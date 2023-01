Comment télécharger des applications sur iPhone et iPad [Guide Facile]

Sideloadly et AltStore sont de nouveaux moyens simples de télécharger des applications sur iPhone ou iPad. Oui, il n’est pas nécessaire de jailbreaker votre iPhone juste pour y charger des applications. Que vous souhaitiez augmenter la productivité sur votre iPhone ou simplement essayer la version bêta de n’importe quelle application, vous pouvez faire toutes ces choses en utilisant les installateurs d’applications Sideloadly et AltStore. Dans ce guide, je vais vous expliquer comment charger des applications sur iPhone ou iPad.

Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un voudrait charger une application sur iPhone. Comme si vous êtes un développeur et que vous souhaitez tester des applications et de nouvelles fonctionnalités avant de les publier au public. Le processus officiel est assez long car le fichier d’application doit être approuvé par Apple, ce qui peut prendre du temps. Donc, si vous souhaitez tester une application sans attendre, le chargement latéral est une option que vous pouvez essayer.

Une autre raison peut être qu’une application n’est pas disponible sur l’App Store, mais que vous savez qu’elle est digne de confiance et que vous souhaitez l’utiliser sur votre iPhone, vous pouvez alors télécharger l’application.

Avant d’aller de l’avant, voici quelques éléments que vous devez savoir avant de plonger dans les étapes.

Qu’est-ce que le chargement latéral ?

Le chargement latéral des applications fait référence au processus d’installation manuelle des applications sur un iPhone. Cependant, les entreprises recommandent toujours d’installer des applications officielles directement depuis l’App Store. Néanmoins, si vous avez fait confiance à IPA (surnommé iOS App Store Package), vous pouvez utiliser le processus de chargement latéral.

Apple a initialement apporté des capacités de chargement latéral avec iOS 13 et iPadOS 13. Ainsi, si votre iPhone ou iPad fonctionne sur iOS 13 ou une version plus récente, vous pouvez installer manuellement des applications sur votre iPhone ou iPad. Non seulement cela, mais il y a des nouvelles qu’Apple pourrait faire chargement latéral encore plus facile avec le prochain logiciel iOS 17.

Maintenant que vous savez ce qu’est le sideloading, comment puis-je installer des applications manuellement sur mon iPhone ou mon iPad ? Découvrons ici.

Il existe de nombreuses façons différentes de charger des applications sur iPhone, iPad ou Mac, mais Sideloadly et AltStore sont l’un des moyens les plus simples d’installer manuellement des applications sur votre appareil Apple. Les deux plates-formes (Sideloadly et AltStore) utilisent la fonctionnalité d’Apple qui permet de télécharger trois applications gratuitement pendant sept jours à l’aide de l’identifiant Apple. Cependant, si vous êtes un développeur avec un compte développeur Apple, les applications doivent rester plus longtemps sur votre appareil.

Voici la liste des prérequis que vous devez vérifier avant d’aller de l’avant.

Conditions préalables:

Chargement latéral ou AltStore

Ordinateur de bureau ou portable Windows ou Mac

iTunes et iCloud installé sur votre PC

Identifiant Apple (Vous pouvez créer un compte factice si vous le souhaitez)

Câble Lightning pour connecter l’iPhone ou l’iPad à votre ordinateur portable

Voyons donc les deux façons les plus simples d’installer manuellement des applications sur iPhone ou iPad.

Comment charger manuellement des applications sur iPhone à l’aide de Sideloadly

Sideloadly, comme son nom l’indique, est une application qui vous permet de charger des IPA. Cet outil est disponible gratuitement pour les utilisateurs Mac et Windows et vous pouvez sélectionner des options supplémentaires lors du chargement latéral d’applications sur votre iPhone. Vous pouvez même utiliser cet outil pour installer des applications sur Apple Mac avec un processeur M1 / ​​M1 Pro / M1 Max / M2 / M2 Pro / M2 Max. Examinons maintenant les étapes de chargement latéral des applications sur iPhone.

Tout d’abord, vous devez télécharger et installer le Application latérale sur votre Windows ou Mac. Lancez l’application Sideloadly sur votre PC ou ordinateur portable. Maintenant entrez les détails de votre compte Apple et connectez votre iPhone ou iPad à votre système.

