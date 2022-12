OPPO montre la voie à Samsung : voici comment sont fabriqués les téléphones pliables

OPPO suit la stratégie de Samsung même si ses deux pliables Find N2 font rougir le dernier Galaxy Z… Maintenant on veut juste les voir en dehors de la Chine !

Le nouveau Find N2 d’OPPO, un mobile (presque) normal à côté du Galaxy Z Fold4 « étiré ».

Avec le temps de se reposer pour la présentation de l’OPPO Find N2 en Chine, le moment semble maintenant venu d’aiguiser ces nouveaux pliables de la firme de Dongguan, qui a finalement déjà remporté le titre honorifique de meilleur concept de pliage en 2021 avec votre OPPO de première génération Trouvez N

Après avoir vu ce que nous avons vu, nous pouvons déjà affirmer que chez OPPO, ils étaient très clairs sur les clés pour que cette deuxième itération avance plus que les autres, et il est certain qu’ils y sont parvenus en suivant la stratégie de Samsung, en la faisant leur propre et d’améliorer ce qui est présent, en plus d’une manière très simple d’écouter simplement le marché.

Le pari de Samsung avec son Galaxy Z n’était pas très risqué en 2022, donc OPPO n’a eu qu’à voir et proposer deux modèles pour son OPPO Find N2, qui deviennent directement les meilleurs pliables du marché de par le droit, le design et les possibilités.

Et c’est qu’il ne fait aucun doute à ce stade que les besoins des mobiles pliants restent à définir, jouant dans une concurrence immature où même les formats idéaux ne sont pas clairs, même s’il faut reconnaître qu’en l’absence de progrès, pour maintenant, les plus établis sont précisément ceux que Samsung a explorés le plus vigoureusement : le « Flip » à clapet et le « Fold » en forme de livre.

Ce sont ces deux qu’OPPO met en jeu maintenant, mettant à jour son succès Find N et développant un Find N2 Flip à partir de zéro qui fait ses débuts avec la même technologie de charnière sans pli, bien que maintenant dans ce format de coque qui a triomphé, devenant le best-seller parmi tous les formats de pliage que nous avons vus.

Nouveaux OPPO Find N2 et Find N2 Flip : directement vers Samsung

Le pire avec ces OPPO Find N2 est qu’ils sont présentés exclusivement pour le marché chinois, sans nouvelles d’un débouché international qui leur donnerait sans aucun doute beaucoup plus de poids par rapport à un Samsung qui n’a toujours pas trouvé de rival digne et fermement engagé aux mobiles pliants à tous les niveaux.

Au moins cette année, le fabricant chinois nous promet que « dans quelques mois » nous pourrons acheter le Find N2 Flip en Europe, sans dates ni prix pour l’instant, mais les deux appareils sont tellement intéressants que nous avons proposé de vous dire quelles sont les deux clés qui en font le meilleur pliage de l’industrie au moins actuellement.

Nous vous attendons avec impatience, alors pour l’instant ouvrons la bouche à ses grands bienfaits !

OPPO Find N2 Flip : un écran externe à maîtriser

OPPO Find N2 Flip L’écran externe peut être lu comme ceci. pic.twitter.com/hRhjluKDTk — Univers de glace (@UniverseIce) 15 décembre 2022

C’était un secret de Polichinelle qu’OPPO allait nous montrer un mobile pliable de type à clapet, et c’est que Samsung a déjà montré que ces smartphones ont une longue histoire et un succès sur un marché qui en a fait les meilleurs vendeurs parmi tous les pliables ceux.

Même ainsi, l’idée d’OPPO est plus intéressante et attrayante que toute autre similaire que nous avons vue, et c’est que les Galaxy Z Flips ont un écran externe excessivement petit et pratiquement inutile, ce qui indique que nous devons les ouvrir pour presque tout. Une autre option serait celle de Motorola et de son RAZR, mais c’est que Motorola n’a pas non plus réfléchi à la façon dont nous utilisons les téléphones mobiles, en plaçant un écran plus grand mais en paysage.

