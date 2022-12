Premiers détails de l’appareil photo Google Pixel 8 : voici comment Google entend conserver le trône de la photographie

Selon un pronostiqueur bien connu, Google pourrait inclure un nouveau capteur dans son Pixel 8 qui ouvrirait la porte à un nouveau monde de traitement d’image.

Les Google Pixels sont connus pour la qualité de leurs appareils photo

En octobre dernier, nous avons passé en revue les détails des caméras Google Pixel 7 Pro et, alors que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser l’appareil, nous avons confirmé que Google restera longtemps sur le trône de la photographie mobile. De nos jours, peu de téléphones ont des appareils photo qui peuvent rivaliser avec la combinaison de matériel et de logiciel du Big G.

Et de ce qu’il semble, ceux de Mountain View n’ont pas la moindre intention de renoncer à leur position privilégiée. Tel que rapporté par Android Authority, les premiers détails de la caméra Google Pixel 8 ont été divulgués et tout indique que dans sa prochaine itération, il y aura des améliorations très significatives.

C’est le twist que Google va donner à son appareil photo

Il est vrai que les téléphones Google proposent depuis un certain temps la technologie HDR+ pour leurs photos, mais selon le pronostiqueur Kuba Wojciechowski, le modèle 2023 prendra en charge le HDR échelonné. Apparemment, le capteur Samsung Isocell GN2 offre cette possibilité, ce qui à son avis suggère que nous pourrions le voir dans le Pixel 8.

Et comment cela se compare-t-il à la technologie actuelle de Google ? Actuellement, la technologie HDR + est basée sur la prise d’une série de photographies dans un laps de temps très court, plus précisément cinq depuis le passage au HDR +. Ces cinq photos sont prises lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de l’appareil photo et une photo avec un temps d’exposition plus long lorsque vous appuyez brièvement dessus.

La technologie qui sera censée être intégrée à ces téléphones avec le nouveau capteur de Samsung offre une approche alternative. Trois photos avec trois temps d’exposition différents (court, moyen et long) sont capturées en succession rapide, puis combinées en une seule image. L’élément manquant dans la technologie HDR+ est le temps d’exposition moyen.

Les pixels phares de Google en 2023 incluront la prise en charge du HDR échelonné – pic.twitter.com/ZfWtwQBykY —Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 19 décembre 2022

L’intention de Samsung avec son nouveau capteur est que le HDR décalé offrira plus de détails et des couleurs plus vives que le GN1, ajoutant que la consommation d’énergie est réduite de 24 %. Samsung a également confirmé que le HDR décalé est plus rapide que les solutions conventionnelles.

Cela indique, d’une manière générale, non seulement vous capturerez des photos HDR en moins de temps, mais le passage à l’Isocell GN2 contribuerait également à améliorer les photos dans des conditions de faible luminosité. Gardons à l’esprit que Google a déjà travaillé là-dessus, et il ne serait pas déraisonnable que sa solution soit intégrée dans un nouveau Pixel et avec le nouveau capteur.

