Comment épingler ou épingler un chat WhatsApp sur Android

Épinglez vos chats préférés pour les retrouver plus rapidement. Cela ne vous prendra qu’1 minute.

Faites durer vos chats WhatsApp : épinglez-les en haut pour les avoir toujours à portée de main

En épinglant les chats WhatsApp, nous pouvons les trouver beaucoup plus rapidement. S’il y a des gens avec qui vous parlez tous les jours ou qui vous tiennent à cœur et que vous voulez pouvoir y accéder beaucoup plus rapidement, votre truc est d’épingler ou d’épingler les chats, afin que vous puissiez l’avoir plus à portée de main.

Cette fonctionnalité est disponible dans l’application WhatsApp pour Android. Vous pouvez l’activer en 1 minute, alors voyons comment faire.

Épingler un chat WhatsApp sur Android

Au moment où vous décidez d’ancrer un chat sur WhatsApp, vous verrez qu’il vient toujours occuper les premières positions, de sorte que si vous recevez plus de messages, ils seront placés juste en dessous. Si c’est ce que vous voulez faire pour certains contacts, c’est juste la fonctionnalité dont vous avez besoin. Par ailleurs, vous pouvez définir des discussions individuelles ou de groupe.

Mais attention, car vous ne pouvez pas épingler autant de conversations que vous le souhaitez (cela n’aurait aucun sens de le faire). La limite est de 3 chats maximum. Donc, pour réparer un quatrième chat, vous devrez supprimer l’un de ceux que vous avez précédemment corrigés.

Si vous êtes intéressé et souhaitez vous mettre au travail, voici les étapes à suivre pour configurer un chat WhatsApp sur Android :

Entrez dans l’application WhatsApp

Allez dans l’onglet Chats

Sélectionnez le chat à fixer au moyen d’un appui long

Appuyez sur l’icône en forme de punaise pour épingler

Et vous l’avez déjà. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes chaque fois que vous souhaitez définir un nouveau chat sur WhatsApp.

Si l’option n’apparaît pas, assurez-vous d’utiliser la dernière version de WhatsApp. De temps en temps, il y a de nouvelles fonctionnalités et il est important que vous mettiez à jour afin de ne pas être laissé pour compte et de pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités offertes par l’application de messagerie. N’oubliez pas de mettre à jour uniquement les versions officielles que vous verrez dans le Play Store.

Comment désépingler un chat WhatsApp

Dans le cas où vous souhaitez en supprimer un pour en réparer un autre, c’est très simple. Voici les étapes à suivre pour désépingler un chat WhatsApp sur Android :

Entrez Whatsapp

Allez dans l’onglet Chats

Sélectionnez le chat à fixer au moyen d’un appui long

Appuyez sur l’icône représentant une punaise barrée pour désépingler le chat

Une fois que vous l’avez fait, vous verrez que la conversation est effacée, avec laquelle elle revient à sa place. En d’autres termes, ne vous inquiétez pas car vous ne perdez pas le chat ou ne le supprimez pas, il supprime simplement les positions, ce qui est logique.

De plus, vous pouvez répéter ces étapes chaque fois que vous souhaitez que les discussions qui vous intéressent le plus soient fixes. Vous pouvez même les masquer si jamais vous changez d’avis et décidez que vous ne voulez pas les voir.

Comment épingler des messages (pas des chats) dans WhatsApp

Outre l’épinglage et le désépinglage des discussions de contact, vous pouvez également être intéressé par l’épinglage de certains messages. Ceci est également connu sous le nom de messages en vedette. C’est une autre astuce disponible pour WhatsApp qui vous permet de sauvegarder certains messages pour les lire plus tard.

Pour ce faire, suivez simplement ces étapes :

Entrer dans un chat WhatsApp

Touchez et maintenez un ou plusieurs messages

Une fois sélectionné, touchez l’étoile que vous verrez en haut

En faisant cela, les messages seront enregistrés avec succès et vous pourrez les consulter à tout moment. Supprimez-les également lorsque vous n’en avez plus besoin, vous n’avez donc que les vrais points forts et la fonctionnalité vous est utile.

Pour accéder à ces messages pour les lire, procédez comme suit :

Dans WhatsApp, cliquez sur les 3 points

Entrez « Messages en vedette »

Vérifiez les messages

Vous pouvez supprimer les messages que vous ne souhaitez plus épingler en appuyant longuement. Ensuite, vous appuyez sur l’étoile barrée et c’est tout, ils disparaîtront automatiquement de la liste.

Quel type de chats ou de messages définir dans WhatsApp

C’est un peu l’affaire de tout le monde. La chose la plus courante est de définir les personnes avec qui vous parlez le plus et que vous souhaitez avoir plus à portée de main. Par exemple, vous pouvez réparer votre partenaire, votre patron ou votre mère. Tout dépendra de la façon dont vous utilisez WhatsApp et avec qui vous communiquez.

En ce qui concerne les messages, les choses importantes sont généralement épinglées pour être lues plus tard. Par exemple, une adresse où vous vous êtes rencontrés, une correction d’emploi, etc. Mais vous pouvez épingler et désépingler tout ce que vous voulez jusqu’à ce que vous le maîtrisiez, personne ne saura si votre chat ou votre message est épinglé !

Si vous voulez l’essayer, rappelez-vous que cette fonctionnalité est disponible dans l’application officielle WhatsApp, sans avoir besoin d’utiliser APK.