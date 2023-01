Comment faire une sauvegarde complète de votre mobile Android

Nous vous montrons comment vous pouvez créer une sauvegarde complète de votre mobile étape par étape.

Votre Android inclut une option qui vous permet de créer une sauvegarde complète de votre mobile.

Nous allons vous expliquer pourquoi il est important de conserver une sauvegarde complète de votre mobile ou tablette Android en toute sécurité, et les meilleures méthodes que vous pouvez utiliser pour créer ce type de sauvegarde, soit en utilisant les outils fournis par le système d’exploitation Google, soit en troisième -applications de fête dans le même but.

Bien qu’il ne soit pas courant de perdre toutes les données stockées sur votre appareil d’un moment à l’autre, il est possible qu’à un moment de votre vie vous perdiez votre téléphone, qu’il soit volé ou que vous le touchiez simplement là où vous ne devriez pas , profitant de la liberté qu’offre Android. Ou que vous changiez de mobile pour un nouveau et que vous souhaitiez que toutes vos données soient prêtes sur votre tout nouvel appareil. Pour cette raison, il est beaucoup plus important que vous ne le pensez d’avoir une sauvegarde de votre téléphone portable en toute sécurité.

Dans Android, il existe plusieurs méthodes pour faire des copies de tout le contenu stocké sur notre smartphone ou tablette. Et c’est précisément ce que nous allons vous apprendre à faire aujourd’hui : créer des sauvegardes complètes sur Android. Ces méthodes sont valables pour toutes les marques, que ce soit Xiaomi, Samsung, realme ou toute autre.

Sauvegarde Google

Sauvegarde locale, pour les plus classiques

Sauvegarde Google

Après avoir précisé que la création d’une sauvegarde sur Android est essentielle, le moment est venu de choisir la méthode souhaitée pour protéger nos précieuses informations en cas de perte. Pour mener à bien ce processus, vous pouvez le faire de deux manières principales : via le cloud de Google ou localement (sans avoir besoin d’être connecté à Internet).

Google, par défaut, offre à tous les utilisateurs d’Android la possibilité de sauvegarder des applications, des données et des paramètres. Grâce aux différents outils qu’il met à la disposition des utilisateurs, il est possible de sauvegarder des copies d’images, de paramètres, d’applications et bien plus encore.

Sauvegarde des applications, des données et des paramètres

Depuis quelques années, Android a intégré une section dans les paramètres système, destinée à créer des copies de sauvegarde ou à restaurer les données des appareils précédents. Ces copies, si elles sont activées, seront effectuées automatiquement avec une certaine fréquence, permettant ainsi qu’en cas de vol ou de perte, le moins de données possible soit perdue. Ces copies incluent les données suivantes :

Applications

Photos et vidéos

Messages SMs et MMS

Historique des appels

réglages de l’appareil

Données du compte Google

Pour faire une copie de ce type, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres système sur votre Android. Accédez à la section Système et cliquez sur la catégorie Sauvegarde. Activez l’option Sauvegarde sur Google One.

Lorsque viendra le moment d’utiliser les données sauvegardées pour restaurer toutes les informations que, pour une raison quelconque, vous avez perdues, vous vous poserez probablement la question : comment récupérer une sauvegarde Google ?

Lorsque vous vous connectez au compte sur un nouvel appareil, toutes les données qui ont été sauvegardées à l’époque seront automatiquement restaurées après avoir terminé le processus de configuration initiale. Mais tout n’allait pas être aussi joli : au cas où vous auriez créé la sauvegarde sur un appareil avec une version récente d’Android, vous ne pourrez pas restaurer la sauvegarde sur un autre téléphone qui utilise une version plus ancienne. Assurez-vous donc que l’appareil que vous allez utiliser est mis à jour, sinon, vous devrez recourir à l’une des autres méthodes que nous allons vous proposer.

Les données sauvegardées seront automatiquement restaurées lorsque vous vous connecterez à un nouvel appareil, sauf s’il exécute une ancienne version d’Android.

Sauvegardez des images et des vidéos avec Google Photos

Google Photos est l’une des meilleures inventions de Google en près de 20 ans d’histoire. Non seulement c’est une merveilleuse plateforme d’organisation et de gestion d’images et de vidéos, équipée d’un assistant basé sur l’intelligence artificielle qui ne cesse de nous étonner ; C’est aussi un service parfait pour conserver une copie de sauvegarde de nos images et vidéos.

À moins que vous n’utilisiez un téléphone Google Pixel, avec la promotion Stockage illimité en qualité d’origine, vous devrez opter pour un stockage de haute qualité pour pouvoir enregistrer vos photos et vidéos sans craindre de manquer rapidement d’espace. De cette façon, Google réduira automatiquement la taille du contenu multimédia que vous enregistrez, même si grâce à l’algorithme utilisé, la différence de qualité et de niveau de détail sera imperceptible, ce qui fait de cette méthode un système parfait pour sauvegarder nos images et vidéos .

Afin de faire une sauvegarde automatique sur Google Photos, la première étape est évidemment de télécharger l’application depuis Google Play. Une fois connecté, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Accédez aux paramètres de Google Photos à partir du panneau d’accès rapide latéral. Entrez dans la section Sauvegarde et synchronisation. Activez l’option Créer une sauvegarde et synchroniser et sélectionnez tous les dossiers dont vous souhaitez enregistrer une copie.

Ainsi, Google Photos commencera à créer automatiquement une copie de sauvegarde des images et vidéos stockées, et vos albums seront accessibles depuis tout autre appareil Android sur lequel vous vous connectez, ou depuis le navigateur via le site officiel de Google Photos.

