WeWard : voici comment fonctionne l’appli qui vous paie pour marcher

Profitez des promenades que vous faites chaque jour avec cette application qui vous rémunère pour marcher. On vous explique comment ça marche.

WeWard est une application gratuite qui vous rémunère pour marcher en fonction des pas que vous faites chaque jour.

Dans les magasins d’applications Android, il existe des applications payantes et d’autres applications avec lesquelles les utilisateurs gagnent de l’argent en effectuant certaines tâches. C’est dans cette dernière section que se situe WeWard, une appli qui paie la marche et que j’essaye depuis quelques jours pour vous dire comment ça marche. Dans ce cas, vous n’avez pas besoin d’essayer certaines applications ou de répondre à des sondages pour gagner de l’argent, il vous suffit de vous promener dans votre ville pour l’obtenir.

Si vous faites partie de ceux qui font habituellement de longues promenades quotidiennes, WeWard est une application très intéressante pour les rentabiliser. Si vous n’avez pas l’habitude de vous promener, WeWard peut également devenir une bonne motivation pour faire plus d’exercice physique chaque jour. Les étapes sont converties en monnaies virtuelles que vous pouvez ensuite échanger contre des récompenses telles que de l’argent, des cartes-cadeaux dans une grande variété de magasins et d’autres cadeaux. Voyons comment fonctionne WeWard.

WeWard, l’appli qui vous paie pour marcher

La première chose à faire pour commencer à profiter de WeWard est, évidemment, de télécharger l’application sur votre mobile. Vous pouvez le faire totalement gratuitement depuis le Google Play Store, puis nous vous laissons le lien. Par la suite, vous devrez créer un compte personnel, avec la possibilité de vous inscrire directement avec votre compte Google ou Facebook.

Google Play Store | WeWard

Le processus se poursuit en acceptant les différentes conditions d’utilisation de l’application et, le tour est joué, vous accéderez à l’écran principal de WeWard. Pour que l’application commence à suivre vos pas, vous devez la connecter à votre compte Google Fit, qui agira comme un podomètre. Une fois cette étape effectuée, vous verrez comment le compteur WeWard est mis à jour à chaque pas que vous faites.

Dans le même compteur sur l’écran principal, vous pouvez voir le taux de change. Par exemple, 1 500 pas équivaut à 1 Ward (1W), tandis que 20 000 pas équivaut à 25W. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, l’application vous offre 50W en cadeau. Il est très important que vous vous souveniez de racheter les étapes à la fin de chaque journée, juste avant l’arrivée de minuit. Et c’est que, si vous ne le faites pas, les étapes que vous avez rassemblées seront inutiles.

Petit à petit, en rachetant les étapes, vous verrez vos Wards augmenter. Ensuite, il est temps d’entrer dans l’onglet « Cadeaux », où vous pouvez voir les récompenses disponibles pour vous. Vous pouvez faire un don à des associations de protection de l’environnement, obtenir des bons d’achat à échanger dans des établissements comme des salles de sport et même obtenir un iPhone 13 en échange de 160 000 Wards.

Si ce que vous voulez, c’est de l’argent, entrez dans la section « Transferts ». Il existe différents changements, le minimum est de 15 euros pour 3 000 Wards et le maximum est de 150 euros pour 27 000 Wards. Ce ne sont pas des récompenses qui sont obtenues en une seule journée, mais vous pouvez y accéder si vous êtes constant et, surtout, si vous vous souvenez de racheter les étapes chaque jour.

Un autre aspect intéressant de WeWard est que vous pouvez rivaliser avec vos amis, avec qui vous pouvez rivaliser pour voir qui obtient le plus de pas. De plus, lorsque vous vous ajoutez, l’application vous récompensera avec diverses devises virtuelles.

Enfin, une autre façon d’obtenir des Wards que vous pourrez ensuite échanger contre de l’argent est d’acheter dans des magasins comme El Corte Inglés, Nike, Asos ou Levi’s. Si vous effectuez l’achat depuis votre compte WeWard, chaque euro dépensé sera échangé contre une série de Wards qui varie selon le magasin. Par exemple, chez El Corte Inglés, ils vous offrent 7 pièces virtuelles pour chaque euro dépensé pour l’achat.

Si vous voulez gagner de l’argent en marchant, WeWard est une application que vous devriez essayer. Chez Netcost-security.fr, nous avons également testé Stepler, une application très similaire qui paie également pour la marche. L’Organisation mondiale de la santé recommande de marcher entre 7 000 et 8 000 pas par jour pour prendre soin de votre santé. Avec WeWard et Stepler, vous pouvez suivre ces conseils et gagner de l’argent.