Comment mettre une alarme sur un mobile Android : toutes les façons

Nous vous expliquons plusieurs façons de régler une alarme sur votre téléphone Android à diverses fins.

L’application Google Clock, notre préférée lorsqu’il s’agit de régler des alarmes sur Android.

On va justement vous expliquer quelles sont les étapes pour mettre une alarme sur Android. Comme d’habitude, nous vous montrerons le processus de manière très détaillée et, en plus, nous vous proposerons quelques alternatives à l’application d’horloge intégrée à votre appareil. Découvrez en détail les options qui s’offrent à vous pour configurer les alarmes sur votre appareil mobile.

Toutes les façons de régler une alarme sur un mobile Android

Curieusement, la vérité est que vous avez plusieurs possibilités à portée de main lorsqu’il s’agit de régler une alarme sur un mobile Android. Voici cinq méthodes qui vous permettront de paramétrer votre appareil pour vous alerter à une heure précise ou vous réveiller le matin.

Fonction d’alarme d’application native

La première façon de régler une alarme sur Android est d’aller dans l’application horloge que votre appareil a intégré. Selon la couche de personnalisation, vous aurez l’un ou l’autre à votre disposition. Par exemple, les téléphones Xiaomi incluent leur propre application d’alarme, tandis que de nombreuses autres marques optent pour l’application Google Clock. C’est précisément celui que nous avons installé sur notre Pixel 7. N’oubliez pas que si votre téléphone n’est pas livré en standard, vous pouvez le télécharger depuis le Google Play Store.

Télécharger Google Horloge

Pour commencer, ouvrez l’application Horloge et appuyez sur le bouton Alarme. Vous le verrez situé à l’extrême gauche de la barre de navigation. Ensuite, cliquez sur le bouton Plus qui apparaît un peu plus haut, au centre de l’écran.

Il est temps de choisir l’heure. Utilisez le disque du temps pour le sélectionner. Notez que les chiffres extérieurs correspondent aux heures avant midi et les chiffres intérieurs aux heures après. De plus, dans le coin inférieur du message contextuel se trouve l’icône du clavier, au cas où vous voudriez entrer l’heure en tapant.

Après avoir appuyé sur l’heure, le disque des heures permet de sélectionner les minutes. Une fois que vous avez défini l’heure exacte de l’alarme, appuyez sur OK.

Vous venez de créer votre alarme, mais vous avez encore quelques options supplémentaires à connaître. Ainsi, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos avis.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran précédente, les paramètres sont variés. En suivant l’ordre de l’interface, voici tout ce que vous pouvez faire :

Ajoutez une balise. Cela sert à deux choses. D’une part, pour identifier les alarmes en fonction du but, par exemple, aller dormir, aller travailler ou des choses similaires. Et d’autre part, une étiquette pourrait vous aider à utiliser les alarmes comme rappels. Si vous tapez quelque chose comme sortir le chien, il apparaîtra à l’écran lorsque l’alarme se déclenchera.

Changez l’heure. Modifiez l’heure de l’alarme à tout moment. Aucune suppression ni reconfiguration nécessaire.

Choisissez les jours de la semaine. Spécifie les jours de la semaine où l’alarme doit sonner.

Régler l’alarme. Vous permet de choisir un jour calendaire où l’alarme retentira.

Sons et vibrations. Détermine le son qui sera joué et si la vibration sera active. Avec l’application Google Clock, vous pouvez définir une chanson comme alarme, depuis la mémoire interne de l’appareil ou avec Spotify et YouTube Music.

Routine Google. Démarrez une routine de l’Assistant Google lorsque l’alarme se déclenche. Sans aller plus loin, avec cela, vous pourriez activer une série de lumières à la maison ou allumer la cafetière.

Comme vous l’avez vu, Google Clock est l’une des options les plus complètes pour régler les alarmes sur votre mobile Android, mais pas la seule. Regardons quatre façons supplémentaires.

avec une minuterie

Régler une minuterie est un autre moyen de régler une alarme sur votre mobile Android. Comment pourrait-il en être autrement, Google Clock inclut cette fonctionnalité, bien qu’il soit courant pour toute application d’horloge de l’intégrer.

Pour régler un minuteur avec Google Horloge, procédez comme suit :

Cliquez sur le bouton Minuterie dans la barre de navigation. Écrivez le temps total du compte à rebours. Cliquez sur Play pour commencer à compter. Le temps commencera à courir.

Éteignez l’écran du téléphone si vous le jugez approprié. La minuterie continuera à fonctionner en arrière-plan. Une fois terminé, l’appareil émettra un son. Si vous allez dans les paramètres de l’application horloge, dans la section Minuteries, en appuyant sur Son de la minuterie, vous pourrez choisir l’avertissement sonore que vous aimez le plus.

N’oubliez pas qu’il est possible de suspendre le compte à rebours à tout moment et d’ajouter plus de temps en appuyant sur le bouton +1:00 qui apparaît juste en dessous du minuteur.

Avec l’assistant Google

Les commandes de l’assistant Google sont infinies. Parmi eux, vous en trouverez un qui vous permet de régler une alarme à l’heure que vous préférez. Si vous avez la détection vocale, dites ce qui suit :

OK Google, règle une alarme pour XX:XX heures.

Dans le cas où vous ne parvenez pas à invoquer l’assistant avec la commande OK Google, réveillez-le manuellement en balayant depuis les coins inférieurs de l’écran ou en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation.

Fait attention! S’il y a un haut-parleur intelligent près de chez vous, l’alarme peut être réglée sur celui-ci et non sur le téléphone portable. N’oubliez pas que les alarmes que vous définissez avec l’assistant sur Android apparaissent dans l’application d’horloge native. De là, vous pouvez vérifier qu’il a été configuré correctement et gérer son comportement.

fixer un rappel

Un rappel n’est pas exactement une alarme, mais c’est un excellent moyen de garder une trace de quelque chose. De nombreux utilisateurs utilisent des alarmes Android pour se souvenir des choses. Si tel est votre cas, pourquoi ne pas utiliser une application spécifique pour cette tâche ?

Et vous n’avez pas à vous compliquer la tâche pour localiser une application de solvant. Google a un simple, mais efficace. Nous nous référons à Google Tasks.

Télécharger les tâches Google

Définir une alarme/un rappel avec Google Tasks est aussi simple que cela :

Ouvrez l’application. Cliquez sur le bouton Plus (+) que vous verrez en bas. Saisissez l’objet de votre rappel. Appuyez sur le bouton de l’horloge. Fixez une date et surtout une heure. (Si vous n’indiquez pas d’heure précise, vous ne recevrez pas de notification.) Enregistrez le rappel. Appuyez dessus pour vérifier que la date et l’heure sont correctes. De plus, ajoutez plus de détails dans la zone correspondante, si vous en avez besoin.

Si cette méthode ne vous semble pas confortable, n’oubliez pas que Google Assistant vous donne un coup de main. Vous pouvez demander ce qui suit :

OK Google, souviens-toi de moi [asunto] à XX:XX

Utiliser une application d’alarme alternative

Il y a tout un monde au-delà de l’application d’alarme sur votre téléphone. Personnellement, nous adorons l’application Google Clock. Cependant, dans le Google Play Store, vous trouverez d’excellentes alternatives. Les meilleures applications d’alarme, en plus de l’option intégrée de votre téléphone, sont les suivantes :

Secouez l’alarme

Bonjour réveil

mieux dormir

Dormir comme Android

réveil intelligent

alarmant

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :