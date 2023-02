Samsung met à jour sa sonnerie bien connue: voici comment sonne le nouveau Over The Horizon

La nouvelle version de la sonnerie pour mobiles Samsung a été créée par DJ Yaeji, l’un des artistes de musique électronique les plus populaires de la scène musicale moderne.

Samsung renouvelle sa sonnerie caractéristique « Over the Horizon » à l’occasion de la sortie du Galaxy S23

Alors qu’il ne reste que quelques heures pour la célébration de son premier Galaxy Unpacked de 2023 au cours duquel les nouveaux terminaux franchisés de la firme verront le jour, le Samsung Galaxy S23, le géant coréen, comme cela s’est produit il y a un an, vient de présenter le nouveau version de sa sonnerie signature « Over the Horizon ».

A cette occasion, la marque coréenne a voulu donner un air différent à sa sonnerie, en misant sur un thème rétro de musique électronique.

Voici comment sonne la version 2023 de « Over the Horizon » produite par DJ Yaeji

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la réédition de la populaire sonnerie « Over the Horizon » est réalisée par DJ Yaeji, un chanteur, artiste visuel et producteur américain d’origine coréenne spécialisé dans la musique électronique.

Samsung a partagé une vidéo promotionnelle pour cette nouvelle version de « Over the Horizon », qui dure un peu plus de trois minutes, dans laquelle on peut entendre ce nouveau thème rétro accompagné d’une combinaison de graphismes numériques et en stop-motion qui montre des villes, des animaux et éléments de la nature qui vous entourent.

Comme l’explique la société coréenne elle-même, cette mélodie veut « célébrer l’optimisme et la positivité du monde* » après avoir surmonté une pandémie comme le COVID-19, car elle évoque des sentiments universels d’espoir et de joie.

Comme à son habitude, Samsung a confirmé que cette nouvelle version de sa sonnerie « Over the Horizon » créée par DJ Yaeji sera disponible sur tous les appareils Galaxy via une future mise à jour et que tous les nouveaux terminaux de la marque auront cette mélodie comme sonnerie par défaut.

Nous vous rappelons que les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra seront officiellement présentés aujourd’hui lors d’un Galaxy Unpacked qui se tiendra aux États-Unis à 19h00, heure espagnole, et que vous pouvez le suivre via le YouTube de Samsung France canal.

