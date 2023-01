Comment ajouter ChatGPT à WhatsApp et 6 utilisations que vous pouvez lui donner

Utiliser ChatGPT dans WhatsApp est possible, et nous allons vous donner plusieurs astuces pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti.

ChatGPT sur WhatsApp : toutes les connaissances IA d’OpenAI dans le creux de la main

Converser avec une intelligence artificielle via WhatsApp semblait impensable il y a quelques mois à peine, mais les progrès réalisés par des entreprises comme OpenAI l’ont rendu possible. Aujourd’hui, il est déjà possible d’avoir une conversation avec ChatGPT sans avoir à quitter l’application de messagerie, en pouvant accéder à toutes vos connaissances comme s’il s’agissait d’un autre contact WhatsApp.

God in a Box est le bot qui permet d’avoir une conversation avec ChatGPT via WhatsApp. C’est un outil gratuit et disponible en français, qui peut être utilisé de manière très simple et rapide. Nous allons vous montrer comment le faire, en plus de vous donner plusieurs conseils pour tirer parti des connaissances de ChatGPT au quotidien.

Ainsi, vous pouvez avoir une conversation WhatsApp avec ChatGPT

Pour commencer à utiliser le bot sur WhatsApp, vous devrez activer votre compte God In A Box via le site officiel du bot, en suivant les étapes que nous allons passer en revue ci-dessous.

Ouvrez le site Web God in a Box dans votre navigateur et appuyez sur le bouton « Commencer ». Appuyez sur le bouton « Connexion » et connectez-vous avec votre compte Google. Entrez le numéro de téléphone que vous avez associé à votre compte WhatsApp, y compris le préfixe téléphonique de votre pays. Maintenant, vous devrez vérifier votre numéro. Pour ce faire, démarrez une nouvelle conversation WhatsApp avec le numéro de téléphone généré par God in a Box et envoyez le message WhatsApp : !verify . Lorsque vous avez reçu le message de vérification, revenez au navigateur et appuyez sur le bouton indiqué pour terminer l’enregistrement.

C’est tout. Vous pouvez maintenant discuter avec ChatGPT via WhatsApp. Gardez à l’esprit que, dans son mode gratuit, le bot a une limite et vous ne pouvez envoyer que dix messages par mois. De plus, vous ne pouvez envoyer des messages que toutes les dix secondes.

6 utilisations utiles pour ChatGPT sur WhatsApp

Vous avez maintenant le modèle d’intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT dans votre liste de contacts WhatsApp. Il ne reste plus qu’à en faire bon usage. Ensuite, nous allons vous montrer quelques exemples qui peuvent vous aider :

Recommandations de films, de livres, de musique et de séries : grâce à son énorme base de données de connaissances et à la façon dont il interprète le contexte d’une conversation, vous pouvez utiliser ChatGPT sur WhatsApp pour obtenir des recommandations de contenu, tels que des livres, des films, des séries ou jeux vidéo. Assurez-vous simplement d’être très précis dans votre requête pour obtenir le résultat qui correspond le mieux à ce que vous recherchez.

Exemples de code : si vous êtes un programmeur et que vous vous étouffez avec un logiciel sur lequel vous travaillez, ChatGPT peut vous aider. Décrivez simplement en détail le type de code que vous essayez d’écrire et laissez l’IA faire le travail pour vous.

Résoudre des problèmes mathématiques : ChatGPT peut également résoudre rapidement des problèmes mathématiques ou d’autres types d’exercices, en expliquant le processus qui a été suivi pour trouver la solution. Si le problème est très complexe, oui, vous devriez tester la solution pour vous assurer que l’IA n’a pas foiré.

Aide en cuisine : avec des technologies comme celle-ci, les applications de recettes semblent avoir leurs jours comptés. Si vous ne savez pas quoi cuisiner, vous pouvez demander à ChatGPT de vous recommander une recette avec les ingrédients que vous avez sous la main. La prochaine étape consiste pour l’IA à cuisiner pour vous.

Rédiger des messages, des e-mails et d’autres textes : si vous ne savez pas comment écrire cet e-mail adressé à votre patron, ou si vous avez besoin d’aide pour rédiger un essai académique, le bot ChatGPT sur WhatsApp peut vous aider. Encore une fois, il est recommandé que votre requête inclue des détails très précis sur le type de texte que vous souhaitez écrire.

Jouez avec ChatGPT : grâce à God in a Box, les mini-jeux arrivent sur WhatsApp. Vous pouvez demander à l’IA de « penser » à un endroit dans le monde et de vous donner des indices jusqu’à ce que vous le découvriez. Vous pouvez également jouer au tic tac toe, « Coulez la flotte » ou lui faire inventer une histoire « Choisissez votre propre aventure ».

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses utilisations que vous pouvez donner à ChatGPT dans WhatsApp. Les capacités du bot sont les mêmes que celles de la version originale du modèle OpenAI, avec la valeur ajoutée d’avoir toutes ses connaissances dans la même conversation. Si vous souhaitez découvrir encore plus d’exemples pour profiter de ChatGPT, nous vous recommandons de consulter des sites Web comme Cookup.ai.

