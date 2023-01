Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter : guide mis à jour en 2023

Nous sélectionnons les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter en ce moment. Nous vous indiquons ses principales caractéristiques et ses tarifs.

Sur le marché, vous pouvez trouver des tablettes de haute qualité, ici nous sélectionnons les meilleures.

Le choix de votre nouvelle tablette est une tâche complexe, car de nombreux aspects doivent être pris en compte. Pour vous aider dans votre recherche, nous sélectionnons dans ce guide les meilleures tablettes Android que vous pourrez acheter en 2023. Nous nous penchons sur leurs principales fonctionnalités et, bien entendu, sur leur prix. En tenant compte de toutes ces informations, vous pourrez choisir la tablette la mieux adaptée à vos besoins.

Afin que la sélection soit variée, nous avons choisi des modèles de différents segments. Par conséquent, vous aurez le choix entre plusieurs alternatives, quel que soit votre budget. Les tablettes haut de gamme vous offrent la qualité la plus avancée, tandis que les tablettes bon marché sont idéales si vous voulez des performances de base pour environ 200 euros.

Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter

Avec un marché du mobile en déclin en termes de ventes, de plus en plus de fabricants visent à créer leurs propres tablettes Android. C’est pour cette raison que sur le marché, nous trouvons des modèles de marques telles que Samsung, Xiaomi, realme, Huawei et OPPO, pour n’en nommer que quelques-unes.

Nous devons expliquer que la plupart de ces entreprises se sont concentrées sur la création de tablettes pour la consommation de contenu multimédia et une utilisation peu avancée, nous trouvons donc une grande variété de tablettes bon marché parmi lesquelles choisir. Cependant, si nous recherchons une tablette puissante pour effectuer n’importe quelle tâche, les options sont réduites.

Xiaomi propose ce qui est peut-être la tablette au meilleur rapport qualité-prix du marché, la Xiaomi Pad 5. Elle est commercialisée au prix de 399,99 euros dans sa configuration 6+128 Go, la seule actuellement disponible. C’est une tablette avec une bonne qualité de construction, avec une prise en main confortable et une sensation de robustesse lorsque nous la tenons dans nos mains.

Il monte un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme nous vous l’avons dit dans la revue Xiaomi Pad 5, c’est un panneau de très bonne qualité, avec des couleurs précises, un bon niveau de luminosité maximale et une grande fluidité apportée par ces 120 Hz. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 860, qui offre une performance solvable même s’il doit faire face aux tâches les plus lourdes.

Dans le monde Android, ce Xiaomi Pad 5 est l’un des meilleurs rapport qualité-prix.

Le système d’exploitation qu’il intègre est MIUI pour Pad basé sur Android 11, un logiciel développé par Xiaomi pour les tablettes. De plus, ce Xiaomi Pad 5 peut déjà être mis à jour vers Android 12. D’autre part, il monte une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 5 MP. On apprécie qu’il dispose de quatre haut-parleurs réglés par Harman Kardon et compatibles avec Dolby Atmos, car ils offrent une qualité sonore exceptionnelle.

Enfin, le Xiaomi Pad 5 dispose d’une batterie de 8 720 mAh qui tient deux jours avec une utilisation légère. De plus, il est compatible avec la charge rapide 23W, bien que le chargeur inclus dans la boîte soit de 22,5W. Le Xiaomi Pad 5, avec un prix conseillé de 399 euros dans le modèle de base, est en vente sur Amazon, où il est courant de le trouver en solde.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dans la gamme haut de gamme des tablettes Android se trouve la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, une tablette aux fonctionnalités impressionnantes qui n’a actuellement aucun rival. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une tablette avec une taille proche de celle d’un ordinateur portable, puisque son écran Super AMOLED mesure 14,6 pouces. Il a une résolution WQHD+ (2960 x 1848 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, vous pouvez donc en attendre d’excellentes performances.

Le processeur qui met la puissance est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui vous permettra d’exécuter tout type d’application. Vous pouvez utiliser la tablette pour travailler, étudier, regarder des séries, éditer des photos et aussi jouer, vous n’aurez aucun problème. Il est compatible avec le S-Pen de Samsung et est livré avec One UI 4 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

Le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est également un bon achat pour ses appareils photo : un appareil photo principal de 13 MP et un appareil photo ultra-large de 16 MP à l’arrière, et un double appareil photo ultra-large de 12 MP à l’avant. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 11200 mAh n’a aucun problème à atteindre la fin de la journée sur une charge. Il prend en charge une charge rapide de 45 W, mais le chargeur n’est pas inclus.

Cette tablette Samsung est disponible dans diverses configurations de mémoire, de 8 à 16 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage. Vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et le site officiel de Samsung.

