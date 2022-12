Jetez un œil aux deux méthodes que nous proposons pour mettre à jour les applications de votre appareil avec Android TV.

Ne laissez pas vos applications devenir obsolètes sur votre téléviseur ou votre lecteur multimédia. Le téléchargement de sa dernière version est très simple.

Android TV est la version d’Android adaptée aux téléviseurs et baladeurs multimédia. C’est également le cœur du système d’exploitation Fire TV, ce qui vous permet d’installer HBO Max sur les appareils Amazon. De plus, ce système d’exploitation est celui utilisé par Google dans Chromecast avec Google TV. Dans tous ces cas, vous êtes très intéressé par ce que nous vous disons ici. Savez-vous déjà comment mettre à jour les applications Android TV ? Continuez à lire pour le découvrir.

Dans les sections suivantes, nous expliquons deux méthodes pour installer les mises à jour sur votre Android TV. Ces processus sont applicables à tout appareil doté de ce système d’exploitation. Il peut s’agir de l’un des meilleurs téléviseurs avec Android TV ou d’un lecteur multimédia, comme le Xiaomi Mi TV Stick. N’oubliez pas que nous avons également parlé des meilleures applications gratuites pour Android TV. La plupart d’entre eux reçoivent de temps en temps des mises à jour que vous devez installer.

Pourquoi est-il important de mettre à jour les applications sur Android TV ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il est crucial de conserver les applications Android TV sur la dernière version. Et la vérité est que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles vous devriez le faire sur votre téléphone ou votre ordinateur :

Corriger les erreurs. Les développeurs incluent des correctifs qui corrigent les bugs. Si vous rencontrez des problèmes avec une application spécifique, notre conseil est de vous rendre en magasin pour voir s’il existe une nouvelle version. Probablement, les responsables auront détecté l’erreur et auront mis une solution dans la nouvelle version publiée.

Résoudre les failles de sécurité. Les mises à jour servent également à boucher les trous où un attaquant externe potentiel pourrait se faufiler dans l’appareil. En règle générale, maintenir à jour un appareil et télécharger les dernières versions de ses applications est synonyme de plus grande sécurité.

Profitez des nouvelles. Parfois, les mises à jour s’accompagnent d’une refonte de l’interface, d’améliorations de l’expérience utilisateur ou de nouvelles fonctionnalités. Il n’y a qu’une seule façon de profiter de ces changements, et oui, vous l’avez deviné : mettez à jour vos applications.

Heureusement, pour mettre à jour vos applications préférées, vous n’aurez pas besoin d’effectuer de méthodes utilisateur avancées, telles que l’activation des options de développement sur Android TV. Au contraire, tout ce dont vous avez besoin est d’aller dans la boutique officielle, le Google Play Store. Continuez à lire pour savoir comment le faire.

Installer manuellement les mises à jour sur Android TV

Comme vous l’avez vu dans la section précédente, avoir les versions les plus récentes de vos applications est très avantageux, même sur un appareil de lecture multimédia. Maintenant, que devez-vous faire pour télécharger la dernière version disponible ? En bref, rendez-vous sur l’App Store.

Dans le Google Play Store, toutes les mises à jour en attente sont regroupées. Tout ce qu’il faut, c’est que vous y accédiez. Vous pouvez le faire de ces deux manières :

Recherche dans le Play Store comme une autre application. Localisez la boutique dans le lanceur Android TV et cliquez sur son icône pour y accéder.

Depuis la rubrique Applications. Ouvrez la section Applications, puis sélectionnez l’option Télécharger plus d’applications.

Si vous avez réussi à accéder au Play Store, rendez-vous en haut et sélectionnez l’icône de votre compte. Accédez ensuite à Gérer les applications et les jeux. Enfin, ouvrez la section Mises à jour et cliquez sur Tout mettre à jour. N’oubliez pas qu’à partir de cette section, vous pouvez vérifier les nouveautés des mises à jour.

Installer automatiquement les mises à jour sur Android TV

L’autre possibilité que vous avez à portée de main pour maintenir à jour les applications Android TV est d’activer le téléchargement automatique des nouvelles versions.

Comme dans le cas précédent, la première étape à suivre est d’ouvrir le Google Play Store. Localisez-le dans la zone d’application, sur votre téléviseur ou votre lecteur multimédia. Une fois dans la boutique, allez en haut et cliquez sur l’icône de votre compte.

Sur le côté gauche de l’écran, sélectionnez la commande Paramètres, située dans la zone de gauche. À partir de là, activez les mises à jour automatiques. Désormais, vous n’avez plus à vous soucier du téléchargement de nouvelles versions de vos applications. L’appareil avec Android TV se chargera de le faire au moment le plus opportun.