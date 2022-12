Comment étendre le stockage du Chromecast avec Google TV étape par étape sans dépenser un seul euro

Nous expliquons, en détail, comment vous pouvez étendre la mémoire interne du Chromecast avec Google TV totalement gratuitement.

Le Chromecast avec Google TV est l’un des meilleurs appareils pour transformer votre ancien téléviseur en véritable Smart TV, mais l’un de ses principaux handicaps est son faible espace de stockage, car après l’avoir configuré avec les principales applications de streaming, ses 8 Go de mémoire interne sont réduit à un peu plus de 4 Go.

Pour cette raison, nous allons vous expliquer aujourd’hui comment résoudre ce problème et étendre le stockage de votre Chromecast avec Google TV sans dépenser d’argent.

Étapes à suivre pour étendre le stockage interne du Chromecast avec Google TV

La première chose à garder à l’esprit est que pour étendre la mémoire interne du Chromecast avec Google TV, vous aurez besoin, en plus de l’appareil lui-même, d’un HUB USB-C avec une prise de courant et des connexions USB-A et un disque dur ou lecteur flash, Certains appareils que vous avez sûrement à la maison. Dans le cas où vous voudriez utiliser un disque dur SSD interne, ce qui est l’option que nous avons choisie, vous devrez disposer d’un adaptateur ou d’un boîtier pour le convertir en disque dur externe et pouvoir le connecter au HUB.

Si vous n’avez pas ces appareils chez vous, vous n’aurez pas non plus à faire une grosse dépense financière pour les acheter, puisque vous pouvez acheter un disque dur SSD de 240 Go de la célèbre marque Kingston sur Amazon pour moins de 30 euros, un HUB USB-C de Ugreen avec de multiples connexions et port de charge à moins de 50 euros et un boîtier de disque dur SSD de marque TooQ à moins de 10 euros. Cela indique que pour seulement 90 euros, vous pouvez étendre le stockage de votre Chromecast avec Google TV avec plus de 200 Go.

Disque dur SSD Kingston 240 Go

HUB USB-C Ugreen

2.5 Boîtier de disque dur TooQ

Avant de connecter tous ces appareils à votre Chromecast avec Google TV, vous devez formater le périphérique de stockage choisi en FAT 32 et pour effectuer cette tâche, vous devez suivre ces étapes simples :

Connectez le lecteur flash ou le disque dur à votre ordinateur

Entrez dans cette page Web et cliquez sur l’option Windows GUI version of fat32format

Cliquez avec la souris sur l’image qui apparaît à droite pour télécharger l’exécutable

Double-cliquez sur Guiformat.exe pour ouvrir le programme de formatage

Une fois ouvert, sélectionnez le lecteur que vous souhaitez formater et appuyez sur les boutons Démarrer et OK

Enfin, fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer

Avec le lecteur flash ou le disque dur déjà formaté en FAT32, il vous suffit de le connecter ainsi que le câble d’alimentation Chromecast au HUB et de le brancher sur l’appareil Google via son port USB-C.

Une fois que vous avez vérifié que le Chromecast avec Google TV s’est correctement allumé, vous devez activer les options pour les développeurs et activer l’option de débogage USB pour pouvoir utiliser votre clé USB ou votre disque dur comme stockage interne.

Pour activer les options de développeur sur votre Chromecast avec Google TV, vous devez procéder comme suit :

Sur l’écran principal du Chromecast, appuyez sur l’icône de votre profil Google qui se trouve dans le coin supérieur droit

Appuyez sur l’option Paramètres

Dans la section Système, cliquez sur le bouton Informations

Faites défiler vers le bas avec le contrôleur et appuyez 7 fois sur l’option Android TV OS Build

Une fois les options de développeur activées, appuyez à nouveau sur la photo de profil de votre compte Google, appuyez sur la carte Options de développeur activées, puis cliquez sur le bouton Débogage USB.

Après avoir effectué cette configuration précédente, la prochaine chose que vous devez faire est d’accéder à l’écran principal du Chromecast, touchez l’icône de votre compte Google et cliquez sur la carte Paramètres.

Ensuite, entrez dans la section Stockage trouvée dans la catégorie Système, appuyez sur le périphérique USB que vous venez d’ajouter, qui dans mon cas est un disque dur de 240 Go, qui apparaît dans la section Stockage amovible.

Enfin, appuyez sur les boutons Configurer comme périphérique de stockage, Formater et Déplacer maintenant dans cet ordre afin que le lecteur flash ou le disque dur fonctionne comme la mémoire interne du Chromecast.

Dans le cas où une erreur apparaît après avoir cliqué sur l’option Déplacer maintenant, la solution pour terminer le processus d’extension de stockage est de réinitialiser le Chromecast à son état d’usine

Pour restaurer votre Chromecast avec Google TV à ses paramètres d’usine, il vous suffit d’effectuer ces actions :

Entrez dans le menu Paramètres Chromecast

Cliquez sur le bouton Information qui se trouve dans la section Système

Appuyez deux fois sur le bouton de réinitialisation d’usine et enfin cliquez sur l’option Tout effacer

Une fois le Chromecast réinitialisé avec succès, configurez-le avec votre compte Google à l’aide de l’application Google Home, accédez au stockage externe et appuyez à nouveau sur le bouton Déplacer maintenant. Lorsque vous faites cela, un message apparaîtra confirmant que les données sont déplacées vers ce nouveau lecteur.