L’approximation d’OPPO et de son Find N2 Flip est celle qui nous semble la plus précise concernant ce que les utilisateurs recherchent et ont besoin, et c’est que cet écran secondaire est de bonne taille et a été installé dans une disposition verticale, presque comme un mini-smartphone, laissant de la place pour les caméras et les composants mais abritant beaucoup plus de fonctionnalités que tout autre pliage de type à clapet que nous avons vu, également dans une disposition familière et conviviale par rapport à ce à quoi tout le monde s’attendrait.

C’est quelque chose de tellement logique que maintenant nous pensons tous comment personne n’y penserait auparavant, mais oui les amis, c’est pour moi le meilleur concept ‘Flip’ du marché en raison de sa propre fonctionnalité, et la vidéo que nous avons insérée en témoigne avec des exemples.

OPPO Find N2 : le format fait (presque) tout

Le dernier pliable de l’année est la suite de celui qui a captivé beaucoup d’entre nous en décembre dernier : l’Oppo Find N2 ! ⚖️ Beaucoup plus léger (233g)

Se plie à plat (14,6 mm) avec un pli plus étroit

Snapdragon 8+ génération 1

« Hasselblad » 50MP/48MP large/32MP 2x

4520mAh

Même rapport d’aspect large 1/ pic.twitter.com/fMnjRy170b —Michael Fisher (@Captain2Phones) 15 décembre 2022

Quant à l’OPPO Find N2, la vérité est qu’ici, le fabricant de Dongguan avait déjà parcouru un long chemin et reçu des critiques positives depuis 2021, lorsque sa première génération a étonné le monde avec cette charnière Flexion qui minimisait le pli central de l’écran flexible, un composant clé qui est maintenant mis à jour avec une deuxième génération.

Il ne le fait pas en termes de mise en scène, puisque l’OPPO Find N et l’OPPO Find N2 sont similaires et s’ouvrent et fonctionnent de manière similaire, mais il y a eu un énorme travail de refonte et d’allégement sur une charnière qui a maintenant beaucoup moins de pièces et un construction plus fine et plus légère, plus simple et aussi plus durable en éliminant tout type d’espace lorsque l’appareil est plié.

Non seulement cela, et je pense toujours que le concept d’OPPO est aussi le plus réussi parmi tous les ‘Fold’ que nous connaissons, et c’est que la firme de Dongguan n’a pas voulu rivaliser dans les tailles de panneaux internes ou dans de nombreuses autres batailles qui ne le font pas contribuer à l’expérience utilisateur finale.

Au contraire, OPPO a élevé le niveau photographique dont Samsung ne semble pas se soucier dans le Galaxy Z, en adoptant maintenant les appareils photo avec le sceau Hasselblad, en gardant tout ce que nous savions bon et avec un design extérieur qui maintient des proportions adéquates, avec un Écran de 5 pouces, 54 pouces en 18:9 qui nous permet d’utiliser le OPPO Find N2 comme n’importe quel autre téléphone lorsqu’il est fermé et plié.

C’est donc un smartphone plus commun, plus normal, pas si étiré et oui, plus petit, confortable et polyvalent, qui peut également être ouvert en affichant un immense panneau de 7,1 pouces, tous deux avec la même qualité AMOLED, 120Hz et HDR10+.

Après avoir déjà testé plusieurs mobiles pliables, je peux dire que ce que j’attends d’un pliage est précisément ce que propose l’OPPO Find N2, et je liste mes conclusions :

Une taille plus confortable quand je le porte. Rendez-le aussi fin et léger que possible. Cela me permet de l’utiliser normalement sans ouverture, sans concessions pour trop étirer l’écran ou passer à des formats étranges. La possibilité d’avoir un grand écran uniquement quand j’en ai besoin, pour jouer, travailler, consommer du contenu ou lire, et c’est qu’au final quand j’ai eu le Fold j’ai fini par utiliser le panneau externe pour presque tout le panneau avec les inconvénients que cela impliquait. En lien avec ce qui précède, il faut que l’expérience de l’un ou l’autre des deux écrans en termes de rafraîchissement, de résolution et autres ne soit pas pénalisée. Photographie mobile haute performance, dans un smartphone pliable haute performance. Socket en charge du stylet.

