Comment regarder le derby Real Madrid-Atlético de Madrid Copa del Rey gratuitement sur votre mobile

Ce jeudi 26 janvier n’est pas n’importe quel jour pour les fans du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid, ni pour les fans de football en général. C’est le jour où se déroule le derby madrilène en quarts de finale de la Copa del Rey, un match nul qui décidera qui se qualifiera pour les demi-finales. Heureusement, vous pouvez regarder ce Real Madrid-Atlético de Madrid gratuitement depuis votre mobile et en toute légalité.

Le jeu est diffusé gratuitement à la télévision, mais vous pouvez également le suivre depuis votre téléphone portable, votre tablette ou des appareils similaires grâce à une application que vous pouvez télécharger gratuitement. Au-delà de l’option que nous recommandons pour regarder Real Madrid-Atlético de Madrid, il existe d’autres applications que vous pouvez utiliser pour regarder le football gratuitement sur votre mobile.

Comment regarder Real Madrid – Atlético de Madrid gratuitement

Televisión Española est la chaîne qui détient les droits de diffusion du match Real Madrid-Atlético de Madrid dans la Copa del Rey. Dès lors, il ne vous reste plus qu’à mettre TVE 1 sur votre télévision ce jeudi à 21h00 pour suivre en direct le match décisif. Si vous n’avez pas de télévision, rien ne se passe, car sur la plateforme RTVE Play, vous pouvez regarder le match depuis des appareils mobiles.

Google Play Store | RTVE Jouer

Il vous suffit de télécharger l’application RTVE Play sur votre mobile ou votre tablette, de l’ouvrir et d’appuyer sur la diffusion en direct de 1 pour commencer à regarder le match. Sans aucun doute, c’est une option très confortable pour regarder Real Madrid-Atlético de Madrid, car vous pourrez suivre le match même si vous n’êtes pas chez vous. Si vous ne souhaitez pas télécharger l’application, vous pouvez également vous rendre sur le site Web de RTVE Play pour regarder le derby de Madrid.

Malheureusement, le visionnage de ce match de Copa del Rey par RTVE Play est limité à la France, il ne peut pas être vu depuis d’autres pays. N’oubliez pas que l’heure de départ est à 21h00, 20h00 aux îles Canaries. Si vous lisez ceci depuis un autre pays hispanophone, voici les heures :

Argentine : 17h00

Mexique : 14h00

Brésil : 17h00

Pérou : 15h00

Colombie : 15h00

Uruguay : 17h00

Réservez toute la nuit si vous ne voulez rien manquer de ce qui se passe au Real Madrid-Atlético de Madrid, car le match peut même aller jusqu’aux tirs au but et durer environ 3 heures. Ensuite, nous vous recommandons de continuer à utiliser RTVE Play, une application qui permet de regarder des chaînes de télévision, des séries et des films totalement gratuits. En tant qu’utilisateurs réguliers de cette plateforme que nous sommes, nous trouvons que c’est une option très intéressante car elle dispose d’un large catalogue auquel vous pouvez accéder sans rien payer en retour.

Sans plus tarder, nous vous rappelons que vous pouvez regarder gratuitement Real Madrid-Atlético de Madrid sur votre mobile avec le site et l’application RTVE Play. Laissez la balle rouler et que le meilleur gagne.