Sélectionnez l’appareil sur lequel vous souhaitez charger l’application. Maintenant télécharger le fichier IPA que vous souhaitez charger sur votre iPhone ou iPad. Faites glisser et déposez l’IPA sur la boîte IPA de l’outil Sideloadly.

Une fois fait, vous pouvez appuyez sur le bouton de démarrage. Maintenant, il vous demandera de entrez le mot de passe de votre identifiant Appleentrez-le. Vous pouvez voir l’application disponible sur l’écran d’accueil ou la bibliothèque d’applications de votre iPhone ou iPad. Pour ouvrir l’application, vous devez accorder l’accès aux développeurs non approuvésvous pouvez le faire en accédant à Paramètres > Général > Gestion d’appareils ou VPN & Device Management, puis accordez l’accès au nouveau développeur. Maintenant, essayez à nouveau d’ouvrir l’application.

C’est tout, de cette manière simple, vous pouvez télécharger n’importe quelle IPA sur votre iPhone ou iPad. Si vous souhaitez utiliser AltStore, voici les détails.

Comment charger manuellement des applications sur iPhone à l’aide d’AltStore

AltStore est un autre moyen simple et célèbre d’aider les utilisateurs d’iPhone à installer des API tierces. L’application AltStore vous permet de gérer les applications téléchargées sur votre iPhone, vous pouvez utiliser son homologue nommé AltServer sur votre PC, qui vous permet d’autoriser le chargement des applications sur votre appareil iOS. Passons maintenant aux étapes de chargement latéral des applications sur iPhone.

Étapes sur PC :

Tout d’abord, installez AltStore sur votre PC Windows ou Mac. Ouvrir l’AltStoreensuite connectez-vous avec vos identifiants Apple ID. Maintenant connectez votre iPhone à votre PC à l’aide d’un câble Lightning. Si vous connectez votre appareil pour la première fois, vous devez autoriser l’accès à votre PC en en appuyant sur le bouton Confiance sur l’écran de votre iPhone. Ouvrez iTunes sur votre PC alors Sélectionnez votre appareil. Les utilisateurs de Mac peuvent se diriger vers le Finder pour ces étapes. Dans la section Options, activez la bascule pour synchroniser avec ce téléphone via Wi-Fipuis sélectionnez Appliquer. Une fois cela fait, installez l’AltStore sur votre iPhone en ouvrant l’AltServer depuis la barre des tâches de votre PC, puis sélectionnez l’option Installer AltStore.

Étapes sur iPhone ou iPad :

Avant de passer aux étapes, vous devez accorder l’accès aux développeurs tiers en accédant à Paramètres > Général > Gestion des appareils ou VPN et gestion des appareils, puis accorder l’accès au nouveau développeur.

Ouvrez l’application AltStore sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez l’onglet Mes applications dans la barre de navigation inférieure. Appuyez sur l’icône + disponible dans le coin supérieur gauche, il ouvrira l’application Fichiers sur votre iPhone pour sélectionner les IPA que vous souhaitez charger. Sélectionnez l’API que vous souhaitez installer sur votre iPhone ou iPad, après avoir sélectionné l’IPA, retournez sur l’AltStore pour voir la progression de l’installation. Une fois l’application installée, vous pouvez l’utiliser pendant sept jours. C’est ça.

Est-il sûr d’installer des applications manuellement sur iPhone ?

L’installation manuelle d’applications tierces sur iPhone peut être un gros succès ou un échec. Les choses peuvent dépendre de la plate-forme à partir de laquelle vous téléchargez l’application IPA à installer, s’il s’agit d’une version bêta d’une application ou d’un développeur populaire et déjà disponible sur l’App Store en tant que version stable, alors il n’y a pas besoin de s’inquiéter beaucoup car Apple a un œil sur les applications disponibles sur l’App Store, donc cela ne pourrait pas être un gros problème.

Mais si vous chargez l’application de développeurs inconnus ou d’une plate-forme non fiable, vous devez vous occuper de certaines choses pour des raisons de sécurité. Oui, le processus de téléchargement des applications lui-même n’est pas nocif. Cependant, l’installation de logiciels malveillants ou d’applications louches peut mettre en danger vos données/informations personnelles.

Donc, maintenant vous savez ce qu’est le chargement latéral, s’il est sûr de charger des applications sur iPhone et comment charger des applications sur iPhone. Si vous avez encore des questions en tête, laissez un commentaire dans la zone de commentaire.

Articles Liés: