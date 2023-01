Comment changer sa photo de profil Facebook sans le savoir

Agissez comme un magicien et changez votre photo de profil sans être vu.

Personnalisez votre profil Facebook sans le proclamer aux quatre vents

Si vous avez passé des années avec la même photo sur le réseau social des visages, le moment est venu de la changer. Mais si vous n’êtes pas sûr d’avoir la photo de profil finale ou si vous ne voulez tout simplement pas que quiconque sache que vous l’avez modifiée, il existe une astuce qui vous permet de changer votre photo de profil sur Facebook sans que cela soit connu.

Si vous voulez passer inaperçu, ne pensez même pas à changer la photo sans avoir d’abord vu l’astuce, car si vous le faites, vous verrez qu’une publication par défaut est générée que vous avez changé la photo et tout le monde l’aura remarqué. Si vous souhaitez le masquer, rendez-vous dans le tutoriel.

Changer la photo de profil Facebook sur Android étape par étape

Il existe de nombreux utilisateurs de Facebook, chacun différent. Certaines personnes créent même un profil Facebook anonyme afin que personne ne sache qui elles sont. Mais si vous avez un vrai profil et que vous voulez que Facebook ne vous avertisse pas à chaque fois que vous modifiez votre photo de profil, vous devez savoir quelque chose que nous savons.

Et c’est ça, Facebook fait quelque chose que presque personne n’aime. Au moment où vous modifiez votre photo de profil ou votre photo de couverture, publiez un message en votre nom pour informer tout le monde du changement afin qu’ils puissent le voir et l’aimer. Cependant, si vous testez ou ne voulez pas qu’ils sachent que vous avez changé la photo, cela peut être un peu ennuyeux. C’est comme si cela attaquait un peu votre vie privée.

Mais rien ne se passe, car tout a une solution. De plus, vous pouvez le faire de plusieurs manières, à la fois depuis l’application Facebook sur Android et depuis votre ordinateur. Choisissez celui que vous voulez.

Nous le ferons depuis le mobile afin que vous sachiez comment cela se fait depuis l’application. Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous à votre compte Facebook sur Android

Une fois dans votre compte, cliquez sur l’icône du bas en forme d’appareil photo

Appuyez sur « Sélectionner une photo de profil » et choisissez une photo dans la galerie ou téléchargez-la

En bas, vous verrez une case à cocher pour partager votre mise à jour dans le fil d’actualité, désactivez-la !

La clé est de faire ce dernier. Ne cochez pas la case (qui est activée par défaut), sinon il publiera une mise à jour informant du changement de photo.

Que faire si Facebook a publié une mise à jour automatique signalant le changement de photo

Dans le cas où vous ne l’avez pas remarqué et que vous lisez ceci tardivement, mal et traînant, après avoir téléchargé la photo, rien ne se passe. Il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Allez simplement sur votre profil Facebook et procédez comme suit :

Cliquez sur le menu des articles

Cliquez ensuite sur « Modifier la confidentialité »

Enfin dans « Qui peut voir le post ? » Marques « juste moi »

Et ce serait Rien qu’en faisant cela, elle cessera d’être montrée aux autres contacts et c’est comme si vous aviez changé la photo sans être vu.

Évidemment, même si l’avis vous informant du changement n’apparaît pas, les utilisateurs verront votre nouvelle photo à chaque fois qu’ils verront votre profil ou dans vos interactions dans les publications.

Si vous avez peu d’expérience avec Facebook et que vous avez peur de changer votre photo de profil au cas où vous le feriez mal, mon conseil est de changer votre photo à l’aube. Comme tout le monde dormira, même si vous faites une erreur, il est possible que personne ou presque ne voie la publication automatique. De cette façon, vous pourrez perdre un peu votre peur et pour les changements de photo suivants, vous ne vous compliquerez plus la vie.

Les astuces pour Facebook sont nombreuses et celle-ci en fait partie. Même si la publication de changement de photo a été publiée pendant quelques minutes, vous pouvez savoir si quelqu’un a visité votre profil Facebook pendant ce temps. Vous pouvez donc sortir du doute.