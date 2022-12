Changer la lettre dans WhatsApp : comment choisir les tailles, les formats et plus

Jetez un œil à toutes les façons que nous proposons pour changer la police dans WhatsApp. Ici, nous vous montrons les possibilités que vous avez à portée de main.

Jetez un œil à toutes les façons que nous proposons pour changer la police dans WhatsApp !

WhatsApp est l’une des plateformes de communication numérique les plus utilisées dans notre pays. De temps en temps, il reçoit des nouvelles très intéressantes qui élargissent les fonctions et améliorent l’expérience utilisateur. Par exemple, il est désormais possible de répondre à des sondages sur WhatsApp ou d’enregistrer une communauté. Mais qu’en est-il de la typographie ? Existe-t-il un moyen de le changer dans les messages et dans l’application ? Si vous vous êtes posé cette question, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes au bon endroit.

Dans l’article suivant, nous analysons toutes les méthodes pour changer la police dans WhatsApp pour Android. Nous expliquons comment augmenter ou diminuer la taille de la police, utiliser des polices sophistiquées ou ajouter une mise en forme, comme le gras, l’italique ou le texte barré. On vous dit tout ce qu’il faut savoir ici.

Modifier la taille du texte de l’interface

Commençons par la solution la plus simple pour changer l’apparence de la police dans WhatsApp. Nous nous référons à l’option de modification de la taille de la police, située dans les paramètres de l’application.

Voici comment vous y arrivez :

Ouvrez WhatsApp. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez sur Paramètres. Appuyez sur Chats, puis sur Taille de police. Sélectionnez parmi les options disponibles : Petit, Moyen ou Grand.

La modification de la taille de la police dans Android peut également aider.

Rappelons qu’Android intègre certains paramètres dans l’application de tweak qui personnalisent la police d’écriture du téléphone. Fais attention! La modification de la taille de la police à partir des préférences système affecte toutes les applications. Cependant, si cela ne pose pas de problème, combinez cet outil téléphonique avec l’option de taille de texte WhatsApp pour obtenir des dimensions plus adaptées à vos besoins.

Changer le format de police avec les codes WhatsApp

Continuons maintenant avec une autre fonction officielle que l’application inclut et qui vous permet de changer le format de police lors de l’envoi de vos messages. Si vous vous demandez comment écrire du texte en gras, barré et en italique dans WhatsApp, voici la solution.

audacieux

Lorsqu’il s’agit d’écrire du texte en gras, vous devez commencer et terminer l’extrait par un astérisque

. De plus, il est possible de sélectionner le texte et, dans le menu contextuel, de toucher Gras.

Exemple : Ceci est un texte de test pour le gras. (Seul le mot « Negritas » serait concerné).

italique

Si nous parlons d’italiques, la solution est similaire. Cependant, dans ce cas, il est nécessaire de placer le texte entre deux traits de soulignement (_). L’option Italique apparaît également dans le menu contextuel, après avoir sélectionné le texte.

Exemple : Il s’agit d’un texte de test pour les italiques. (Seul le mot « Italique » serait affecté.)

Texte barré

Le texte barré est une autre ressource WhatsApp intéressante lorsqu’il s’agit d’appliquer une mise en forme à un texte. Pour l’implémenter dans des fragments de texte, vous devez le placer entre les tildes (~), le tilde populaire de la lettre Ñ. Encore une fois, dans le menu contextuel, vous obtenez l’option Barré.

Exemple : Ceci est un texte de test pour ~barré~. (Seul le mot « barré » serait affecté).

monospace

Le texte à espacement fixe est le dernier format proposé par WhatsApp. Oui, vous pouvez imaginer. Il est disponible dans le menu contextuel qui s’affiche après avoir sélectionné un texte. Mais vous pouvez également l’activer en entrant une phrase entre trois accents ouverts (« `).

Exemple : Ceci est un texte de test pour monospace. (Seul le mot « monospaced » serait affecté.)

Changer la couleur des emojis dans WhatsApp

Les claviers comme Gboard incluent différentes nuances dans certains emojis

Dans le guide sur la façon de changer la couleur des emojis dans WhatsApp, nous expliquons le processus en détail. Cette option est disponible dans les États WhatsApp. Aussi, dans le clavier Android le plus célèbre, Gboard, plusieurs nuances sont proposées pour les emojis des visages et des gestes.

Polices fantastiques pour WhatsApp

Voyons maintenant une autre façon de modifier l’apparence de la typographie dans WhatsApp. Nous voulons dire des polices de texte fantastiques, avec des décorations très accrocheuses et des éléments ajoutés. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, lisez la suite pour apprendre à utiliser ces lettres personnalisées dans les messages que vous envoyez à vos amis et à votre famille.

Sites Web de polices pour WhatsApp

La première option pour profiter des polices personnalisées WhatsApp est de se rendre sur un site spécialisé. Voici une liste de ceux qui nous ont le plus plu :

Un site Web avec des polices sophistiquées est idéal pour personnaliser l’apparence de vos messages Accédez au Web à partir du navigateur de votre téléphone mobile. Cliquez sur la zone de texte et saisissez votre texte. Sélectionnez la police que vous aimez le plus et appuyez dessus pour la copier automatiquement dans le presse-papiers.

Collez le contenu du presse-papiers dans WhatsApp et envoyez le message.

Vous verrez que l’apparence de la police est conservée. Cela ne manquera pas d’impressionner vos contacts.

Avec une application Android

Il existe deux options lorsqu’il s’agit d’obtenir les fameuses polices fantaisie sur votre mobile Android via une application. Premièrement, cela ressemble aux sites Web que nous avons mentionnés ci-dessus. En d’autres termes, il agit comme un générateur de texte, vous obligeant à copier et coller le contenu dans WhatsApp.

C'est le cas de Fonts, une application disponible sur Google Play. Une fois que vous l'avez téléchargé, tout ce que vous avez à faire est de saisir le texte et d'envoyer le résultat à d'autres applications, telles que WhatsApp.

Cependant, la deuxième option est encore plus intéressante. Il consiste à installer un clavier qui vous permet d’écrire plus facilement avec des polices spéciales directement dans WhatsApp. De cette façon, il ne vous sera pas nécessaire de vous déplacer en faisant des copier-coller de texte pour donner une touche originale à vos messages.

Certains des plus recommandés sont ceux-ci :

Son fonctionnement est très simple. Il vous suffit de configurer le clavier sur votre appareil et de commencer à l’utiliser dans vos discussions WhatsApp.

