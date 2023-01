WhatsApp ajoutera un retour haptique à l’application : voici comment cela fonctionnera

Les réactions de WhatsApp auront un retour haptique avec l’arrivée d’une future mise à jour de l’application.

WhatsApp fera vibrer votre mobile lorsque vous envoyez une réaction à un message

En plus de lancer la première version de l’application native pour macOS et de changer la façon dont vous envoyez des photos en pleine résolution, WhatsApp réfléchit à de nouvelles façons d’améliorer l’expérience avec son application de messagerie. Pour y parvenir, l’un des prochains changements qu’il effectuera consistera à ajouter un retour haptique dans l’application.

Si vous ne savez pas ce que nous entendons par ce terme, sachez que le retour haptique est la réponse tactile que votre mobile émet par le biais de vibrations lorsque vous effectuez une action, comme sélectionner du texte à copier ou taper sur le clavier virtuel.

Les réactions de WhatsApp auront des vibrations

Comme nous avons pu l’apprendre, grâce aux personnes de WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android introduit la fonction de retour haptique dans la section des réactions de l’application.

Comme indiqué, lors de la réaction à un message, l’appareil émettra une petite vibration qui permettra à l’utilisateur de savoir que la réaction a été envoyée correctement. En plus de rendre le processus de réaction à un message plus interactif, cette fonctionnalité peut être utile pour ceux qui ont un certain type de déficience visuelle et pourrait être considérée comme une fonctionnalité d’accessibilité. On ne sait pas si à l’avenir il y aura un moyen de désactiver ce type de vibration via les paramètres de l’application.

La version de WhatsApp qui introduit la prise en charge du retour haptique dans les réactions correspond à l’édition 2.23.3.3 de WhatsApp Beta pour Android, qui est déjà en cours de déploiement via le Google Play Store. Ceux qui ont adhéré au programme bêta peuvent désormais télécharger la nouvelle version.

Pendant ce temps, tous ceux qui ne sont pas dans la version bêta peuvent s’assurer de télécharger la dernière version de WhatsApp pour s’assurer qu’ils sont à jour dès sa sortie.

