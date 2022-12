Comment envoyer des messages invisibles sur WhatsApp pour blaguer vos contacts

Cette astuce WhatsApp amusante est parfaite pour passer un bon moment avec vos amis.

Envoyez des messages invisibles sur WhatsApp pour blaguer vos amis.

WhatsApp est la plate-forme de messagerie instantanée la plus populaire au monde, mais vous pouvez l’utiliser pour plus que la simple communication. Par exemple, WhatsApp peut être utile pour faire des blagues à vos amis grâce à une astuce amusante que nous vous expliquons dans cet article. Il consiste à envoyer des messages invisibles à vos contacts, qui ne sauront pas ce qu’il se passe et penseront qu’il s’agit d’un bug de leur téléphone.

Réaliser cette farce WhatsApp ne prend que quelques secondes, mais vous allez sûrement rire encore quelques minutes. Profitez-en pour demander à vos amis les plus naïfs, ceux qui prendront le temps de découvrir que tout est une blague. Si vous souhaitez continuer à vous amuser avec votre mobile, il existe de très bonnes applications de blagues téléphoniques avec lesquelles vous pourrez passer un bon moment.

Comment envoyer des messages invisibles sur WhatsApp

Avant d’expliquer les étapes à suivre, nous devons préciser que cette blague WhatsApp ne fonctionne que sur WhatsApp Web, la version de bureau du service de messagerie. Après l’avoir essayé plusieurs fois sur un mobile Android, nous n’avons pas pu le réaliser et laisser derrière nous la barrière du « Vous ne pouvez pas envoyer un message vide ». Heureusement, sur l’ordinateur, nous n’avons eu aucun problème et la blague s’est terminée avec succès.

Pour cette astuce WhatsApp il vous suffit de suivre ces étapes que nous détaillons :

Entrez sur ce site Web et copiez la case blanche qui apparaît sous « Caractère Unicode « ⠀ » (U+2800) ». Ouvrez WhatsApp Web et entrez dans le chat avec votre victime. Collez l’espace blanc que vous avez précédemment copié dans la barre de texte et appuyez sur envoyer. Vous pouvez le coller plusieurs fois pour que le message invisible soit plus gros, à vous de choisir.

Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, le destinataire ne verra absolument rien lorsque vous lui enverrez le message invisible, ce qui le rendra rapidement suspect. Avez-vous un mobile cassé? Y a-t-il une erreur dans la configuration de WhatsApp ? Attention, car cette astuce vous aide également à laisser votre nom et vos coordonnées vides sur la plateforme de messagerie.

Nous avons également essayé cette astuce avec l’application Telegram et Telegram Web, mais en aucun cas cela ne nous a permis d’envoyer le message invisible. Par conséquent, il semble qu’il ne soit pas possible de réaliser cette farce avec vos contacts Telegram.

Pour l’instant, l’astuce des messages invisibles fonctionne sur WhatsApp, alors n’hésitez pas à en profiter pour rigoler avec votre famille et vos amis. N’essayez pas de le faire avec la barre d’espace, car le service l’empêche dans toutes ses versions.