16 Go 8 ou 12 Go Stockage 256, 512 Go ou 1 To 128, 256, 512 Go ou 1 To 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go 128, 256 ou 512 Go Système opératif Android 13 avec une interface utilisateur 5.1 iOS16 Android 13 avec système d’exploitation Funtouch Android 13 avec MIUI 14 Android 13 avec Oxygène OS 13 Android 13 appareils photo 200 MP (large) + 12 MP (ultra large) + 10 MP (téléobjectif) + 10 MP (périscope), OIS, Laser + PDAF, zoom optique 10x, vidéo [email protected] 48 MP (large) + 12 MP (ultra large) + 12 MP (téléobjectif), OIS, PDAF, zoom optique 3x, vidéo [email protected] 50,3 MP (large) + 48 MP (ultra large) + 50 MP (téléobjectif) + 64 MP (périscope), objectifs ZEISS, OIS, Laser + PDAF, zoom optique 3,5x, vidéo [email protected] 50,3 MP (large) + 50 MP (ultra large) + 50 MP (téléobjectif), objectif LEICA, OIS, Laser + PDAF, zoom optique 3,2x, vidéo [email protected] 50 MP (large) + 48 MP (ultra large) + 32 MP (téléobjectif), objectif Hasselblad, OIS, PDAF, zoom optique 2x, vidéo [email protected] 50 MP (large) + 12 MP (ultra large) + 48 MP (téléobjectif), OIS, Laser + PDAF, zoom optique 5x, vidéo [email protected] Caméra frontale 12MP (large) 12MP (large) 32MP (large) 32MP (large) 16MP (large) 10.8MP (large) La batterie 5 000 mAh, charge sans fil 45 W et 10 W, charge réversible 4 323 mAh, PD2.0 et charge sans fil 15 W 4 700 mAh, 80 W et charge sans fil 50 W, charge réversible 4 820 mAh, 120 W et charge sans fil 50 W, charge réversible 5 000 mAh, charge 100 W 5 000 mAh, 23 W et charge sans fil 23 W, charge réversible connectivité 5G, WiFi 6E tri-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, UWB, USB Type-C v3.2 5G, WiFi 6 bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, UWB, Lightning v2.0 5G, WiFi 6 bi-bande, Bluetooth 5.3 LE avec aptX HD, aGPS, NFC, IR, USB Type-C v3.2 5G, WiFi 6e bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, IR, USB Type-C v2.0 5G, WiFi 6e double bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, USB Type-C v2.0 5G, WiFi 6e tri-bande, Bluetooth 5.2 LE, aGPS, NFC, USB Type-C v3.2 Autres Armor Aluminium, Gorilla Glass Victus 2, lecteur d’empreintes digitales intégré, certification IP68, audio stéréo AKG, stylet S-Pen, Samsung Services (DeX, Pay, Health,…) Ceramic Shield, Face ID, certification IP68, audio stéréo, Apple Services (Pay, Music,…) Verre trempé DragonTrail, lecteur d’empreintes digitales intégré, certification IP68, audio stéréo Gorilla Glass Victus, lecteur d’empreintes digitales intégré, certification IP68, audio stéréo Gorilla Glass Victus, lecteur d’empreintes digitales intégré, audio stéréo Gorilla Glass Victus, lecteur d’empreintes digitales intégré, audio stéréo

Samsung Galaxy S23 Ultra : comment il se positionne sur le marché

Ce n’est un secret pour personne que Samsung a moins évolué cette année que lors des occasions précédentes, nous présentant un Galaxy S23 Ultra qui, à l’extérieur et économisant les changements de couleur, pourrait être parfaitement confondu avec son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra.

En tout cas, les premières analyses révèlent que l’amélioration est bien plus notable qu’il n’y paraît, ce qui loue l’engagement de Samsung puisque la conception et la construction étaient déjà presque imbattables, et là où il y avait des ajustements à faire, c’était sous le capot et sur la partie de logiciels.

Nous accueillons donc le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm ainsi que les nouvelles mémoires LPDDR5x et UFS 4.0 de nouvelle génération, qui font de l’expérience un univers de fluidité et de rapidité qui donne également du mérite à One UI 5.1, une personnalisation de plus en plus optimisée et acceptable qui offre également le meilleur expérience de continuité sur le marché.

Le capteur principal est également amélioré pour accueillir le nouveau Samsung ISOCELL HP2 de 200 mégapixels, en plus d’augmenter considérablement la batterie pour améliorer l’autonomie que le chipset Qualcomm avait déjà améliorée.

Et tout cela prend plus de valeur quand on le compare au reste de la coupe premium, et c’est que malgré le fait que Samsung rechigne à signer son téléphone avec des géants de l’industrie photographique comme ZEISS, Hasselblad ou Leica, on pourrait même parler de la rumeur Olympus, la vérité est que la société basée à Séoul a un smartphone au niveau des meilleurs dans toutes les sections.

Que le changement en vaille la peine ou non, ce sera à vous de décider, car il est vrai que le saut du Galaxy S22 Ultra va être difficile à justifier d’être plus petit que jamais, mais Samsung doit quand même être crédité d’avoir réussi à donner un tour et améliorer encore quelque chose qui était déjà difficile à améliorer à partir d’une base aussi réussie.

