« Comment j’ai élevé mon fils Elon », la biographie de Maye Musk qui raconte tout le contexte

Il sortira en Italie le 12 janvier et sera présenté à Milan, il s’intitule « Une femme doit avoir un plan », et c’est l’histoire d’une rédemption socio-économique féminine.

Les hommes sont ce que leurs mères en ont fait. dit Emerson. L’origine de tout réside donc dans le premier, et, pour mieux comprendre le désormais deuxième homme le plus riche du monde, ainsi qu’un visionnaire excentrique et un personnage controversé qui soutient des théories impopulaires, il y a la biographie de sa mère, Maye Haldeman Musk , qui sera présenté à Milan le 12 janvier.

Enfant, elle parcourt les déserts sud-africains à la recherche d’une ville mythique sur un avion à hélice, lorsqu’elle devient une femme elle apparaît dans les publicités spéciales de Kellogg, dans les vidéos de Beyoncè, et sur les couvertures de Vogue. Derrière le succès du mannequinat, elle échappe à un mariage abusif, cuisine des haricots « sains et pratiques » et se coupe les cheveux à la maison.En plus de tout cela, elle est également mère de trois enfants, dont Elon Musk.

La biographie arrive en Italie

Elle s’intitule « Une femme doit avoir un plan » et raconte tout le parcours de Maye Musk, la biographie publiée par Giunti Editore sera présentée à 18h30 à la librairie Mondadori de la Piazza Duomo à Milan.

Un livre où la mère de Musk raconte tous les coulisses qui l’ont amenée à devenir mannequin, diététicienne, influenceuse. Une histoire de rédemption socio-économique pour les femmes, en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle. Retraçant une vie difficile faite de problèmes familiaux, et de combats contre les stéréotypes dans le monde de la mode et de la beauté, Maye Musk met également en lumière l’enfance de son fils, le « Genius Boy », qui aujourd’hui la fait dormir dans un garage au gré de ses envies. lui rendre visite.

Qui est Maye Musk

Maye Haldeman Mus est née en 1948 au Canada, mais a grandi en Afrique du Sud, à Pretoria. Ses parents, Winnifred Josephine, et Joshua Norman Haldeman, chiropraticien et archéologue amateur, ont apporté un côté aventureux à son enfance. Depuis des années, ils s’aventurent dans un avion à hélice dans le désert du Kalahari, à la recherche d’une cité perdue légendaire. Puis Maye se désolidarise de la famille en 1970 et épouse Errol Musk, un ingénieur sud-africain qu’elle avait rencontré au lycée, l’homme avec qui elle élève trois enfants Elon, Kimbal et Tosca, mais aussi l’homme dont elle est contrainte à fuir après des années de violence domestique.

Au milieu des abus et du rôle de mère, elle suit une maîtrise en diététique à l’Université de l’Orange Free State en Afrique du Sud, complétée ensuite par un autre cursus spécialisé en sciences de la nutrition à l’Université de Toronto. Entre-temps, il apparaît également sur des boîtes de céréales Special K, dans des publicités Revlon et dans une vidéo de Beyoncé. La carrière de mannequin a fonctionné, en fait elle a duré 50 ans, et même lorsqu’elle a déménagé au Canada et aux États-Unis, elle a fait la couverture de magazines internationaux.

À 69 ans, elle devient la porte-parole la plus âgée de la société de cosmétiques CoverGirl, conquiert également le titre d’ambassadrice de la beauté Dior et commence à collaborer avec Creative Artists Agency LLC, une agence artistique et sportive américaine basée à Los Angeles. En 2019, il écrit tout cela dans sa biographie : « Une femme fait un plan : conseils pour une vie d’aventure, de beauté et de réussite ».

Quel genre de mère était-elle ?

C’est clair, le succès de Maye Musk et sa curiosité pour l’arrière-plan de sa vie sont amplifiés par son fils excentrique. Et elle raconte aussi dans son histoire ce qui s’est passé avant qu’Elon ne devienne le deuxième homme le plus riche du monde.

« Je n’ai jamais dit à mes enfants d’être sans peur. Ils m’ont vu faire des erreurs et résoudre des problèmes, car les choses tournent souvent mal. Mes enfants ont appris à survivre de la même manière que je l’ai appris : en examinant mes propres parents », a expliqué Maye. Musk dans une interview avec Donna Moderna. « Je travaillais tard, et ils devaient se tenir, car mon bureau était à la maison. Ils faisaient tout eux-mêmes : je les laissais choisir quoi étudier, mais ils devaient aussi s’occuper des prêts et des bourses. »

Le profil familial de Maye Musk raconte une vie faite aussi de privations, d’écoles publiques, d’uniformes d’occasion et puis « pas de cinéma, pas de dîners dehors : je cuisinais des haricots, sains et pratiques. Je coupais les cheveux des garçons toute seule et dans ce oui, j’étais terrible. Je n’ai jamais été riche avant d’investir dans l’entreprise de mes enfants. Et je dois dire qu’ils ont été généreux quand ils l’ont vendue », a-t-elle conclu.

L’enfance d’Elon Musk

Maye Musk fait également entrer son fils dans son histoire, en annexe de son histoire personnelle. Un garçon qui après le divorce a choisi son père en s’installant au Canada et qui encore aujourd’hui, lorsque sa mère lui rend visite, est placé dans un garage, malgré une fortune de 146,5 milliards de dollars.

Elle a toujours su que son fils, Elon, était différent. Depuis qu’il a trois ans, depuis qu’elle lui a donné le surnom de « Genius Boy », un inventeur et un innovateur qui, cependant, comme nous le dit sa mère, a toujours eu peu d’intérêt pour les biens matériels, à tel point qu’il n’a même pas posséder une maison.