Comment télécharger le diplôme universitaire sur votre mobile et l’avoir toujours à portée de main

Nous vous expliquons comment utiliser l’application My Citizen Folder pour avoir le diplôme universitaire et de nombreux autres documents sur votre mobile.

My Citizen Folder est une application extrêmement utile pour les citoyens espagnols. Avec lui, vous pouvez effectuer diverses procédures de l’administration publique, telles que le téléchargement de votre diplôme universitaire pour l’avoir directement sur votre mobile sous forme de reçu ou au format Passbook. C’est une procédure très simple, nous vous expliquons pas à pas comment la réaliser.

En plus des diplômes universitaires, avec My Citizen Folder, vous pouvez également accéder à vos diplômes non universitaires, tels que l’enseignement secondaire obligatoire et le baccalauréat. Au-delà des titres d’études, cette application sert également à savoir combien de points de carte vous avez, quand vous devez renouveler votre pièce d’identité ou un bien immobilier à votre nom.

Comment télécharger le diplôme universitaire sur votre mobile

My Citizen Folder est une plate-forme en ligne développée par le gouvernement français à laquelle vous pouvez accéder via la version Web et également depuis l’application pour les appareils mobiles. Si vous allez l’utiliser avec votre smartphone, le plus utile est de télécharger l’application, elle est gratuite et prend très peu de place sur le terminal. Vous pouvez l’utiliser à la fois sur votre mobile Android et iOS, nous vous laissons les liens de téléchargement.

Google Play Store | Mon dossier citoyen

AppStore | Mon dossier citoyen

Avec cette application, vous pouvez effectuer diverses procédures liées à l’administration publique, ainsi que connaître différentes informations sur votre documentation, vos titres et même vos biens immobiliers. L’une des choses que vous pouvez faire avec My Citizen Folder est de télécharger vos diplômes universitaires sur votre mobile. De cette façon, vous n’aurez pas à prendre une photo du titre que vous avez chez vous, il suffit d’avoir l’application sur votre mobile pour démontrer vos études.

Pour effectuer cette démarche, la première chose que vous devez faire est de télécharger l’application My Citizen Folder sur votre smartphone. Une fois installé, suivez ces étapes.

Appuyez sur le bouton « Connexion ». Entrez avec quelques-unes des méthodes d’identification disponibles : code PIN [email protected], certificat électronique ou clé permanente. Acceptez la politique de confidentialité de l’application. Entrez dans l’onglet « Mon dossier », dans la barre inférieure. Appuyez sur la section « Éducation et formation ». Suivez la procédure en accédant à « Diplômes universitaires ». Choisissez si vous souhaitez télécharger le reçu au format PDF ou au format Passbook.

C’est fait, vous aurez votre diplôme universitaire sur votre mobile, vous n’aurez qu’à montrer le reçu téléchargé pour prouver votre diplôme. Nous vous recommandons de continuer à explorer My Citizen Folder, car avec l’application, vous pouvez également avoir vos diplômes non universitaires, vos inscriptions universitaires et la documentation de votre statut de bourse. Ceci est uniquement lié à l’éducation, mais il existe de nombreuses sections dans l’application qui vous intéressent.

En bref, My Citizen Folder vous fournit une documentation sans fin et facilite votre relation avec l’administration publique. Téléchargez-la maintenant et commencez à en profiter pleinement, elle deviendra une application indispensable.