Étant donné que Google Photos n’offre plus de stockage illimité gratuit depuis un certain temps, vous préférerez peut-être utiliser une autre plateforme pour stocker vos photos et vidéos. À l’époque, nous avons passé en revue certaines des meilleures alternatives à Google Photos que vous pouvez utiliser pour protéger vos images.

Sauvegarder des fichiers et des documents avec Google Drive

Mais que se passe-t-il avec le reste des informations qui ne sont pas copiées avec l’un des deux systèmes précédents ? Il est possible que dans la mémoire interne de votre terminal, vous ayez des documents, des dossiers ou tout type de fichier que vous devez conserver en lieu sûr en cas de copie. Pour cela, Google Drive sera votre meilleur allié.

La plate-forme cloud de Google offre la possibilité de stocker des documents, des images, de l’audio et de la vidéo, ce qui en fait une alternative très polyvalente lorsqu’il s’agit de créer des copies de sauvegarde.

Pour créer des copies de n’importe quel fichier, la première chose à faire est de télécharger l’application Google Drive, si vous ne l’avez pas déjà. Maintenant, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton flottant bleu pour ajouter. Sélectionnez l’option de téléchargement. Un navigateur de fichiers apparaîtra, sélectionnez tous les dossiers et documents que vous souhaitez télécharger.

De cette façon, tous ces dossiers, fichiers ou documents sélectionnés seront téléchargés sur l’unité Google Drive et seront accessibles depuis n’importe quel autre ordinateur. Mais comme avec Google Photos, le stockage n’est pas illimité, mais dépendra de la modalité contractée via Google One.Pour cette raison, bien que nous ayons choisi Google Drive pour sa plus grande intégration avec l’écosystème Android, il existe des alternatives telles que Dropbox, Box , MEGA, Amazon Drive ou Microsoft OneDrive, entre autres.

Sauvegarde locale, pour les plus classiques

Ne vous fiez pas à la sauvegarde de vos éléments les plus précieux dans le cloud, et encore moins à la création de copies de sauvegarde des informations les plus précieuses que vous conservez sur votre mobile. Nous le comprenons et le respectons, et c’est pourquoi nous vous apportons une méthode dans laquelle vous n’avez pas besoin de recourir à des services en ligne pour créer une sauvegarde de données.

Avec quelque chose d’aussi simple qu’un câble USB et un ordinateur, vous pouvez facilement créer une sauvegarde Android à partir d’un PC. Le processus est aussi simple que de connecter le téléphone à l’ordinateur et, via l’explorateur de fichiers, de copier et coller les dossiers et fichiers de la mémoire de l’appareil vers un dossier local sur l’ordinateur lui-même.

Pour restaurer la copie sur le nouvel appareil, il vous suffit de suivre le même processus en sens inverse, en copiant les fichiers et dossiers de l’ordinateur vers le stockage du mobile ou de la tablette Android.

Sauvegarder des fichiers sur PC avec AirDroid

Bien sûr, vous pouvez toujours aller plus loin et vous passer du câble en effectuant la sauvegarde via la connexion Wi-Fi. Pour ce faire, des applications telles que AirDroid peuvent être utilisées, qui créent un « tunnel » entre le mobile et l’ordinateur (via le site Web de la plateforme) pour pouvoir transférer des fichiers de l’un à l’autre.

Pour ce faire, vous devrez télécharger l’application et créer un compte avec le service, puis accéder au site Web AirDroid via le navigateur et vous connecter avec le compte créé précédemment. De cette façon, une interface de bureau apparaîtra qui, entre autres, offre la possibilité de gérer les fichiers stockés dans le terminal, à partir du raccourci appelé « Fichiers ».

Copies des applications et de leurs données (uniquement avec root)

Malgré le fait que le système de Google a presque complètement remplacé les copies de sauvegarde des applications par des applications tierces, il y a encore ceux qui utilisent des outils comme Titanium Backup, pour conserver des copies de sauvegarde à la fois de leurs applications et des données et de la configuration de celles-ci.

Ces types de services, oui, nécessitent des privilèges de superutilisateur ou root pour fonctionner, c’est pourquoi certains utilisateurs ne sont pas disposés à les utiliser. Mais si votre appareil dispose déjà de ces autorisations, vous avez fait la moitié du travail.

Afin de faire une sauvegarde de vos applications et données Android avec Titanium Backup, il vous suffit de suivre le processus suivant :

Lorsque vous ouvrez l’application, accédez à l’onglet Sauvegarde/Restauration. Sélectionnez toutes les applications que vous souhaitez copier ou, à partir du menu, utilisez l’option pour copier toutes les applications utilisateur et leurs données. Une fois les applications sélectionnées, le processus commence.

Une fois la sauvegarde terminée, toutes les applications seront stockées sous forme de fichier exécutable APK dans la mémoire interne du stockage, avec leurs données. Si vous souhaitez les restaurer ultérieurement sur un nouvel appareil, il sera nécessaire de copier tous les fichiers APK dans la mémoire interne du nouveau terminal ou de les télécharger sur un service de stockage en nuage en suivant l’une des méthodes mentionnées ci-dessus.

La sécurité mobile est essentielle, et comme vous l’avez vu, il n’est pas difficile de la protéger. Par conséquent, il n’y a plus d’excuses pour subir une perte de données en cas d’accident, de vol ou de tout incident que nous pourrions avoir avec le terminal.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :