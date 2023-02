Comment utiliser une smartwatch comme télécommande pour la caméra mobile

Nous vous expliquons comment prendre des photos avec votre smartwatch grâce à la fonction télécommande de l’appareil photo.

Une montre intelligente vous aide à prendre des photos à distance grâce à ses fonctions de télécommande.

Nous allons vous expliquer quelles sont les étapes à suivre pour transformer n’importe quelle montre intelligente en télécommande de l’appareil photo de votre téléphone. Nous vous expliquons les options dont vous disposez en fonction de la marque de votre smartwatch et du système d’exploitation qu’elle utilise. Avant d’effectuer les méthodes mentionnées ici, il est préférable de mettre à jour votre montre avec WearOS pour vous assurer qu’elle dispose de toutes les fonctions. Vous comprendrez alors pourquoi cette première étape est importante.

Mais nous ne vous donnerons pas seulement les instructions pour prendre des photos avec une montre intelligente depuis votre mobile s’il dispose du système d’exploitation Google. Nous expliquons également comment le faire si elle est livrée avec Tizen, comme la Samsung Galaxy Watch 3 ou si vous avez un iPhone et une Apple Watch. Oui, nous sommes un blog Android, mais nous souhaitons vous proposer le contenu le plus complet possible. Commençons!

montre wearOS comme télécommande de votre caméra mobile

Les montres WearOS peuvent être couplées avec toutes sortes d’appareils mobiles, mais cela n’indique pas qu’il est toujours possible de prendre des photos avec la télécommande. Malheureusement, et comme le prévient Google lui-même, cette fonction n’est disponible que sur les montres avec wearOS 2 et wearOS 3, attention !, couplées à un Pixel.

Si la combinaison d’appareils est la bonne pour vous, les étapes pour prendre une capture d’écran à distance sont très simples :

Activez l’horloge. Localisez l’application Appareil photo. S’il n’est pas disponible, vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store. Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.

Conseils pour prendre les meilleures photos

L’application appareil photo qui fonctionne sur wearOS 2 et 3 avec les téléphones Pixel propose des options plutôt intéressantes qui vous permettent de prendre de meilleures photos. Voici les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de votre smartwatch en tant que télécommande :

Changer de caméra. Dans le menu de l’application, vous avez une entrée qui vous permet de basculer entre les caméras avant et arrière.

minuteries. La télécommande a deux minuteries, une de 3 secondes et une autre de 10.

Zoom avant ou arrière. Avec le curseur, vous pourrez contrôler le zoom de l’image.

Samsung Galaxy Watch comme télécommande de l’appareil photo sur votre mobile

La Samsung Galaxy Watch 4 a laissé Tizen derrière elle pour intégrer wearOS comme système d’exploitation. Cependant, que vous ayez ce modèle ou un modèle plus ancien, qui fonctionne avec Tizen, contrôler la caméra de votre mobile est très simple.

Bien sûr, comme dans le cas précédent, il y a une restriction à laquelle vous vous attendiez sûrement : cela ne fonctionne qu’avec les mobiles Galaxy.

Si vous possédez un mobile de marque coréenne, il vous suffit alors de rechercher le pilote de la caméra parmi les applications de votre montre et d’attendre qu’il se connecte à votre téléphone. Si le contrôleur de caméra n’est pas préinstallé pour une raison quelconque, rendez-vous sur le Galaxy Store pour l’obtenir.

Conseils pour prendre les meilleures photos avec votre Samsung et votre smartwatch

Comme pour les montres Google Pixel et wearOS, il y a certaines fonctionnalités que vous devez connaître pour prendre les meilleures photos avec la télécommande :

Contrôle de la caméra. Basculez entre les caméras avant et arrière en glissant vers le haut sur la montre.

Réglez les minuteries. Vous avez également la possibilité de définir une minuterie pour la capture.

Regardez les photos que vous prenez. Lorsque vous avez pris une photo, elle apparaît sur la montre pour test.

Télécommande de la caméra avec une montre Huawei

Une autre possibilité est que vous ayez une montre Huawei. Les fonctions de contrôle à distance de l’appareil photo sont disponibles, mais uniquement avec les montres de la firme chinoise, avec la couche de personnalisation EMUI.

Les possibilités offertes par l’application de contrôle à distance sont très similaires aux précédentes. De cette façon, vous pouvez régler une minuterie et afficher le résultat sur l’horloge.

Contrôle à distance de la caméra avec Apple Watch

L’Apple Watch n’est compatible qu’avec l’iPhone. Donc, dès le départ, vous savez déjà quelle est la limite de cette montre. Si vous avez une montre et un téléphone Apple, prendre des photos avec la télécommande est simple.

Localisez simplement l’application appareil photo dans la liste de votre montre. Lorsque vous l’ouvrirez, il fonctionnera également sur le téléphone, et vous pourrez alors contrôler le tir autant que possible.

Astuces pour utiliser la télécommande de la caméra sur l’Apple Watch

Apple propose l’une des expériences de contrôle à distance les plus complètes. Ces conseils le prouvent :

minuteur. Activez un compte à rebours pour vous donner le temps de vous positionner face à la caméra.

Tir multiple. L’iPhone prend plusieurs captures. Ainsi, il est possible de choisir celui qui a été le meilleur.

Contrôle HDR. Oui, Apple Watch prend en charge l’activation à distance de la plage dynamique élevée dans vos photos.

Photos en direct. Vous aimerez plus ou moins la fonctionnalité de photos en direct, mais l’Apple Watch facilite son activation à distance.

Zoomez ou dézoomez avec la couronne. Un simple tour de ce composant suffit pour appliquer le zoom.

Applications tierces pour prendre des photos avec télécommande

Cet article a montré que le contrôle à distance de la caméra est une fonctionnalité qui améliore ce que les fabricants appellent un écosystème. Par conséquent, pour profiter de cette fonction dans une montre wearOS, votre mobile doit être un Pixel. Et il en va de même pour les montres Huawei, Samsung et Apple.

Si votre combinaison montre et mobile n’est pas la plus pratique, vous pensez peut-être que tout est perdu. Cependant, vous serez heureux de savoir que, pour certains cas, il existe des solutions tierces pour prendre des photos à distance grâce à votre smartwatch. Par exemple, si votre montre est une Galaxy Watch et que vous n’avez pas de mobile Samsung, installez Camera One.

