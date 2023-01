Vous n’en croirez pas le nombre d’abonnements que vous avez actifs dans PayPal. Vous pouvez donc les annuler.

PayPal est l’une des applications de paiement en ligne les plus utilisées au monde.

Si vous utilisez PayPal pour tout, y compris les paiements d’abonnement, vous devrez sûrement à un moment donné vous désabonner et vous souhaitez savoir comment annuler un abonnement PayPal.

Il s’agit d’un mode de paiement entièrement sécurisé et très populaire pour effectuer des paiements sur toutes sortes de pages en ligne, mais de plus en plus d’utilisateurs l’utilisent également pour payer certains abonnements. Par exemple, vous pouvez utiliser PayPal pour payer votre abonnement Netflix, HBO ou Amazon Prime, entre autres.

Vous pouvez être abonné à plus que vous ne le pensez probablement. Si vous souhaitez vous désabonner, nous vous apprenons comment annuler l’abonnement.

Annuler un abonnement PayPal étape par étape

Vous avez peut-être plus d’abonnements PayPal actifs que vous ne le pensez. Bien qu’il existe de nombreuses alternatives à PayPal, PayPal est pour beaucoup l’outil incontesté pour effectuer des paiements en ligne ou envoyer de l’argent.

Les abonnements ou les paiements automatiques dans PayPal ne doivent pas être confondus avec le paiement en 3 fois, car ce ne sont pas les mêmes. Disons qu’il s’agit d’engagements que vous contractez auprès de certaines entreprises et qu’elles vous envoient ces paiements tous les mois.

Par exemple, si vous achetez plus d’espace de stockage auprès de Google chaque mois, ce paiement récurrent peut être transféré directement à PayPal. Son fonctionnement s’apparente à la domiciliation de la lumière que vous avez auprès de votre banque. Suivez ces étapes pour annuler un abonnement.

Vérifiez si vous avez des abonnements PayPal actifs

La première chose que vous devez faire pour pouvoir annuler d’éventuels abonnements est de vérifier si vous avez un abonnement PayPal actif en ce moment.

Depuis l’application PayPal pour Android, si vous entrez dans la section Activité et descendez un par un dans les mouvements, il est possible que vous trouviez un « paiement automatique ». Cependant, la réalité est qu’à partir de l’application PayPal, nous ne pouvons pas gérer et annuler les abonnements actifs. Nous devons le faire depuis le navigateur, en entrant ce lien PayPal.

Une fois à l’intérieur, vous verrez les abonnements que vous avez actifs. Vous pouvez également filtrer par inactifs. Bien que ce qui nous intéresse, principalement, c’est d’apprendre à les annuler.

annuler votre abonnement

Pour annuler un abonnement, vous devez parcourir les abonnements actifs et trouver celui que vous souhaitez annuler.

Une fois l’abonnement trouvé dans la liste, il suffit de cliquer sur « annuler ». Dans un bouton qui apparaîtra dès que vous cliquerez sur l’abonnement. Nous vous le montrons dans l’image suivante.

Vous recevrez une boîte de confirmation pour voir que vous ne l’avez pas donné par erreur. Si vous voulez aller de l’avant, vous cliquez sur Annuler et c’est tout. Aussi simple que cela.

Vous pouvez passer d’un abonnement à l’autre et annuler ceux qui ne vous intéressent pas. C’est comme si vous disiez à votre banque que vous ne souhaitez plus recevoir de factures de cette société. Ainsi, lorsque vous annulez l’abonnement, vous n’aurez pas à vous soucier d’autres frais le mois suivant.

La gestion des paiements automatiques de cette manière est très simple. Si vous ne l’avez pas encore essayé car vous n’avez pas de compte créé, sachez que la création d’un compte PayPal est gratuite et que vous pouvez le faire en un rien de temps. À partir de là, vous décidez si vous souhaitez gérer les abonnements de cette manière ou via votre compte bancaire comme un prélèvement automatique supplémentaire.

Différences entre l’annulation de l’abonnement dans PayPal et l’annulation du service avec l’entreprise

Pour arrêter les paiements automatiques PayPal, vous pouvez faire deux choses :

Annuler l’abonnement directement dans PayPal

Résilier le service directement auprès de l’entreprise (ex : Google)

Si vous annulez le service directement auprès de l’entreprise, plus aucun paiement ne vous sera effectué par quelque moyen que ce soit, que ce soit PayPal ou le mode de paiement que vous avez configuré. Alors que si vous l’annulez dans PayPal, la même chose se produira, mais à la différence que si vous décidez de vous réabonner et de payer avec PayPal, vous devrez le configurer à nouveau.

Dans tous les cas, c’est très utile, surtout lorsque les paiements d’abonnement arrivent à PayPal et que vous ne savez pas d’où ils viennent. De plus, grâce à PayPal, vous pouvez engager des litiges et défendre vos intérêts, ce que pratiquement personne d’autre ne vous propose. C’est pourquoi PayPal est si apprécié et nous avons toujours tendance à le privilégier par rapport aux autres options.

Les avantages du paiement des abonnements avec PayPal

Si vous êtes abonné à plusieurs services, la gestion des paiements peut être un peu complexe pour vous, surtout si vous avez plusieurs abonnements et utilisez différents moyens de paiement. Idéalement, vous devriez payer tous les abonnements avec le même mode de paiement. De cette façon, vous pourrez vérifier facilement tous vos abonnements actifs depuis le même endroit, comme nous vous apprenons à le faire chez PayPal. Ainsi, vous pouvez voir les sites actifs et inactifs, sans avoir à entrer chaque site Web séparément pour les rechercher.

Les avantages de le faire sont nombreux. Le principal est l’ordre qu’il implique, car vous pourrez consulter les abonnements actifs et les voir au même endroit en temps réel, chaque fois que vous en aurez besoin. Vous pourrez également les annuler à tout moment s’il ne vous convient pas de faire face au paiement.

Dans le cas d’abonnements à des pages non fiables ou si vous n’avez pas envie de donner les détails de votre carte, PayPal est également idéal. Par ailleurs, vous pouvez facilement récupérer l’argent dans de nombreux cas.

Pour toutes ses installations, les abonnements avec PayPal sont plus frais. Vous savez maintenant comment les gérer et les annuler sans mourir en essayant.