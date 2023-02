Comment regarder la présentation du Samsung Galaxy S23 : suivez le Galaxy Unpacked 2023 en direct

Nous vous expliquons comment suivre l’événement Unpacked 2023 en direct et en ligne.

L’affiche officielle d’Unpacked 2023, l’événement où le Samsung Galaxy S23 sera présenté

Le jour que beaucoup attendaient est enfin arrivé. Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont présentés aujourd’hui lors de l’événement Unpacked 2023 que la société sud-coréenne prévoit d’organiser à l’échelle mondiale, où elle montrera au monde sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Une année de plus, l’événement sera diffusé en direct, afin que les gens du monde entier puissent suivre la présentation de l’une des familles d’appareils Android les plus attendues depuis leur domicile.

De plus, Samsung a confirmé qu’il y aura quelques surprises, dont un deuxième appareil avec le nom de famille « Ultra » qui arrivera pour compléter le Samsung Galaxy S23 Ultra. Si vous ne voulez pas manquer tout ce que l’entreprise a préparé, continuez à lire, car nous allons vous dire comment regarder Unpacked 2023 en direct et en ligne.

Voir le Samsung Galaxy Unpacked 2023 en direct

Samsung diffusera son premier événement Galaxy Unpacked qui se tiendra en 2023 en direct et en ligne. Il a lieu ce mercredi 1er février à 19h00, heure espagnole.

Il sera possible de suivre Samsung Unpacked à la fois via le site officiel de l’entreprise et via le streaming publié par l’entreprise sur sa chaîne YouTube. Le lien de streaming est disponible sous ces lignes :

heures d’événement

Selon la partie du monde où vous vivez, vous pourrez voir l’événement à une heure différente.

France : 19h00

États-Unis : 13 h 00

Mexique : 12h00

Colombie : 00 h 00

Brésil : 15h00

Equateur : 13h00

Argentine : 15h00

Uruguay : 15h00

Chili : 15h00

Ceux qui ne peuvent pas voir la présentation du Galaxy S23 en direct auront la possibilité de voir l’événement répété, qui sera publié après la fin d’Unpacked sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise.

Qu’espérons-nous voir dans Unpacked ?

De ce premier Unpacked de 2022, nous attendons de grandes choses au-delà de la famille Galaxy S23. A ce jour, les fuites ont révélé qu’au moins cinq nouveaux produits seront présentés :

Galaxy S23

Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Book3 Pro

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Mais bien sûr, il ne peut être exclu que Samsung réserve une étrange surprise pour l’événement du 1. Quoi qu’il en soit, depuis Netcost-security.fr, nous suivrons l’événement en direct pour vous offrir toutes les nouvelles jusqu’à la minute.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :