Voici comment Google utilise l’IA dans YouTube, Gmail, Google Maps ou Google Photos

Google est l’une des entreprises qui utilise le plus l’intelligence artificielle dans ses applications et ses services, et c’est ainsi qu’elle a voulu le démontrer.

L’application Google Photos sur un smartphone Android

Google est pleinement conscient de l’impact que l’IA a déjà sur le développement technologique, et a depuis longtemps adopté cette technologie dans le but de devenir l’une des références dans ce domaine. Pendant des années, l’entreprise s’est efforcée d’exploiter la puissance de l’intelligence artificielle dans ses principaux produits et services, et aujourd’hui, il n’y a pas de Google sans IA, ou vice versa.

À travers son blog officiel, l’entreprise a voulu démontrer comment elle utilise l’intelligence artificielle pour améliorer ses principaux services. Non seulement ceux dont le fonctionnement dépend directement des modèles d’IA, comme Google Lens ou le Translator, mais aussi d’autres qui, à première vue, pourraient sembler sans rapport avec ce concept.

Rechercher

Le moteur de recherche le plus utilisé sur la planète a vingt-cinq ans, et l’IA est une partie très importante de la technologie qui lui donne vie. Google cite des fonctionnalités telles que la recherche d’images avec Google Lens ou la capacité de détecter les chansons que vous fredonnez comme exemples d’applications d’IA.

Plans

Google exploite également la puissance de l’apprentissage automatique pour donner vie à certaines fonctionnalités de Maps, comme sa capacité à déterminer à quel point un lieu est bondé ou le meilleur itinéraire pour contourner les embouteillages.

pixel google

Les smartphones de la série Google Pixel ont passé des années à démontrer comment l’IA peut servir à élever l’expérience avec un smartphone à un autre niveau, avec des fonctions telles que la traduction instantanée dans jusqu’à 21 langues, la gomme magique d’objets et de personnes sur les photos ou le logiciel lui-même. en charge du traitement des photographies prises avec son appareil photo.

Photos

L’application de stockage et d’organisation d’images et de vidéos dans le cloud de Google est un autre exemple de la façon dont l’IA, bien utilisée, peut transformer des expériences apparemment simples telles que la visualisation de photos ou de vidéos enregistrées sur des téléphones mobiles. L’entreprise explique avoir utilisé depuis 2015 l’intelligence artificielle pour « comprendre » ce qu’il y a dans les images et ainsi faciliter les recherches au sein des albums.

Youtube

La plate-forme vidéo par excellence ne se débarrasse pas des fonctionnalités basées sur l’IA, telles que la génération automatique de sous-titres, qui sont présentes sur le service depuis un certain temps.

Participant

Bien sûr, l’assistant virtuel de Google base son fonctionnement sur l’intelligence artificielle. Plus précisément, Google parle de la technologie de traitement du langage naturel (NLP), qui permet à Assistant de « comprendre » et de répondre aux demandes des utilisateurs de manière plus « humaine ». Par exemple, essayer d’identifier le contexte de la question pour montrer les informations les plus pertinentes dans chaque cas.

Gmail

La gestion de votre messagerie n’est peut-être pas la tâche la plus amusante, mais grâce à certaines fonctionnalités alimentées par l’IA dans Gmail, au moins le travail devient plus facile. Google avoue que, grâce à l’IA, Gmail est capable de réduire considérablement le nombre de spams que les utilisateurs reçoivent, en pouvant bloquer environ dix millions d’e-mails frauduleux chaque minute.

Publicité

La publicité est un gros business pour Google, qui délègue depuis des années certaines de ses fonctions à des outils d’intelligence artificielle, comme Performance Max, un utilitaire qui génère automatiquement des campagnes publicitaires en fonction des besoins de chaque entreprise.

des nuages

Avec sa division centrée sur le cloud, Google permet également à d’autres entreprises de bénéficier de ses avancées dans le domaine de l’IA, avec différentes solutions et applications conçues pour répondre aux besoins des entreprises. Quelques exemples sont cités comme DocAI, pour le traitement de documents ; Contact Center AI comme dans les opérations pour les appels des clients ; o Vertex Vision AI pour l’analyse d’images et de vidéos.

Au milieu de 2023, Google est plongé dans un processus de mise au point dans lequel il prévoit de concentrer ses efforts et ses ressources sur ces domaines véritablement prioritaires. Google lui-même a admis que l’intelligence artificielle est l’un de ces domaines, et l’essor d’outils comme ChatGPT a déclenché toutes les sonnettes d’alarme dans l’entreprise, qui a fini par concentrer les meilleurs talents de son entreprise sur le développement de solutions qui utilisent l’intelligence artificielle comme base. .