Comment réguler le temps d’utilisation d’Instagram

Instagram vous vole votre temps ? Voici quelques astuces pour réduire le temps que vous passez sur la plateforme.

Instagram est conçu pour capturer l’utilisateur et augmenter la consommation de contenu.

Instagram, comme de nombreux autres réseaux sociaux, est conçu pour que l’utilisateur passe le plus de temps possible à consommer du contenu. Si vous pensiez que le défilement infini des images et des bobines était décontracté, vous vous trompiez. Dans le pire des cas, cette plateforme (et, on insiste, bien d’autres comme TikTok) peut devenir une addiction. Pensez-vous que le moment est venu de limiter le temps d’utilisation d’Instagram ? Alors restez avec nous.

Dans les sections suivantes, nous vous donnons quelques conseils pour limiter le temps d’utilisation d’Instagram. Cela vous permettra d’être plus productif et de mieux vous concentrer sur certaines tâches. La mise en pratique de toutes ces recommandations vous aidera à minimiser le temps que vous passez sur ce réseau social tout au long de la journée. Évidemment, ce sont des suggestions qui peuvent être appliquées ensemble ou sélectivement. Cela dépendra de la mesure dans laquelle vous souhaitez limiter Instagram dans votre quotidien.

Conseils pour réguler le temps que vous passez sur Instagram

Ci-dessous nous vous proposons toutes les astuces pour réduire le temps que vous passez sur Instagram tout au long de la journée. Certains d’entre eux cherchent à imposer des limites et d’autres, simplement, que vous ayez plus d’informations sur vos habitudes d’utilisation.

Désactiver les notifications

Vous avez peut-être déjà remarqué qu’Instagram utilise les notifications pour vous inciter à utiliser davantage l’application. En fait, tous les avis que vous recevez de la plateforme ne concernent pas votre compte ou les interactions reçues. En fait, il y a des notifications qui vous informent que d’autres ont téléchargé du contenu ou qu’il y a une nouvelle vidéo en direct.

Toute cette traînée d’alertes ne vous permet pas de vous concentrer et vous incite également à utiliser davantage Instagram. En ce sens, il est préférable de désactiver toutes les alertes. Comment le faire?

Pour désactiver les notifications Instagram, vous devez procéder comme suit :

Recherchez son icône et appuyez longuement dessus. Appuyez sur l’icône Informations (i). Appuyez sur Notifications. Désactivez toutes les notifications en appuyant sur le curseur que vous verrez à côté de Toutes les notifications Instagram.

Une autre possibilité consiste à désactiver sélectivement les notifications et à ne conserver que celles qui vous concernent.

Désinstaller l’application

Une autre bonne idée si vous souhaitez réguler le temps que vous passez sur Instagram est de désinstaller l’application.

Qu’est-ce que vous obtenez avec ça? Rendre l’accès au service difficile. Tout le monde sait que le client web Instagram n’offre pas une aussi bonne expérience utilisateur que celle fournie par l’application. Cela a un effet dissuasif lorsqu’il s’agit d’utiliser le service. De plus, le fait que vous deviez ouvrir le navigateur et entrer l’URL complique un peu plus les choses.

Définir un rappel dans les paramètres de l’application

L’application Instagram dispose d’un paramètre qui vous permet de recevoir une alerte lorsque vous avez utilisé la plateforme pendant un certain temps.

Voici comment vous pouvez limiter l’utilisation d’Instagram depuis ses paramètres :

Ouvrez Instagram et appuyez sur la photo de profil. Appuyez sur les trois lignes horizontales que vous verrez dans le coin supérieur droit. Entrez dans la section Instagram. Dans la liste, sélectionnez Temps écoulé. Appuyez sur Définir la limite de temps quotidienne. Sélectionnez l’heure que vous souhaitez. Vous pouvez choisir entre 15 minutes et 2 heures par jour.

Cela n’établit qu’un rappel qui vous informe de l’utilisation que vous avez faite d’Instagram, mais laisser de côté le réseau social continue d’être votre tâche.

Planifier le mode Ne pas déranger ou repos

Si vous souhaitez vous débarrasser des notifications Instagram pendant un certain temps, profitez du mode ne pas déranger pour éviter de les recevoir. Il est possible de l’activer manuellement, dans les moments où vous souhaitez vous concentrer, ou de le programmer, peut-être pour améliorer vos heures de sommeil. Dans tous les cas, ce qui est clair, c’est que contrôler les notifications sur Android est très simple, même si cela demande de la volonté.

Vérifier les modèles d’utilisation dans Digital Wellbeing

Dans vos paramètres Android, vous avez une section intitulée Bien-être numérique. Si vous y accédez et cliquez sur Panneau de configuration, vous verrez une liste d’applications. Là, cliquez sur Instagram pour voir plus d’informations.

En plus d’un graphique avec des données sur la façon dont vous utilisez la plateforme, Digital Wellbeing comprend une minuterie. Dans ce cas, c’est bien plus qu’un simple rappel. Si vous sélectionnez une durée quotidienne maximale pour l’application et si vous la dépassez, l’application s’arrêtera et deviendra inaccessible. Évidemment, si vous avez besoin d’accéder au service de toute urgence, vous pouvez toujours désactiver la minuterie ou entrer via le Web.

Dans l’ensemble, nous pensons que c’est le moyen le plus efficace de limiter Instagram et toutes les autres applications sur lesquelles vous pensez passer trop de temps.

Désactiver temporairement votre compte

Enfin, nous arrivons à une technique un peu plus drastique. Nous voulons dire désactiver temporairement le compte Instagram. Cela vous permettra de faire une pause avec Instagram et d’utiliser le temps que vous passez sur le réseau social à d’autres choses.

Dans ce cas, pour ce faire, vous devez vous rendre sur la version Web d’Instagram et accéder à la section Désactiver temporairement votre compte. La meilleure chose à faire est de cliquer sur les liens précédents qui, comme vous pouvez l’imaginer, fonctionnent également depuis le PC. Une fois là-bas, suivez les étapes pour suspendre votre compte.

Gardez à l’esprit qu’en faisant cela, vous perdrez l’accès à Instagram, mais votre compte ne sera pas entièrement supprimé. Pour le récupérer, il suffit de vous reconnecter avec vos informations d’identification. Bien sûr, vous ne pourrez pas activer et désactiver votre profil quand vous le souhaitez. L’entreprise a imposé une limite à ce processus afin qu’il ne puisse être exécuté qu’une fois par semaine.



