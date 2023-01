Pourquoi « Découvrez comment la température évolue dans votre région » apparaît dans certaines publications Facebook

La campagne de Meta pour diffuser des informations vérifiées sur le changement climatique sur Facebook a débuté en septembre 2020. À partir de mai 2021, l’entreprise a commencé à distribuer des notifications faisant référence à l’initiative sur certains marchés, comme les États-Unis ou l’Allemagne.

Exactement comme Covid, exactement comme les élections, exactement comme les fake news. Depuis quelques jours, une nouvelle notification fait son apparition sur les posts publiés sur Facebook liés au changement climatique : « Découvrez comment évolue la température moyenne dans votre zone géographique ». Vous trouverez ci-dessous un lien cliquable qui vous ramène au Centre des sciences du climat.

Meta a lancé toute la campagne en 2020, mais il semble que ce label ne soit également introduit qu’en Italie. La procédure est la même que pour le Covid. Dès que l’algorithme détecte qu’un utilisateur a publié un contenu qui parle du climat, il insère un lien dans la publication pour renvoyer vers une page où sont collectées des informations certifiées par des organismes externes.

Le Centre des sciences du climat

Sur la page italienne du Center on Climate Sciences, il y a un graphique montrant l’augmentation moyenne de la température dans la région géographique de chaque utilisateur. Pour décider quelle région afficher, Facebook prend en considération les données de géolocalisation. Pas seulement. La page comprend également une série d’émissions d’actualités provenant de sources officielles, telles que la Nasa ou la Yale School of the Environment. L’opération est claire : Facebook veut se positionner comme une plateforme fiable pour les utilisateurs et les annonceurs et cela passe aussi par le contrôle des contenus qui sont diffusés.

Sur la page d’accueil, il y a aussi un quiz sur le changement climatique dans lequel répondre à des questions telles que « Selon les scientifiques, quel pourcentage des émissions mondiales sont causées par les 1% les plus riches de la population? ». Tout est vérifié, selon Meta, par des tiers : « Le Centre des sciences du climat présente des ressources d’organisations et des publications traitant des sciences du climat. Les données et les chiffres proviennent de recherches menées par des auteurs affiliés au GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ».

La campagne a commencé en 2020

D’après les informations qui peuvent être récupérées sur le blog de Meta, il semble que le Center on Climate Sciences soit né en septembre 2020. Depuis mai 2021, Facebook a commencé à étiqueter les publications qui parlent du changement climatique dans une série d’échantillons de marchés, tels que United États-Unis, Canada, France, Allemagne, Irlande, Nigéria et Afrique du Sud. Dans le blog officiel, il n’y a aucune mention d’une expansion vers l’Italie, il est donc possible que cette fonction soit encore en phase de test.