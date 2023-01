Comment savoir quelle chanson joue à l’aide de votre mobile : 5 méthodes que vous pouvez utiliser

Pas à pas, nous vous expliquons les méthodes les plus efficaces que vous pouvez utiliser pour que votre mobile vous indique le titre de la chanson que vous écoutez en quelques secondes.

Utilisez votre mobile pour découvrir le titre d’une chanson en quelques secondes.

Vous êtes dans un bar, une chanson passe en fond sonore et vous l’aimez, mais vous ne connaissez ni le titre ni l’auteur pour la retrouver sur Spotify et l’écouter plus tard chez vous. Il y a quelque chose que vous avez sûrement, votre téléphone portable, qui peut devenir la meilleure aide lorsque vous êtes dans cette situation. Dans ce guide, nous expliquons 5 méthodes que vous pouvez utiliser avec votre mobile pour savoir quelle chanson joue en quelques secondes.

Les outils les plus utiles se trouvent dans Google, qui nous offre plusieurs possibilités pour reconnaître des chansons à l’aide de notre téléphone. Bien sûr, il existe également des options en dehors du monde Google qui fonctionnent également avec précision et rapidité. Découvrez-les tous pour avoir différentes alternatives lors de l’utilisation du smartphone pour savoir quelle chanson joue.

Utilisation de l’appli et du widget Google

Si votre mobile est Android, vous trouverez une application appelée Google préinstallée qui s’avère pratique lorsqu’il s’agit de reconnaître des chansons avec votre mobile. Lorsque la chanson en question est en cours de lecture, il vous suffit d’ouvrir cette application, de toucher le bouton du microphone et le bouton « Rechercher une chanson » pour que le système de reconnaissance Google commence à fonctionner. En quelques secondes, le nom de la chanson et l’artiste apparaîtront sous forme de recherche Google, afin que vous puissiez connaître plus d’informations directement.

Une autre option consiste à installer le widget de l’application Google sur l’écran d’accueil du terminal, de sorte que le processus sera encore plus rapide. Déverrouillez le téléphone, appuyez sur le microphone qui apparaît dans le widget, et enfin sur le bouton « Rechercher une chanson » pour identifier la chanson que vous écoutez. Comme avec l’application, Google recherchera automatiquement la chanson pour vous montrer les résultats.

Demander à l’Assistant Google

Depuis quelques années, vous pouvez connaître le nom de la chanson que vous écoutez avec l’assistant Google. Si vous l’avez activé, tout ce que vous avez à faire est de dire « Ok Google, dis-moi quelle chanson joue » pour que l’outil fasse son travail. En quelques secondes, sur l’écran, vous verrez le titre de la chanson et l’artiste, le début des paroles et aussi des boutons pour la rechercher sur Google, l’ajouter à une playlist sur YouTube Music et l’écouter en entier sur YouTube .

Comme vous pouvez le voir, l’assistant Google ne vous dit pas seulement quelle chanson vous écoutez, il vous montre également plus d’informations sur le sujet et vous offre des options utiles pour l’écouter plus tard. Sans aucun doute, c’est l’une des méthodes les plus rapides et les plus complètes pour savoir quelle chanson joue.

Avec la fonction « Ça sonne » du Google Pixel

Si vous possédez un mobile Google Pixel, vous pourrez profiter d’une fonction exclusive appelée « Ça joue » qui, comme son nom l’indique, est dédiée à l’identification de la chanson en cours de lecture. C’est l’une des astuces cachées du Google Pixel que vous devez connaître, car il fonctionne même lorsque le mobile est verrouillé et n’a pas de connexion Internet.

Lors de la reconnaissance d’une chanson jouée en arrière-plan, Google Pixel vous montrera son nom dans une notification à l’écran. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, appuyez simplement sur la notification. De plus, l’outil enregistre toutes les chansons reconnues dans un historique afin que vous puissiez y revenir à tout moment. Voici comment activer la fonctionnalité « Ça sonne » sur votre Pixel :

Entrez les paramètres du terminal. Appuyez sur « Sons et vibrations ». Allez dans « Ça sonne ». Activez l’option « Identifier les chansons qui jouent à proximité ».

Fredonner la chanson sur Google

Vous pouvez aussi retrouver une chanson en la fredonnant sur Google, une méthode inconnue, mais très utile. C’est idéal pour les moments où vous vous souvenez de la mélodie d’une chanson, mais que vous avez complètement oublié les paroles, le titre et l’artiste, et que vous ne pouvez donc pas faire beaucoup de recherches.

Nous avons testé cette fonction de l’assistant Google et nous pouvons confirmer qu’il fait son travail avec précision et rapidité. Il suffit de siffler ou de fredonner la mélodie pour que le mobile la reconnaisse, voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application Google ou utilisez le widget Google. Cliquez sur l’icône du microphone et sur le bouton « Rechercher une chanson ». Humez ou sifflez la mélodie de la chanson pendant environ 10 à 15 secondes. Passé ce délai, Google identifiera les chansons les plus similaires aux mélodies que vous avez chantées et vous montrera les résultats classés de la probabilité de correspondance la plus élevée à la plus faible. Cliquez sur le bon résultat et vous pourrez consulter toutes les informations de la chanson, par exemple, si elle a un clip vidéo ou ses paroles complètes.

Utiliser des applications tierces comme Shazam

Enfin, dans la boutique d’applications de Google, vous pouvez trouver différentes applications tierces spécialisées dans la reconnaissance de chansons. Le plus populaire de tous est Shazam, avec un système d’identification très avancé et des fonctions très utiles comme l’historique des sujets recherchés. De plus, vous pouvez créer un raccourci vers Shazam sur votre mobile afin qu’il commence la recherche en seulement deux clics sur l’écran.

Comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire confiance à Google et à des applications telles que Shazam pour savoir quelle chanson joue sur votre mobile. Désormais, se résigner à ne pas découvrir le nom de la chanson en cours de lecture ne sera plus une option.