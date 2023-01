Comment déverrouiller la manette Stadia pour une utilisation sur PC et Android

Nous vous expliquons, étape par étape, comment activer le mode Bluetooth sur la manette Stadia et ainsi pouvoir l’utiliser pour jouer sur d’autres plateformes aussi bien sur votre ordinateur que sur votre smartphone.

Insufflez une nouvelle vie à votre manette Stadia en la déverrouillant pour l’utiliser pour les jeux sur mobile ou sur PC

Google Stadia, la plateforme de streaming de jeux vidéo du grand G, a définitivement fermé ses portes, mais le géant américain a voulu faire un dernier cadeau aux utilisateurs de ce service, puisque le jour même où ses serveurs ont été éteints, a publié un outil qui permettra permettent de donner une nouvelle vie à la manette Stadia que vous avez dans votre tiroir.

Ensuite, nous allons vous expliquer en détail les étapes à suivre pour déverrouiller la manette Stadia afin de pouvoir l’utiliser via Bluetooth avec d’autres plateformes de cloud gaming, à la fois sur votre PC et sur votre mobile Android.

Comment activer le mode Bluetooth sur votre manette Stadia

Comme vous le savez déjà, le contrôleur Stadia était connecté au service de streaming de jeux vidéo via Wi-Fi et à travers le processus de déverrouillage du contrôleur, ce que nous allons faire est d’activer le mode Bluetooth et de désactiver le mode Wi-Fi, qui d’autre part partie de main que vous ne pourrez plus utiliser puisque Stadia appartient au passé.

Google a établi un délai assez long pour vous libérer de votre manette Stadia, puisque vous pourrez activer le mode Bluetooth sur celle-ci jusqu’au 31 décembre 2023.

La première chose que vous devez faire pour déverrouiller votre manette Stadia est d’accéder à cette page Web à partir de Google Chrome ou d’un navigateur basé sur Chromium comme Brave, cliquez sur le bouton Passer en mode Bluetooth et cliquez deux fois sur le bouton Démarrer.

Ensuite, connectez la manette Stadia à votre ordinateur avec un câble USB-C et appuyez sur le bouton Continuer.

La prochaine chose que vous devez faire est de cliquer sur le bouton Autoriser Chrome à vérifier, sélectionnez votre contrôleur Stadia dans la fenêtre contextuelle qui apparaît en haut et cliquez sur le bouton Connecter.

Une fois que Chrome a vérifié votre manette, appuyez sur le bouton Étape suivante, suivez les instructions à l’écran pour déverrouiller votre manette Stadia, puis appuyez à nouveau sur l’option Étape suivante.

Sur l’écran suivant, appuyez sur le bouton Autoriser Chrome à télécharger pour télécharger la mise à jour du mode Bluetooth, sélectionnez votre télécommande dans la fenêtre flottante, cliquez sur l’option Connecter et cliquez sur le bouton Étape suivante.

Enfin, cliquez sur le bouton Autoriser l’installation de Chrome pour installer le mode Bluetooth sur votre manette Stadia, sélectionnez-le dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur Connecter.

Une fois cela fait, un message apparaîtra à l’écran indiquant que la mise à jour du mode Bluetooth est en cours d’installation et en quelques secondes, vous verrez un autre message confirmant que le mode Bluetooth a déjà été activé sur votre manette Stadia.

Comment connecter votre manette Stadia à votre PC ou téléphone Android via Bluetooth

La première chose que vous devez garder à l’esprit est qu’une fois le contrôleur Stadia sorti, vous pouvez le lier via Bluetooth à des appareils avec Windows, MacOS, Chrome OS et Android, mais vous ne pourrez pas l’utiliser avec votre Xbox ou PlayStation .

La procédure pour connecter votre manette Stadia via Bluetooth à votre smartphone ou PC est très similaire et est vraiment simple, puisqu’il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Stadia de votre manette jusqu’à ce que le voyant de votre manette clignote en orange

Si ce n’est pas le cas, maintenez enfoncés le bouton Stadia et la touche Y pendant quelques secondes

Enfin, repérez votre manette dans les paramètres Bluetooth de l’appareil en question et cliquez sur Connecter

Pour que vous sachiez à tout moment dans quel état se trouve la manette Stadia, vous devez savoir que si le bouton avec le logo Stadia clignote en orange, il est en mode appairage, s’il clignote en blanc, cela indique qu’il se connecte au dernier appareil avec auquel il a été couplé et si le bouton a une lumière blanche fixe, cela indique qu’il a été connecté avec succès à votre mobile ou à votre ordinateur.