Onglet Lenovo P12 Pro

Sur le marché des tablettes Android, la Lenovo Tab P12 Pro se démarque également, un modèle magnifique dirigé par le processeur Qualcomm Snapdragon 870. Vous pouvez vous attendre à des performances très avancées de cette tablette, avec beaucoup de puissance pour effectuer n’importe quelle tâche. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, avec Android 11 comme système d’exploitation d’usine.

Cette Lenovo Tab P12 Pro se démarque également par son bon écran AMOLED de 12,6 pouces et sa résolution WQXGA (2560 x 1600 pixels), vous pouvez vous attendre à une bonne qualité sur son écran. A l’intérieur se trouve une grosse batterie de 10 200 mAh, une capacité suffisante pour atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. Il prend en charge une charge rapide de 45 W, mais le chargeur inclus dans la boîte est de 30 W.

Une autre section qui brille par sa qualité est le son, avec 4 haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos. À l’arrière, il y a deux caméras, la principale étant de 13 MP, tandis que la caméra frontale est de 8 MP. Le prix public conseillé de cette Lenovo Tab P12 Pro est de 899 euros et il est courant de l’acheter moins cher chez MediaMarkt.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Parmi les meilleures tablettes Android se trouve également la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, une nouvelle édition de la tablette la plus vendue que Samsung a lancée l’année dernière. Il monte un grand écran LCD de 10,4 pouces et une résolution Full HD+, en conservant le design compact et léger de la génération précédente.

Le processeur chargé de fournir la puissance est le Qualcomm Snapdragon 720G, qui n’aura aucun problème à effectuer les tâches les plus quotidiennes. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go de stockage, toujours avec la possibilité de l’étendre via une carte microSD. Attention, il est compatible avec le stylet, avec lequel il vous sera plus facile d’écrire et de dessiner. Par conséquent, cela peut être une bonne tablette pour les étudiants.

Dans sa fiche technique, nous voyons également qu’il dispose d’une batterie de 7 040 mAh avec une charge rapide de 15 W, avec laquelle vous pourrez profiter d’une journée d’autonomie sans complications. Ce Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 est en vente chez El Corte Inglés et chez MediaMarkt.

Pad Realme

Si vous souhaitez dépenser environ 200 euros pour votre nouvelle tablette, le realme Pad est l’une des options les plus complètes. C’est une tablette très confortable à utiliser à l’extérieur de la maison, car son épaisseur de 6,9 ​​millimètres et son poids de seulement 440 grammes nous permettent de la transporter facilement. De plus, fabriqué en aluminium, il a une bonne qualité de fabrication. Vous pouvez l’acheter en différentes couleurs, comme l’argent et l’or.

Sa face avant est majoritairement occupée par un écran LCD de 10,4 pouces d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, de bonne qualité en termes de piqué et de restitution des couleurs. Il est très bien accompagné de quatre haut-parleurs Dolby Atmos qui offrent un très bon son. Si l’on combine écran et qualité audio, on se retrouve avec une tablette très adaptée pour profiter du contenu multimédia.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le MediaTek Helio G80, avec beaucoup de puissance pour les tâches courantes telles que la visualisation des réseaux sociaux, la recherche dans le navigateur Web, le visionnage de séries sur Netflix ou l’écriture dans le traitement de texte. Il est disponible dans différentes configurations de mémoire, avec la mise à jour vers Android 12 confirmée.

Un autre des points en faveur du realme Pad est que sa batterie de 7 100 mAh offre une bonne autonomie, il ne lui est pas difficile de s’en sortir la journée d’utilisation. La charge rapide est de 18W, avec le chargeur inclus. Il dispose de deux caméras de 8 mégapixels, une à l’arrière et une à l’avant. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et chez MediaMarkt.

Enfin, parmi les meilleures tablettes Android se trouve la Redmi Pad, idéale si vous souhaitez dépenser peu d’argent à l’achat. L’une des sections qui brille le plus dans cet appareil est l’écran LCD de 10,61 pouces, avec une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Ce dernier détail a surtout son importance, inhabituel sur des tablettes aussi bon marché et très bon lorsqu’il s’agit de profiter d’images plus fluides.

Le MediaTek Helio G99 est le processeur qui lui donne de la vie, suffisante pour une utilisation basique et une consommation de contenu multimédia. Son système d’exploitation est Android 12 avec MIUI pour PAD, avec des fonctionnalités telles que l’écran partagé. Vous pouvez utiliser cette tablette pour utiliser Google Chrome, passer des appels vidéo, jouer à des jeux légers et regarder des films.

Un point en faveur est qu’il s’équipe d’une batterie de 8 000 mAh, de quoi obtenir environ deux jours d’autonomie en utilisation normale. La charge rapide est de 18W, bien que le chargeur fourni dans la boîte soit de 22,5W. Ce Redmi Pad dispose également du WiFi 5, du Bluetooth 5.3 et de quatre haut-parleurs Dolby Atmos qui se comportent très bien.

Vous pouvez acheter le Redmi Pad avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pouvez le trouver moins cher régulièrement dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés et le site officiel de Xiaomi.

