C’est ici : comment utiliser votre manette Stadia avec Bluetooth

Google publie l’outil pour convertir la manette Stadia en manette Bluetooth Low Energy standard… Rien de plus simple !

Comment passer votre manette de jeu Stadia en « mode Bluetooth » avec l’outil Google.

Malheureusement, Google Stadia ferme l’aveugle de manière imminente et à partir de demain, nous ne pourrons plus jamais accéder à la plate-forme de jeu vidéo en streaming pionnière, qui a voulu dire au revoir avec style en publiant un dernier jeu et en confirmant la sortie de la manette de jeu Stadia pour cela. il ne devient pas plus un déchet électronique ni un joli presse-papier gratuit et inutile.

Les développeurs de Stadia ont promis que « dans quelques jours » ils publieraient l’outil en libre-service pour déverrouiller la manette Stadia et lui permettre d’être utilisé comme n’importe quelle manette Bluetooth, enfin une application web très simple qui a déjà été publiée sur le site de Stadia accompagné de toutes les informations nécessaires.

Juste en dessous, vous avez les liens dont vous avez besoin pour terminer le processus, bien que nous, ici chez Netcost-security.fr, vous détaillons maintenant et comme toujours nous faisons tout ce que vous devez savoir sur une procédure qui ne vous prendra que 5 minutes…

Nous rejoindrez-vous dans cette histoire douce-amère ?

Mode Bluetooth pour la manette Stadia, guide et installation

Google sort le Stadia Controller et la plateforme dit au revoir avec un nouveau jeu

Comment utiliser la manette Google Stadia avec Bluetooth

La première chose que vous devez savoir est que n’importe quelle manette de jeu Stadia peut être publiée jusqu’au 31 décembre 2023 à partir du lien que nous vous avons laissé ci-dessus, donc il n’y a vraiment pas d’urgence à le faire à moins que vous ne vouliez commencer à utiliser la manette maintenant avec vos téléphones portables , PC ou consoles compatibles.

La deuxième chose est que le passage en « mode Bluetooth » est permanent et irréversible, ce qui n’aura pas trop d’importance non plus car sans la plateforme Stadia, il ne sera plus possible de l’utiliser en mode Wi-Fi.

Cela est très simple et l’application elle-même nous guidera automatiquement après avoir connecté le contrôleur au PC via un câble USB-C capable de transférer des données. La seule exigence est d’utiliser un navigateur Web Chrome 108 ou des versions supérieures.

Stadians, vous pouvez désormais mettre à jour le micrologiciel de votre manette Stadia pour activer les connexions Bluetooth Low Energy. Trouvez l’outil de mise à jour ici : https://t.co/o0iU2x0NsV pic.twitter.com/SxzUYJyRrh — Stadia ☁️ (@GoogleStadia) 17 janvier 2023

Une fois le processus terminé, la manette Stadia deviendra une manette de jeu Bluetooth Low Energy standard, comme toutes les autres disponibles sur le marché, et pourra être utilisée avec n’importe quel smartphone compatible ainsi que les PC, tablettes, consoles et en général tout appareil distant avec Bluetooth. LE.

Pour le lier, nous devrons appuyer sur les boutons « Y + Stadia » pendant 2 secondes, ce qui activera le mode d’appairage (la LED clignotera en orange) et nous permettra de lier le contrôleur en quelques secondes. Une fois l’association et l’association réussies, la manette Stadia doit rester blanche.

Le contrôleur Stadia lui-même enregistrera la dernière configuration d’appairage, donc tant que nous ne changeons pas d’appareil, il se connectera automatiquement au dernier connu.

Enfin, Google confirme que les boutons « Assistant » et « Capture » ​​ne feront rien dans le nouveau mode Bluetooth jusqu’à ce qu’ils soient remappés à l’aide de n’importe quel service de mappage de boutons sur l’appareil couplé, afin que nous puissions les utiliser pour n’importe quelle fonction que nous voulons. nous voulons dans nos jeux.

Stadia nous quitte, mais au moins nous pouvons continuer à utiliser la très correcte manette Stadia avec nos autres plateformes… Maintenant vous pouvez courir, imbéciles !