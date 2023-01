Comment savoir si un mobile Samsung est étanche

Savoir si votre téléphone Samsung est étanche vous évitera plus d’un désagrément. Vérifier.

Découvrez si votre mobile Samsung est étanche : vérifiez-le rapidement et n’ayez plus jamais peur de l’immerger

Vous ne savez pas si votre mobile Samsung est étanche ? Tout d’abord, il faut savoir qu’un mobile étanche n’est pas la même chose qu’un mobile submersible.

Si un jour de pluie quelques gouttes tombent sur l’écran d’un téléphone portable étanche, nous n’avons pas à nous inquiéter, mais les choses changent si elles tombent dans la piscine et y restent longtemps.

Dans le guide suivant, nous vous révélons la liste des téléphones Samsung étanches et tout ce que vous devez savoir sur cette supposée résistance.

Découvrez si votre mobile Samsung est étanche

Bien qu’il existe des téléphones portables – de différents fabricants – qui sont annoncés comme étanches, la réalité est qu’ils ne sont pas complètement étanches. Normalement, il n’est jamais prudent d’exposer un téléphone portable à l’eau. Pas même s’il a IP68, qui est la classification la plus élevée aujourd’hui.

La raison en est qu’aucun mobile n’est complètement sûr s’il entre dans l’eau. Même si vous l’immergez ou le laissez tomber par erreur, vous verrez que le chlore de la piscine ou le sel de l’eau de mer peut constituer une menace pour votre appareil mobile. Aussi si des liquides tels que du café ou du cava se renversent dessus. Ces liquides pourraient endommager les caoutchoucs et affecter l’esthétique et la fonctionnalité de l’appareil.

Si vous voulez savoir si votre mobile Samsung est étanche, vous pouvez le rechercher dans les listes suivantes. Bien que, s’il apparaît, il est important de l’utiliser avec prudence dans les milieux aquatiques.

Liste des téléphones Samsung étanches

La réalité est que les modèles sortis par Samsung ces dernières années ont un certain niveau de résistance à l’eau. S’il est vrai que certains offrent plus de résistance que d’autres, c’est quelque chose que vous pouvez vérifier par leur classification IP. À ce jour, la meilleure certification possible est IP68. C’est le niveau de protection le plus élevé à ce jour.

Les téléphones Samsung les plus étanches sont les suivants :

Certificat IP67

SamsungGalaxy A52

Samsung Galaxy A52s

SamsungGalaxy A53

SamsungGalaxy A72

SamsungGalaxy A73

Certificat IP68

SamsungGalaxy Note20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 5G UW

Galaxy S20

SamsungGalaxy S20Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21

SamsungGalaxy S21Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

SamsungGalaxy S22Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy ZFlip 3

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Différence entre IP67 et IP68

Tout d’abord, IP 6 fait référence à une protection anti-poussière, qui ne permet pas à la poussière de pénétrer dans le téléphone et est protégée contre les jets d’eau de toutes les directions. Dans le cas du 7, il protège des effets d’une immersion dans l’eau entre 15 cm et 1 mètre jusqu’à 30 minutes. Alors que 8 indique qu’il protège jusqu’à 1,5 mètre pendant un maximum de 30 minutes. C’est pourquoi il est important de faire attention aux chutes du mobile dans l’eau.

Dégâts des eaux et garantie

La réalité est que la plupart des fabricants ne couvrent pas les dommages causés par l’eau. Ils ne l’incluent pas dans la garantie même si le téléphone a un certain indice IP. C’est pourquoi il est important d’être prudent, pour éviter une bonne frayeur.

Disons que, selon son niveau de résistance, on pourrait se permettre de le mouiller ou non. Mais en aucun cas vous ne devez le tremper exprès juste pour voir s’il tiendra le coup. Disons qu’il est conçu pour qu’en cas d’accident, il puisse survivre. Mais mieux vaut l’empêcher de se produire.

Que faire si de l’eau pénètre dans votre mobile Samsung

Ce que vous pouvez faire, c’est utiliser l’une de ces applications pour expulser l’eau de votre mobile.

La vérité est que les dernières Samsung Galaxy Watch Active et Apple Watch sont livrées avec cette fonction. Sur l’Apple Watch, cliquez simplement sur l’icône de la goutte d’eau dans le menu, puis tournez la roue pour faire sortir l’eau. C’est assez curieux de voir comment ça tire. Votre mobile Samsung n’a pas cette option, mais vous pouvez essayer un remède maison très populaire.

Oui, vous pouvez mettre le mobile dans du riz. Cette méthode maison est excellente car elle absorbe l’humidité, mais il existe une alternative à la méthode du riz que les experts utilisent.

Dans tous les cas, si votre appareil n’a pas de fonction pour expulser l’eau des haut-parleurs, rien ne se passe. Avec n’importe laquelle de ces applications, vous pouvez faire quelque chose de similaire.

Si votre téléphone Samsung n’est pas étanche et que vous êtes intéressé, peut-être parce que vous êtes un athlète ou que vous aimez passer la journée à la piscine ou à la plage, vous pouvez jeter un œil aux téléphones les plus résistants au monde qui sont également résistants à l’eau. .