Comment créer des vidéos pour féliciter la nouvelle année sur WhatsApp

Ils sont déjà un classique pour chaque réveillon du Nouvel An, nous allons donc vous montrer comment obtenir les salutations les plus drôles du Nouvel An en utilisant uniquement votre mobile Android.

Grâce à cette collection d’applications, créer vos vidéos et vos salutations personnalisées à envoyer via WhatsApp devient une tâche simple.

Demain, c’est le réveillon du Nouvel An, et chez Netcost-security.fr, nous savons que, suivant ce qui est désormais une tradition presque insurmontable, la plupart d’entre vous se tourneront vers WhatsApp et vos téléphones portables pour féliciter compulsivement la quasi-totalité de votre liste de contacts, ou le sauf oui à tous les favoris. .

Donc, nous ne voulions pas manquer l’occasion de vous apprendre à temps comment créer vos félicitations les plus spirituelles et amusantes à l’aide de votre smartphone, afin que vous puissiez être plus original que jamais lorsqu’il s’agit de surprendre votre famille et vos amis en disant au revoir à cela Année académique 2022. qui n’a plus que quelques heures.

Ce n’est pas compliqué et cela ne vous prendra pas des heures pour créer votre message d’accueil, ne vous inquiétez pas, car sur Android, il existe d’innombrables applications qui vous permettront de créer des vidéos ou des photos amusantes, avec des messages émotionnels ou sur un ton plaisant, de sorte que vous pouvez les envoyer en quelques secondes et ressembler aux rois des cartes de Noël.

Voulez-vous obtenir le vôtre un sourire? Eh bien, voici notre sélection des meilleures applications pour créer des vidéos et des vœux pour Noël et le Nouvel An, simplement en utilisant un téléphone Android et notre créativité.

Les meilleures applications pour féliciter le Nouvel An sur Android

JibJab

soi-même

Danse de Noël

PNP – Pôle Nord Portable

Bonne année 2023

Maintenant, nous vous montrons en détail ce que chacun nous propose, et nous vous laissons des liens directs vers Google Play pour que vous n’ayez pas à chercher sur votre téléphone si l’un d’entre eux vous intéresse… Ils sont variés et vous pouvez créer des salutations en quelques minutes!

JibJab

JibJab est probablement l’application la plus complète pour créer des félicitations que vous puissiez trouver sur Android, et qui est née dans l’ombre de la seconde de cette liste, un ElfYourself pour moi largement dépassé par cette option.

En fait, c’est qu’avec JibJab on ne s’en tiendra pas qu’à Noël, puisque l’application nous permet de créer des vœux tout au long de l’année en modifiant les thèmes disponibles, aussi bien pour Thanksgiving que pour Noël, le Nouvel An, Hanukkah, Saint Patrick ou tout autre fête importante.

Créer des vidéos est aussi simple que de prendre nos photos préférées, de les télécharger depuis la galerie ou Facebook, et de choisir le type de vidéo et de danse que nous voulons que l’application personnalise pour nous. Sans plus.

JibJab (gratuit) | jeu de Google

soi-même

Deuxième en lice et probablement le plus connu, ElfYourself a plusieurs vidéos prédéfinies qui sont très drôles, bien qu’elles aient sûrement été vues beaucoup après tant d’années.

Nous pourrons sélectionner jusqu’à 5 visages, les chorégraphies et le thème, données avec lesquelles l’application elle-même renverra une vidéo personnalisée que nous pourrons télécharger sur nos réseaux sociaux et services de messagerie en quelques secondes.

Vous pouvez payer pour obtenir de nouvelles danses et des thèmes prédéfinis, bien que la version gratuite soit toujours disponible et adaptée à ce dont vous aurez le plus besoin.

ElfYourself (Gratuit) | jeu de Google

Danse de Noël

Christmas Dance est un concept similaire à JibJab et ElfYourself, mais dans ce cas, avec les images téléchargées, nous pouvons créer des avatars en trois dimensions qui chanteront des chansons de Noël.

Son utilisation est simple et intuitive, sans fantasmes, pouvant sélectionner le nombre de personnages, le réglage et les mouvements, en plus de la chanson toujours dans la bibliothèque offerte par l’application elle-même, sans possibilité de télécharger des audios ou des chansons de notre portable.

Danse de Noël – Vidéos 3D (Gratuites) | jeu de Google

PNP – Pôle Nord Portable

L’application PNP est l’une des options les plus expérimentées dans ce domaine des félicitations, et c’est que son histoire a déjà plus de 10 ans à nous offrir des messages de félicitations de toutes sortes avec le Père Noël et ses lutins comme principaux protagonistes.

Avec cette application simple, vous pourrez non seulement créer et envoyer des vidéos personnalisées, mais il est également possible de passer des appels audio, des appels vidéo, des vidéos de vœux, des cartes et bien plus encore…

C’est gratuit mais il a un contenu payant, et la meilleure chose est que le Père Noël est capable de prononcer les noms et les passe-temps de notre famille ou de nos amis pour personnaliser et diriger le message, augmentant la magie au maximum.

PNP–Portable North Pole (gratuit) | jeu de Google

Bonne année 2023

Ce n’est pas une application pour créer des vidéos en tant que telle, mais la vérité est que cette application est tout simplement essentielle pour utiliser WhatsApp à ces dates, et c’est qu’elle nous fournira une collection d’stickers de Noël et d’autres contenus à utiliser dans la messagerie service par excellence.

Le contenu est proposé en 6 langues et contient plus de 1 000 images, GIF, stickers et citations, également mis à jour pour la nouvelle année 2023 et préparés pour que vous les incluiez dans vos états WhatsApp, dans vos fonds d’écran ou arrière-plans de conversation et pour que les utilisateurs utiliser dans vos propres conversations au sein du service de messagerie Meta.

Un « must have » de Noël à part entière que les plus fans de félicitations ne peuvent pas manquer, et que nous vous laissons ici.

Bonne année 2023 (gratuit) | jeu de Google